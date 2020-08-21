22 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 22 серпня, відзначають Міжнародний день пам'яті жертв актів насильства на основі релігії або переконань, а віряни вшановують пам'ять апостола Матвія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять апостола Матвія, Вифлеємського мученика за Христа.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 22 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Герман, Дмитро, Іван, Леонтій, Марія, Маркіян, Матвій, Олексій, Петро, Фотій, Юліан, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день пам'яті жертв актів насильства на основі релігії або переконань.

День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків.

1770 — капітан Джеймс Кук під час своєї першої навколосвітньої експедиції висадився на східному узбережжі Австралії, яке назвав Новим Південним Уельсом й оголосив володінням британської корони.

1795 — у Французькій республіці прийнята Конституція III року, що ліквідувала загальне виборче право.

1864 — підписана перша Женевська конвенція, утворено товариство Червоного хреста.

1868 — Христіан Генріх Фрідрих Петерс відкрив астероїд 102 Міріам.

1910 — підписаний Договір про приєднання Кореї до Японії.

1918 — відбувся обмін грамотами про мир між Османською імперією та Українською Державою.

1919 — під час наступу на Київ війська УНР зайняли Житомир та станцію Попільня.

1919 — Директорія та уряд УНР ухвалили рішення про переговори з армією Денікіна щодо встановлення демаркаційної лінії між двома арміями

1992 — президент УНР в екзилі Микола Плав'юк передав президентові України Леоніду Кравчуку грамоту Державного центру УНР, згідно з якою незалежна Україна є правонаступницею Української Народної Республіки.

2006 — катастрофа російського літака Ту-154 в Донецькій області. На борту авіалайнера, що виконував рейс Анапа — Санкт-Петербург, перебувало 160 пасажирів та 10 членів екіпажу, всі загинули.

ХТО НАРОДИВСЯ 22 СЕРПНЯ

1741 — Жан-Франсуа Лаперуз, французький мореплавець, дослідник Тихого океану.

1760 — Лев XII, Папа Римський.

1855 — Чехов Олександр Павлович, прозаїк, публіцист, мемуарист українського походження. Старший брат письменника Антона Павловича Чехова і театрального критика Михайла Павловича Чехова, батько актора і режисера Михайла Олександровича Чехова.

1862 — Клод Дебюссі, французький композитор.

1902 — Лені Ріфеншталь, німецький кінорежисер епохи нацизму.

1904 — Ден Сяопін, фактичний керівник КНР з 1976 до середини 1990-х.

1920 — Рей Бредбері, американський письменник-фантаст.

1966 — Ольга Сумська, українська акторка кіно і театру.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Ранній іній – до хорошого врожаю в наступному році.

Бабаки свистять голосно – перша половина осені буде теплою.

Ніч ясна, а роси вранці не видно – до дощу.

Дощ у цей день передвіщає негоду до кінця літа.

Якщо молодий місяць добре на небі видніється, то до кінця серпня буде жарко.

Якщо на Матвія негода, то наступний рік буде неврожайним.

Сильний вітер з півдня обіцяє сніжну зиму.

Сильний вітер – зима буде холодною.

Спокійна і тиха погода – до теплої осені та пізньої зими.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не варто носити металеві прикраси.

Заборонено пити зілля з трав. За повір'ям, у цей день вони виділяють отруту і можуть завдати сильної шкоди здоров'ю.

Не можна потирати руку об руку, інакше на деякий час позбудетеся прибутку.

Сьогодні краще не дивитися на місяць, в іншому випадку буде сильно боліти голова.

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