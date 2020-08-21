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22 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 22 серпня, відзначають Міжнародний день пам'яті жертв актів насильства на основі релігії або переконань, а віряни вшановують пам'ять апостола Матвія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 22 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять апостола Матвія, Вифлеємського мученика за Христа.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 22 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Герман, Дмитро, Іван, Леонтій, Марія, Маркіян, Матвій, Олексій, Петро, Фотій, Юліан, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день пам'яті жертв актів насильства на основі релігії або переконань.
- День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків.
- 1770 — капітан Джеймс Кук під час своєї першої навколосвітньої експедиції висадився на східному узбережжі Австралії, яке назвав Новим Південним Уельсом й оголосив володінням британської корони.
- 1795 — у Французькій республіці прийнята Конституція III року, що ліквідувала загальне виборче право.
- 1864 — підписана перша Женевська конвенція, утворено товариство Червоного хреста.
- 1868 — Христіан Генріх Фрідрих Петерс відкрив астероїд 102 Міріам.
- 1910 — підписаний Договір про приєднання Кореї до Японії.
- 1918 — відбувся обмін грамотами про мир між Османською імперією та Українською Державою.
- 1919 — під час наступу на Київ війська УНР зайняли Житомир та станцію Попільня.
- 1919 — Директорія та уряд УНР ухвалили рішення про переговори з армією Денікіна щодо встановлення демаркаційної лінії між двома арміями
- 1992 — президент УНР в екзилі Микола Плав'юк передав президентові України Леоніду Кравчуку грамоту Державного центру УНР, згідно з якою незалежна Україна є правонаступницею Української Народної Республіки.
- 2006 — катастрофа російського літака Ту-154 в Донецькій області. На борту авіалайнера, що виконував рейс Анапа — Санкт-Петербург, перебувало 160 пасажирів та 10 членів екіпажу, всі загинули.
ХТО НАРОДИВСЯ 22 СЕРПНЯ
- 1741 — Жан-Франсуа Лаперуз, французький мореплавець, дослідник Тихого океану.
- 1760 — Лев XII, Папа Римський.
- 1855 — Чехов Олександр Павлович, прозаїк, публіцист, мемуарист українського походження. Старший брат письменника Антона Павловича Чехова і театрального критика Михайла Павловича Чехова, батько актора і режисера Михайла Олександровича Чехова.
- 1862 — Клод Дебюссі, французький композитор.
- 1902 — Лені Ріфеншталь, німецький кінорежисер епохи нацизму.
- 1904 — Ден Сяопін, фактичний керівник КНР з 1976 до середини 1990-х.
- 1920 — Рей Бредбері, американський письменник-фантаст.
- 1966 — Ольга Сумська, українська акторка кіно і театру.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Ранній іній – до хорошого врожаю в наступному році.
- Бабаки свистять голосно – перша половина осені буде теплою.
- Ніч ясна, а роси вранці не видно – до дощу.
- Дощ у цей день передвіщає негоду до кінця літа.
- Якщо молодий місяць добре на небі видніється, то до кінця серпня буде жарко.
- Якщо на Матвія негода, то наступний рік буде неврожайним.
- Сильний вітер з півдня обіцяє сніжну зиму.
- Сильний вітер – зима буде холодною.
- Спокійна і тиха погода – до теплої осені та пізньої зими.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не варто носити металеві прикраси.
- Заборонено пити зілля з трав. За повір'ям, у цей день вони виділяють отруту і можуть завдати сильної шкоди здоров'ю.
- Не можна потирати руку об руку, інакше на деякий час позбудетеся прибутку.
- Сьогодні краще не дивитися на місяць, в іншому випадку буде сильно боліти голова.
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