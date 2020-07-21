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22 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 22 липня, віряни вшановують пам'ять священномучеників Панкратія та Кирила, а у світі святкують День гамака. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 22 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять священномучеників Панкратія та Кирила.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 22 липня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Іван, Андрій, Костянтин, Кирило, Олександр, Федір та Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День гамака
- 1099 — хрестоносці створили Єрусалимське королівство, першим главою держави і захисником Гробу Господнього став Готфрід Бульйонський
- 1763 — Катерина II видала Маніфест "О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах", який стимулював міграцію німців до Російської імперії
- 1790 — Королівство Франція націоналізувало майно церкви
- 1793 — шотландський дослідник Александер Маккензі став першим європейцем, який перетнув Канаду зі сходу до Тихого океану
- 1819 — прем'єра вистави Івана Котляревського "Наталка Полтавка"
- 1894 — На трасі Париж—Руан завдовжки 126 км пройшли перші у світі автоперегони
- 1921 — в газеті "Селянська правда" опубліковано перший фейлетон Остапа Вишні
- 1922 — день заснування першого та найбільшого куреня старших пластунів "Лісові Чорти"
- 1930 — Колгоспцентр СРСР встановив оцінку й оплату праці в колгоспах не в грошах, а в трудоднях
- 1944 — закінчилася битва під Бродами між 13-м корпусом 4-ї танкової армії Вермахту
- 1944 — створено Міжнародний валютний фонд;
- 1979 — компанія Sony почала продаж перших побутових пристроїв "Walkman"
- 1983 — американець Дік Сміт став першою людиною, яка облетіла Землю на гвинтокрилі
- 1986 — Палата громад британського парламенту проголосувала за скасування тілесних покарань у державних школах
ХТО НАРОДИВСЯ 22 ЛИПНЯ
- 1031 — Роджер І, король Сицилії
- 1713 — Жак-Жермен Суффло, французький архітектор-класицист;
- 1784 — Фрідріх-Вільгельм Бессель, німецький астроном і геодезист
- 1887 — Густав Людвіг Герц, німецький фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики
- 1891 — Сергій Пилипенко, український письменник, байкар, публіцис
- 1898 — Александр Колдер, відомий американський скульптор, автор "мобілей" (кінетичні скульптури, які починають рухатись завдяки електриці чи вітру)
- 1900 — Милиця Симашкевич український художник театру й кіно;
- 1902 — Петро Холодний, український маляр-монументаліст та графік
- 1937 — Богдан Климчак, український письменник, довголітній політв'язень радянських концтаборів
- 1945 — Юрій Рибчинський, український драматург, пісняр
- 1946 — Мірей Матьє, французька співачка.
- 1955 — Віллем Дефо, американський театральний і кіноактор.
- 1956 — Мік Пойнтер, рок-музикант, ударник гуртів Arena та Marillion;
- 1977 — Геннадій Білодід, український дзюдоїст;
- 2013 — Принц Джордж Кембриджський, син герцога Кембриджського Вільяма та його дружини, герцогині Кембриджської Кетрін, правнук королеви Єлизавети II та майбутній спадкоємець британського престолу.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо хороший врожай чорниці, то зима буде морозною;
- Якщо чорниця досі не дозріла, то варто готуватись до холодної осені;
- Якщо птахи низько літають, то будуть дощі;
- Якщо в лісі багато грибів, то незабаром потеплішає.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна зловживати жирною їжею, алкоголем та піддаватись шкідливим звичкам;
- Не можна сваритись та починати конфлікти;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна виходити з дому без вагомої причини.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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