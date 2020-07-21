22 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 22 липня, віряни вшановують пам'ять священномучеників Панкратія та Кирила, а у світі святкують День гамака. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять священномучеників Панкратія та Кирила.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 22 липня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Іван, Андрій, Костянтин, Кирило, Олександр, Федір та Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День гамака

1099 — хрестоносці створили Єрусалимське королівство, першим главою держави і захисником Гробу Господнього став Готфрід Бульйонський

1763 — Катерина II видала Маніфест "О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах", який стимулював міграцію німців до Російської імперії

1790 — Королівство Франція націоналізувало майно церкви

1793 — шотландський дослідник Александер Маккензі став першим європейцем, який перетнув Канаду зі сходу до Тихого океану

1819 — прем'єра вистави Івана Котляревського "Наталка Полтавка"

1894 — На трасі Париж—Руан завдовжки 126 км пройшли перші у світі автоперегони

1921 — в газеті "Селянська правда" опубліковано перший фейлетон Остапа Вишні

1922 — день заснування першого та найбільшого куреня старших пластунів "Лісові Чорти"

1930 — Колгоспцентр СРСР встановив оцінку й оплату праці в колгоспах не в грошах, а в трудоднях

1944 — закінчилася битва під Бродами між 13-м корпусом 4-ї танкової армії Вермахту

1944 — створено Міжнародний валютний фонд;

1979 — компанія Sony почала продаж перших побутових пристроїв "Walkman"

1983 — американець Дік Сміт став першою людиною, яка облетіла Землю на гвинтокрилі

1986 — Палата громад британського парламенту проголосувала за скасування тілесних покарань у державних школах

ХТО НАРОДИВСЯ 22 ЛИПНЯ

1031 — Роджер І, король Сицилії

1713 — Жак-Жермен Суффло, французький архітектор-класицист;

1784 — Фрідріх-Вільгельм Бессель, німецький астроном і геодезист

1887 — Густав Людвіг Герц, німецький фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики

1891 — Сергій Пилипенко, український письменник, байкар, публіцис

1898 — Александр Колдер, відомий американський скульптор, автор "мобілей" (кінетичні скульптури, які починають рухатись завдяки електриці чи вітру)

1900 — Милиця Симашкевич український художник театру й кіно;

1902 — Петро Холодний, український маляр-монументаліст та графік

1937 — Богдан Климчак, український письменник, довголітній політв'язень радянських концтаборів

1945 — Юрій Рибчинський, український драматург, пісняр

1946 — Мірей Матьє, французька співачка.

1955 — Віллем Дефо, американський театральний і кіноактор.

1956 — Мік Пойнтер, рок-музикант, ударник гуртів Arena та Marillion;

1977 — Геннадій Білодід, український дзюдоїст;

2013 — Принц Джордж Кембриджський, син герцога Кембриджського Вільяма та його дружини, герцогині Кембриджської Кетрін, правнук королеви Єлизавети II та майбутній спадкоємець британського престолу.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо хороший врожай чорниці, то зима буде морозною;

Якщо чорниця досі не дозріла, то варто готуватись до холодної осені;

Якщо птахи низько літають, то будуть дощі;

Якщо в лісі багато грибів, то незабаром потеплішає.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна зловживати жирною їжею, алкоголем та піддаватись шкідливим звичкам;

Не можна сваритись та починати конфлікти;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна виходити з дому без вагомої причини.

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