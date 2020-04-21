22 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 22 квітня, у світі відзначають Міжнародний день Матері-Землі, а також Міжнародний день секретаря. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні відзначать Світлу середу після Великодня і вшановують пам'ять святого мученика Євпсихія, яке все життя прожив із вірою.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 22 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Вадим, Марія, Тамара, Гавриїл та Леон.. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день Матері-Землі

Міжнародний день секретаря

Національний день жувального мармеладу в США

1370 — французький король Карл V наказав закласти перший камінь у фундамент фортеці Бастилія.

1500 — Португалець Педру Альвареш Кабрал разом з експедицією першим із європейців дійшов до берегів Бразилії та назвав її власністю Португалії.

1760 — під час музичного вечора у Лондоні пройшов бельгієць зі скрипкою показав дебют роликових ковзанів. Щоправда, винайдений ним засіб пересування не викликав захвату, оскільки хлопець врізався в дзеркало.

1838 — англійський пароплав "Сіріус" став першим, який перетнув Атлантичний океан.

1921 — міська влада у Чикаго ввела штраф на суму від 10 до 100 доларів для жінок, які гулятимуть вулицями з голими руками та у коротеньких спідницях.

1943 — Альберт Гофманн повідомив про галюциногенні властивості ЛСД.

1952 — 35 мільйонів американців стали свідками прямого репортажу з місця випробувань ядерної бомби в штаті Невада.

1954 — СРСР вступив до ЮНЕСКО.

1965 — в Києві створено радіостанцію "Промінь".

1967 — культовий гурт "Pink Floyd" вперше потрапив в англійський хіт-парад з хітом "Arnold Layne".

1969 — у Х'юстоні вперше вдало провели операцію з трансплантації людського ока.

1970 — У США вперше у світі відсвяткували День Землі.

ХТО НАРОДИВСЯ 26 КВІТНЯ

1658 — Джузеппе Тореллі, знаменитий італійський композитор, скрипаль та педагог.

1692 — Джеймс Стірлінг, відомий шотландський математик.

1707 — Генрі Філдінг, англійський письменник, який є одним із засновників європейського реалістичного роману.

1724 — Іммануїл Кант, німецький філософ, який написав знамениту "Критику чистого розуму"

1735 — Іван Кулібін, російський винахідник, творець прожектора, семафорного телеграфу, а також аркових мостів.

1776 — Жермена де Сталь, відома французька письменниця.

1834 — Планте Гастон, французький фізик, який зумів винайти перший свинцевий акумулятор.

1899 — Григорій Довженко, український художник-монументаліст.

1904 — Роберт Оппенгеймер, американський фізик, який створив атомну бомбу.

1922 — Чарльз Мінгус, знаменитий американський джазовий контрабасист, композитор і правозахисник

1926 — Юрій Фастенко, український художник, майстер станкового та монументально-декоративного живопису, станкової графіки.

1937 — Джек Ніколсон, культовий американський актор, сценарист, режисер і продюсер (Політ над гніздом зозулі, Бетмен, Сяйво).

1944 — Стів Фоссетт, американський мільярдер, авіатор та мандрівник.

1956 — Наталія Сумська, українська акторка і телеведуча (Роксолана 2. Кохана дружина Халіфа).

1974 — Василь Вірастюк, український стронгмен, який у 2004 отримав титул "Найсильнішої людини світу"

1974 — Одадж'ян Шаво, басист вірмено-американської альтернативної метал-групи "System of a Down" і учасник групи Achozen.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо погода досі далека від весняної, то літо буде спекотним;

Якщо вранці туманно і вітряно, то рік буде врожайним;

Якщо вранці чутно спів пташок, до невдовзі відчутно зміниться погода;

Якщо дуже хмарно, то варто готуватись до нічних заморозків.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна брехати, кричати, а також вживати нецензурну лексику;

Не можна займатись важкою фізичною роботою;

Не можна зациклюватись на негативних думках;

Не можна виходити з дому без важливої причини;

Не можна дратуватись через дурниці.

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