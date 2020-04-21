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22 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 22 квітня, у світі відзначають Міжнародний день Матері-Землі, а також Міжнародний день секретаря. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 22 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні відзначать Світлу середу після Великодня і вшановують пам'ять святого мученика Євпсихія, яке все життя прожив із вірою.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 22 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Вадим, Марія, Тамара, Гавриїл та Леон.. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день Матері-Землі
- Міжнародний день секретаря
- Національний день жувального мармеладу в США
- 1370 — французький король Карл V наказав закласти перший камінь у фундамент фортеці Бастилія.
- 1500 — Португалець Педру Альвареш Кабрал разом з експедицією першим із європейців дійшов до берегів Бразилії та назвав її власністю Португалії.
- 1760 — під час музичного вечора у Лондоні пройшов бельгієць зі скрипкою показав дебют роликових ковзанів. Щоправда, винайдений ним засіб пересування не викликав захвату, оскільки хлопець врізався в дзеркало.
- 1838 — англійський пароплав "Сіріус" став першим, який перетнув Атлантичний океан.
- 1921 — міська влада у Чикаго ввела штраф на суму від 10 до 100 доларів для жінок, які гулятимуть вулицями з голими руками та у коротеньких спідницях.
- 1943 — Альберт Гофманн повідомив про галюциногенні властивості ЛСД.
- 1952 — 35 мільйонів американців стали свідками прямого репортажу з місця випробувань ядерної бомби в штаті Невада.
- 1954 — СРСР вступив до ЮНЕСКО.
- 1965 — в Києві створено радіостанцію "Промінь".
- 1967 — культовий гурт "Pink Floyd" вперше потрапив в англійський хіт-парад з хітом "Arnold Layne".
- 1969 — у Х'юстоні вперше вдало провели операцію з трансплантації людського ока.
- 1970 — У США вперше у світі відсвяткували День Землі.
ХТО НАРОДИВСЯ 26 КВІТНЯ
- 1658 — Джузеппе Тореллі, знаменитий італійський композитор, скрипаль та педагог.
- 1692 — Джеймс Стірлінг, відомий шотландський математик.
- 1707 — Генрі Філдінг, англійський письменник, який є одним із засновників європейського реалістичного роману.
- 1724 — Іммануїл Кант, німецький філософ, який написав знамениту "Критику чистого розуму"
- 1735 — Іван Кулібін, російський винахідник, творець прожектора, семафорного телеграфу, а також аркових мостів.
- 1776 — Жермена де Сталь, відома французька письменниця.
- 1834 — Планте Гастон, французький фізик, який зумів винайти перший свинцевий акумулятор.
- 1899 — Григорій Довженко, український художник-монументаліст.
- 1904 — Роберт Оппенгеймер, американський фізик, який створив атомну бомбу.
- 1922 — Чарльз Мінгус, знаменитий американський джазовий контрабасист, композитор і правозахисник
- 1926 — Юрій Фастенко, український художник, майстер станкового та монументально-декоративного живопису, станкової графіки.
- 1937 — Джек Ніколсон, культовий американський актор, сценарист, режисер і продюсер (Політ над гніздом зозулі, Бетмен, Сяйво).
- 1944 — Стів Фоссетт, американський мільярдер, авіатор та мандрівник.
- 1956 — Наталія Сумська, українська акторка і телеведуча (Роксолана 2. Кохана дружина Халіфа).
- 1974 — Василь Вірастюк, український стронгмен, який у 2004 отримав титул "Найсильнішої людини світу"
- 1974 — Одадж'ян Шаво, басист вірмено-американської альтернативної метал-групи "System of a Down" і учасник групи Achozen.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо погода досі далека від весняної, то літо буде спекотним;
- Якщо вранці туманно і вітряно, то рік буде врожайним;
- Якщо вранці чутно спів пташок, до невдовзі відчутно зміниться погода;
- Якщо дуже хмарно, то варто готуватись до нічних заморозків.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна брехати, кричати, а також вживати нецензурну лексику;
- Не можна займатись важкою фізичною роботою;
- Не можна зациклюватись на негативних думках;
- Не можна виходити з дому без важливої причини;
- Не можна дратуватись через дурниці.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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