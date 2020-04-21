Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гороскоп на 22 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 21
Актуальний гороскоп на сьогодні, 22 квітня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Екватор тижня дасть можливість багатьом знакам Зодіаку побачити своє життя з нових ракурсів, тож лише від вас залежить, чи варто щось змінювати, чи все влаштовує. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Люди цих знаків Зодіаку легко підкорюють серця
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 22 квітня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнів очікує нова порція натхнення, тож варто скерувати його у правильне русло. Розплануйте день та займіться справами, про які давно думаєте, а от вечір найкраще провести розслаблено та у приємній компанії.
Телець
Тільці, ви можете бути розчаровані сьогодні, оскільки довгоочікувана романтична зустріч може бути перенесена або скасована. Це, безсумнівно, невтішно, але немає причин вважати це головною невдачею у ваших стосунках.
Близнюки
У Тельців екватор тижня буде доволі швидким та легким, більшість завдань легко вдаватимуться, а дрібний негатив не вдарить по хорошому настрою. Тому вмикайте улюблену музику на фоні та робіть те, що приносить вам задоволення.
Рак
Ракам екватор тижня принесе ще один шанс спробувати щось нове, не залишаючи дому. Зараз дуже хороший період для самоосвіти, але не для самонагнітання. Ви здатні на більше, аніж припускаєте, тож не забувайте хвалити себе за маленькі перемоги.
Лев
Леви сьогодні готові дістати зірку з неба, якщо за це отримають шанс погуляти на вулиці. Але не варто порушувати правила карантину задля такого швидкоплинного задоволення, за яке можна поплатитись здоров'ям. Тому знайдіть спосіб розважатись вдома.
Діва
Дівам сьогодні варто менше перейматись через дурниці і більше звертати увагу на власне самопочуття. Ви дуже довірливі та надто близько берете до серця все, що відбувається. Спробуйте менше часу виділяти на перегляд новин. Краще займіться улюбленим хобі або вигадайте його.
Терези
Терезів очікує легкий та позитивний екватор тижня, хоча вони навряд помітили, який сьогодні день. Щоб зовсім не затонути в рутині, потрібно вигадати собі кілька обов'язкових справ щодня. Так можна буде забути про відчуття, що за час карантину ви лише наїли кілька кілограмів.
Скорпіон
Скорпіони на карантині зовсім розлінились та втратити бажання рухатись вперед. Звісно ж, не всі, але більшість представників цього знаку вирішили не надто перейматись через планування чи саморозвиток. Тому це пора терміново змінювати.
Стрілець
Стрільців очікує дуже швидкий та легкий день, тож вам вдасться виконати все заплановане, а також віднайти трішки часу для себе. Тож налаштуйтесь на гарний настрій та приділіть увагу близьким. Якщо вони далеко, то організуйте відеодзвінок.
Козеріг
Козероги сьогодні можуть стикнутись з неприємними думками та ситуаціями, однак це не причина впадати у відчай та засмучуватись. Згрупуйте сили, визначте помилки та спробуйте їх виправити.
Водолій
У Водоліїв середа пройде у розслабленому ритмі без відчутних змін. Зараз ви можете приділити час саморозвитку та не забувати мріяти. Зберігайте душевний спокій та діліться теплом з близькими.
Риби
Рибам сьогодні не варто захоплюватись онлайн-шопінгом, адже є шанс даремно витратити гроші. Питання фінансів для вас майже завжди є нестабільним, тож на карантині пора навчитись правильно розпоряджатись ресурсами.
До теми: Ці амбіційні знаки Зодіаку здатні протистояти долі
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
20:50Дружина-красуня боксера Берінчика вразила фото в джакузі
-
20:42У мережі з'явився трейлер мультфільму про принца Джорджа, і він геть не такий милий
-
20:22Медики розповіли про особливості COVID-19 у курців
-
20:13З молотка пустять рідкісний будинок на колесах, якому майже 60 років
-
20:00Акушерка 3, 4 серія: дивитись онлайн новий серіал на СТБ
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:54Як побороти тривогу, пов'язану з коронавірусом: 3 прості способи
-
19:40Ціна на нафту вперше в історії впала нижче за нуль: чому і що це означає
-
19:31Емінем відзначає 12 років життя без наркотиків: фото
-
19:29Гороскоп на 22 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
19:13Xiaomi оголосила дату анонсу MIUI 12 і нового "молодіжного" смартфона
-
17:01Місячний календар стрижок на травень 2020: дні, коли стригти волосся
-
15:39Ferrari розігнали до шаленої швидкості на спорожнілому автобані: відео
-
15:15Ідеальна гра під час карантину: спробуй витратити весь статок Білла Гейтса
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:44Як відновити звичайний режим харчування після Великодня
-
14:26Бетмен і Шазам 2 посунулись: у Warner Bros. знов змінили дати виходу кіно
-
14:14Єлизавет II відзначить свій день народження з родиною по відеозв'язку
-
14:00Вихідні у травні 2020: коли й скільки буде вихідних на травневі свята
-
13:55Розкішна Демі Мур захопила фанатів новою зйомкою
-
13:43Музеї світу показали найстрашніші експонати зі своїх колекцій: кадри не для слабкодухих
-
13:26Дуже захопився: кумедне відео з котом підкорює мережу
-
13:17У ДСНС показали побут пожежних, які борються з вогнем у Чорнобильській зоні
-
13:00Єлизавета ІІ відзначає 94-річчя: ТОП фільмів і серіалів про королеву
-
12:56У Відні може з'явитись спеціальний "карантинний" парк: фото
-
19:40Ціна на нафту вперше в історії впала нижче за нуль: чому і що це означає
-
13:00Єлизавета ІІ відзначає 94-річчя: ТОП фільмів і серіалів про королеву
-
11:16Карантин в Україні продовжать до 12 травня: які умови пом'якшать
-
09:33Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 21 квітня
-
07:15Погода в Україні 21 квітня: у яких областях очікуються дощі
- 20 квітня
-
21:46Як виглядає безкоштовний продуктовий набір у США
-
18:52Названа вартість лікування коронавірусу в Україні
-
16:21Від провінціалки до топмоделі: як змінилася Ірина Шейк, фото 18+
-
12:15Великдень 2020: знімки спорожнілого Києва здивували мережу
-
09:41Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 20 квітня
-
07:15Погода в Україні 20 квітня: точний прогноз по містах
- 19 квітня
-
20:11Ці частини тіла, які краще не чіпати руками
-
17:25Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+)
-
15:49Як українські зірки святкують Великдень 2020: святкові фото з паскою
-
13:49Христос Воскрес! Як правильно вітатись на Великдень: історія привітання
-
12:57Великдень 2020: історія свята, традиції і звичаї Пасхи в Україні
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 19 квітня
-
07:00Привітання з Великоднем 2020 для родичів: щирі вітання на Пасху
- 18 квітня
-
21:54Хейтери побили? Донька Олі Полякової не на жарт налякала прихильників
-
19:237 анімацій, які показують, як виглядали культові пам'ятки архітектури з самого початку
-
15:53Як переконати рідних залишатися вдома на Великдень: поради від МОЗ
-
12:20У мережі згадали найкурйозніший гол в історії футболу, який забили 16 років тому: відео
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 18 квітня
-
08:14Науковці назвали два основні правила довголіття
- 17 квітня
-
21:534 речі, яких не варто робити під час карантину