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22 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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22 квітня - понеділок - фото 1
22 квітня - понеділок

Сьогодні, 22 квітня, святкують Міжнародний день Землі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Цьогоріч 22 квітня, у вівторок, у народному календарі зазначено день Мученика Євпсихія, а також Червону гірку та Лельник. Колись Червона гірка була пагорбом на краю села, де ставили дерев'яну лаву, на неї ж садили найкрасивішу дівчину. Саме її називали Лялею. Боки лави обкладали дарами та прикрашали квітами, співаючи пісні.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 22 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Вадим, а також Гаврило. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

22 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день Землі
  • 1760 — У Лондоні на одному із вечірніх заходів вперше показали роликові ковзани. Музикант з Бельгії заїхав до залу на винайденому ним засобі пересування зі скрипкою в руках. Щоправда, ефектність виступу затьмарило те, що він врізався у дзеркало.
  • 1921 — У Чикаго влада вирішила штрафувати на 10- 100 доларів жінок, які ходять на вулиці у коротких спідницях та з оголеними руками.
  • 1943 — Альберт Гофманн вперше розповів про галюциногенні властивості ЛСД.
  • 1965 — У Києві створили радіостанцію "Промінь".
  • 2007 — прем'єра в Україні серії "Love's Labours Lost in Space" мультсеріалу Футурама.
Кадр з Футурами - фото 322958
Кадр з Футурами

ХТО НАРОДИВСЯ 22 квітня

  • 1724 — Іммануїл Кант, німецький філософ (Критика чистого розуму).
  • 1887 — Гаральд Бор, данський математик.
  • 1899 — Довженко Григорій Овксентійович, український художник-монументаліст. Заслужений художник УРСР (1979).
  • 1904 — Роберт Оппенгеймер, американський фізик, творець атомної бомби.
  • 1914 — Верещак Вадим Семенович український оператор (Їх знали тільки в обличчя).
  • 1926 — Фастенко Юрій Петрович, український художник, майстер станкового та монументально-декоративного живопису, станкової графіки.
  • 1928 — Шинкарук Володимир, український філософ, президент товариства "Знання" України.
  • 1937 — Джек Ніколсон, американський актор, сценарист, режисер і продюсер (Політ над гніздом зозулі, Бетмен).
  • 1956 — Сумська Наталія В'ячеславівна, українська акторка (Роксолана 2. Кохана дружина Халіфа, Злочин з багатьма невідомими).
  • 1957 — Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі у 2007—2014 рр., Голова Європейської Ради
  • 1974 — Василь Вірастюк, український стронгмен, володар титулу "Найсильніша людина світу — 2004".
  • 1974 — Одадж'ян Шаво, басист метал-гурту "System of a Down" і учасник групи Achozen.
День народження Джека Ніколсона - фото 322949
День народження Джека Ніколсона / Кадр з фільму Сяйво

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • За народними традиціями, українці набирали джерельну воду та примовляли "Цар водяний, цар земний, цариця водяна, цариця земляна, дай мені водиці на добре здоров'я".
  • Вважалось, що 22 квітня можуть прийти останні морози перед справжньою весною.
  • Якщо ж погода була вітряною та туманною, то рік має бути врожайним. А негода вказувала на сухе та спекотне літо.
  • Якщо у берези чимало соку, то літо буде холодним та дощовим. А ранкові хмари вказують на вітряну погоду.
Погода у цей день вказує на врожайність - фото 322953
Погода у цей день вказує на врожайність

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • 22 квітня молодим дівчатам не варто розмовляти біля води
  • Краще уникати лайливих слів та суперечок, які можуть завершитись образами та сварками
  • У цей день краще відмовитись від надто калорійної, жирною та шкідливої їжі
  • Не можна важко фізично працювати, а також займатись справами, які потребують багато сил та енергії

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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