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22 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 22 квітня, святкують Міжнародний день Землі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 22 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Цьогоріч 22 квітня, у вівторок, у народному календарі зазначено день Мученика Євпсихія, а також Червону гірку та Лельник. Колись Червона гірка була пагорбом на краю села, де ставили дерев'яну лаву, на неї ж садили найкрасивішу дівчину. Саме її називали Лялею. Боки лави обкладали дарами та прикрашали квітами, співаючи пісні.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 22 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Вадим, а також Гаврило. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день Землі
- 1760 — У Лондоні на одному із вечірніх заходів вперше показали роликові ковзани. Музикант з Бельгії заїхав до залу на винайденому ним засобі пересування зі скрипкою в руках. Щоправда, ефектність виступу затьмарило те, що він врізався у дзеркало.
- 1921 — У Чикаго влада вирішила штрафувати на 10- 100 доларів жінок, які ходять на вулиці у коротких спідницях та з оголеними руками.
- 1943 — Альберт Гофманн вперше розповів про галюциногенні властивості ЛСД.
- 1965 — У Києві створили радіостанцію "Промінь".
- 2007 — прем'єра в Україні серії "Love's Labours Lost in Space" мультсеріалу Футурама.
ХТО НАРОДИВСЯ 22 квітня
- 1724 — Іммануїл Кант, німецький філософ (Критика чистого розуму).
- 1887 — Гаральд Бор, данський математик.
- 1899 — Довженко Григорій Овксентійович, український художник-монументаліст. Заслужений художник УРСР (1979).
- 1904 — Роберт Оппенгеймер, американський фізик, творець атомної бомби.
- 1914 — Верещак Вадим Семенович український оператор (Їх знали тільки в обличчя).
- 1926 — Фастенко Юрій Петрович, український художник, майстер станкового та монументально-декоративного живопису, станкової графіки.
- 1928 — Шинкарук Володимир, український філософ, президент товариства "Знання" України.
- 1937 — Джек Ніколсон, американський актор, сценарист, режисер і продюсер (Політ над гніздом зозулі, Бетмен).
- 1956 — Сумська Наталія В'ячеславівна, українська акторка (Роксолана 2. Кохана дружина Халіфа, Злочин з багатьма невідомими).
- 1957 — Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі у 2007—2014 рр., Голова Європейської Ради
- 1974 — Василь Вірастюк, український стронгмен, володар титулу "Найсильніша людина світу — 2004".
- 1974 — Одадж'ян Шаво, басист метал-гурту "System of a Down" і учасник групи Achozen.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- За народними традиціями, українці набирали джерельну воду та примовляли "Цар водяний, цар земний, цариця водяна, цариця земляна, дай мені водиці на добре здоров'я".
- Вважалось, що 22 квітня можуть прийти останні морози перед справжньою весною.
- Якщо ж погода була вітряною та туманною, то рік має бути врожайним. А негода вказувала на сухе та спекотне літо.
- Якщо у берези чимало соку, то літо буде холодним та дощовим. А ранкові хмари вказують на вітряну погоду.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- 22 квітня молодим дівчатам не варто розмовляти біля води
- Краще уникати лайливих слів та суперечок, які можуть завершитись образами та сварками
- У цей день краще відмовитись від надто калорійної, жирною та шкідливої їжі
- Не можна важко фізично працювати, а також займатись справами, які потребують багато сил та енергії
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