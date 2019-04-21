22 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 22 квітня, святкують Міжнародний день Землі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Цьогоріч 22 квітня, у вівторок, у народному календарі зазначено день Мученика Євпсихія, а також Червону гірку та Лельник. Колись Червона гірка була пагорбом на краю села, де ставили дерев'яну лаву, на неї ж садили найкрасивішу дівчину. Саме її називали Лялею. Боки лави обкладали дарами та прикрашали квітами, співаючи пісні.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 22 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Вадим, а також Гаврило. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день Землі

1760 — У Лондоні на одному із вечірніх заходів вперше показали роликові ковзани. Музикант з Бельгії заїхав до залу на винайденому ним засобі пересування зі скрипкою в руках. Щоправда, ефектність виступу затьмарило те, що він врізався у дзеркало.

1921 — У Чикаго влада вирішила штрафувати на 10- 100 доларів жінок, які ходять на вулиці у коротких спідницях та з оголеними руками.

1943 — Альберт Гофманн вперше розповів про галюциногенні властивості ЛСД.

1965 — У Києві створили радіостанцію "Промінь".

2007 — прем'єра в Україні серії "Love's Labours Lost in Space" мультсеріалу Футурама.

Кадр з Футурами

ХТО НАРОДИВСЯ 22 квітня

1724 — Іммануїл Кант, німецький філософ (Критика чистого розуму).

1887 — Гаральд Бор, данський математик.

1899 — Довженко Григорій Овксентійович, український художник-монументаліст. Заслужений художник УРСР (1979).

1904 — Роберт Оппенгеймер, американський фізик, творець атомної бомби.

1914 — Верещак Вадим Семенович український оператор (Їх знали тільки в обличчя).

1926 — Фастенко Юрій Петрович, український художник, майстер станкового та монументально-декоративного живопису, станкової графіки.

1928 — Шинкарук Володимир, український філософ, президент товариства "Знання" України.

1937 — Джек Ніколсон, американський актор, сценарист, режисер і продюсер (Політ над гніздом зозулі, Бетмен).

1956 — Сумська Наталія В'ячеславівна, українська акторка (Роксолана 2. Кохана дружина Халіфа, Злочин з багатьма невідомими).

1957 — Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі у 2007—2014 рр., Голова Європейської Ради

1974 — Василь Вірастюк, український стронгмен, володар титулу "Найсильніша людина світу — 2004".

1974 — Одадж'ян Шаво, басист метал-гурту "System of a Down" і учасник групи Achozen.

День народження Джека Ніколсона / Кадр з фільму Сяйво

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

За народними традиціями, українці набирали джерельну воду та примовляли "Цар водяний, цар земний, цариця водяна, цариця земляна, дай мені водиці на добре здоров'я".

Вважалось, що 22 квітня можуть прийти останні морози перед справжньою весною.

Якщо ж погода була вітряною та туманною, то рік має бути врожайним. А негода вказувала на сухе та спекотне літо.

Якщо у берези чимало соку, то літо буде холодним та дощовим. А ранкові хмари вказують на вітряну погоду.

Погода у цей день вказує на врожайність

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

22 квітня молодим дівчатам не варто розмовляти біля води

Краще уникати лайливих слів та суперечок, які можуть завершитись образами та сварками

У цей день краще відмовитись від надто калорійної, жирною та шкідливої їжі

Не можна важко фізично працювати, а також займатись справами, які потребують багато сил та енергії

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