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22 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 22 грудня, віряни вшановують пам'ять святої Анни. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 22 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні відзначають свято на честь зачаття святою Анною Богородиці. Ще 22 грудня відбувається святкування чудотворної ікони Божої Матері "Несподівана радість".
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 22 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Анатолій, Ганна, Василь, Володимир, Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 69 – Після тривалої громадянської війни на чолі Римської імперії став Тіт Флавій Веспасіан, засновник династії Флавіїв.
- 1216 – Папа Римський Гонорій III затвердив орден мандрівних проповідників (домініканців), заснований іспанським ченцем Домініком 1215 року.
- 1790 – У ході російсько-турецької війни 1787-1791 рр. російські війська взяли штурмом фортецю Ізмаїл, що фактично визначило перемогу росіян у цій війні.
- 1845 – У Філадельфії (США) вперше продемонстровано роботу першого синтезатора голосу, створеного німецьким винахідником Йозефом Фабером.
- 1882 – Помічник американського винахідника Томаса Едісона, Едвард Джонсон придумав ялинкову електрогірлянду і прикрасив нею ялинку в себе вдома на Різдво.
- 1894 – Військовий суд в Парижі оголосив вирок у сумнозвісній "справі Дрейфуса".
- 1895 – Німецький фізик Вільгельм Рентґен опромінив руку своєї дружини "Х-променями", отримавши один із перших у світі рентґенівський знімок (найперший за три роки до нього отримав український фізик Іван Пулюй).
- 1905 – Початок грудневого збройного повстання в Москві.
- 1917 – Мала Рада Української Народної Республіки ухвалила закони про Головну скарбницю та Державний банк України.
- 1917 – Конгрес США ввів у країні "сухий закон".
- 1918 – У Києві командир Осадного корпусу січових стрільців Євген Коновалець видав наказ про заборону антидержавної агітації.
- 1923 – Почала діяти телефонна лінія Петроград-Харків.
- 1938 – Біля берегів Південної Африки спіймали першу латимерію (найдавнішу зі сучасних риб).
- 1941 – Британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль прибув до Вашингтона для переговорів з президентом США Франкліном Рузвельтом щодо об'єднання англо-американських зусиль і вироблення спільної стратегії у війні проти Німеччини та Японії. Наслідком переговорів стало створення "Об'єднаних Націй".
- 1947 – Установчі збори Італії ухвалили першу республіканську конституцію.
- 1971 – Генеральна Асамблея ООН затвердила рішення Ради Безпеки про призначення австрійського дипломата Курта Вальдгайма на посту Генерального секретаря ООН, на якому він пробув два терміни до 1982 року.
- 1972 – У Білій Церкві на комбінаті шин і гумовотехнічних виробів випущено першу продукцію.
- 1988 – Південно-Африканська Республіка підписала з ООН угоду, згідно з якою здобула незалежність остання в Африці колонія – Намібія.
- 1989 – У Соціалістичній Республіці Румунія перемогла народна революція, спрямована проти режиму Ніколае Чаушеску, до влади прийшов Фронт національного порятунку.
- 1989 – За згодою між керівниками Західної та Східної Німеччини вперше після зведення "берлінської стіни" Бранденбурзькі ворота були відкриті для вільного проходу через них громадян обох держав.
- 1993 – Парламент Південно-Африканської Республіки ухвалив тимчасову конституцію, що поклала край політиці апартеїду.
- 1999 – На посту прем'єр-міністра України затверджено колишнього голову Національного банку Віктора Ющенка.
ХТО НАРОДИВСЯ 22 ГРУДНЯ
- 1702 – Жан Етьєн Ліотар, швейцарський художник.
- 1744 – Данило Самойлович (Сушковський), український медик, засновник епідеміології в Російській імперії, фундатор першого в Україні наукового медичного товариства. Першим довів можливість протичумного щеплення.
- 1815 – Люсьєн Петіпа, французький балетний танцюрист і балетмейстер.
- 1823 – Жан Анрі Фабр, французький ентомолог та письменник.
- 1833 – Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська), українська письменниця ("Кармелюк", "Невільничка", "Інститутка").
- 1856 – Френк Біллінґс Келлоґ, американський юрист, дипломат, державний діяч, лауреат Нобелівської премії миру.
- 1858 – Джакомо Пуччіні, італійський композитор, автор 12 опер ("Манон Леско", "Богема", "Тоска", "Мадам Баттерфляй", "Турандот" тощо).
- 1872 – Каміль Ґерен, французький учений, один із творців протитуберкульозної вакцини.
- 1876 – Філіппо Томмазо Марінетті, італійський письменник, засновник і теоретик футуризму в європейській літературі та мистецтві.
- 1879 – Ганна Юрчакова, українська драматична акторка.
- 1889 – Альтман Натан Ісайович, український художник-авангардист (кубіст), скульптор і театральний художник.
- 1899 – Горбань Микола Васильович, український історик доби Розстріляного відродження, архівіст, письменник.
- 1908 – Макс Білл, швейцарський скульптор, художник-абстракціоніст, архітектор і дизайнер, представник цюрихської школи конкретного мистецтва (concrete art).
- 1949 – Моріс і Робін Ґібб, австралійські музиканти, композитори, співаки, засновники гурту "Bee Gees".
- 1959 – Бернд Шустер, німецький футболіст і футбольний тренер.
- 1962 – Рейф Файнз, англійський актор, посланець доброї волі ЮНІСЕФ.
- 1972 – Ванеса Параді, французька співачка і кіноактриса.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо сніг випав впритул до огорожі, то літо неврожайним буде. А ось якщо є проміжок, то очікується хороший урожай.
- Багато інею на деревах або снігові замети утворилися – буде рік врожайним.
- Якщо день світлий, то 31 грудня буде морозним і сонячним; якщо похмуро та іній на деревах з'явився, то останній день року буде похмурим і теплим.
- На Анну темну осінь закінчується, а зима починається.
- На Анну Зимову вагітним піст.
- Після Анни день помітно додасться.
- На Анну санки бери, та до улюбленої їдь.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Вагітним жінкам в цей день потрібно постити. Не можна виконувати якусь роботу, розпалювати вогонь, виходити з дому.
- У цей день без особливої потреби з дому не можна виходити. Наші предки вірили, що вечорами дикі звірі збираються в зграї і нападають на людей.
- Також бджолярам не можна залишати вулики неприбраними.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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