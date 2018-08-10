22 геніальні лайфхаки від користувачів Reddit, які полегшать вам життя

Користувачі популярного ресурсу Reddit поділилися своїми улюбленими порадами. Використовуйте ці геніальні лайфхаки, щоб зробити власне життя трішки легшим.

Дізнайтеся, як швидко заснути, взятися за складну справу і навчитися економити.

Побутові поради

1. Щоб швидше заснути – часто поморгайте протягом хвилини перед сном.

2. Якщо ви вночі прокинулися в туалет і ввімкнули світло, тримайте розплющеним тільки одне око. Коли вимкните світло – розплющіть друге око, яке звикло до темряви. Так легше буде дійти назад.

3. Якщо ви в душі, а рушника поруч немає, струсіть воду зі шкіри ребром долоні.

4. Коли немає підходящого посуду для чипсів, загорніть куточки упаковки всередину.

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5. Коли складаєте в zip-пакет щось липке або брудне, виверніть самий верх пакета назовні. Ця частина залишиться чистою, і ви легко застібнете блискавку.

6. Якщо в квартирі пропала електрика, перевірте, чи знаходить ваш телефон мережі Wi-Fi. Якщо так, значить, проблеми з електрикою тільки у вас.

7. Щойно ви прийшли додому, поставте таймер на 10 хвилин і займіться прибиранням. Тоді робота не здасться такою важкою. Робіть це в ті дні, коли ви не дуже втомилися.

8. Тримайте харчову плівку в морозилці. Після охолодження вона не буде склеюватися і рватися на дрібні шматочки.

9. Щоб розкрити тверді фісташки, скористайтеся шкаралупою від іншої фісташки.

10. Запам'ятайте просте правило відсотків: X% від Y дорівнює Y% від X. Воно спростить підрахунки в голові. Наприклад, 10% від 60 – це 60% від 10, тобто 6.

11. Клавішами "крапка" і "кома" на англійській розкладці можна прокручувати відео на YouTube на один кадр назад і вперед.

Поради для роботи

12. Ви, мабуть, хоч раз надсилали лист, не встигнувши все перевірити. Щоб таке не повторювалося, заповнюйте рядок "Кому" в останню чергу.

13. Якщо ви боїтеся виступати на публіці, виходьте на сцену першим. У вас залишиться менше часу на хвилювання і більше на те, щоб розслабитися, поки виступають інші. До того ж вас оцінять не так строго, тому що всі будуть думати про свій виступ.

14. Коли потрібно зробити нудну або неприємну справу, порахуйте від шести до одного і змусьте себе. Порада здається дурною, але вона дійсно працює.

15. Якщо справа займає менше ніж 15 хвилин – не відкладайте її. Зробіть відразу.

16. Вказуючи комусь на помилку, сфокусуйте увагу на самій помилку, а не на людині. Скажіть "Вкладені файли не прийшли" замість "Ви не надіслали вкладені файли". Так ви вкажете на вирішення проблеми, не викликавши у людини бажання виправдовуватися.

Лайфхаки на всі випадки життя

17. Замість "Я знаю" частіше говоріть "Ти маєш рацію". Співрозмовнику буде приємно.

18. Якщо ви хотіли щось купити, але в останню хвилину передумали, не витрачайте на це гроші. Відкладіть їх.

19. Якщо ви керуєте авто – купіть відеореєстратор. Він стане в нагоді не тільки при дорожній пригоді. За словами одного з користувачів Reddit, з ним водиш акуратніше. "З відеореєстратором я їжджу так, ніби на передньому сидінні в мене страховий агент, а на задньому – суддя", – ділиться він.

20. Якщо хочете ідеально "дати п'ять", дивіться людині на лікоть. Так простіше передбачити, під яким кутом і на якій висоті будуть розташовуватися передпліччя і долоня, тому менше шансів, що ви промахнетеся.

21. Коли збираєтеся у великий парк або на людний захід з маленькими дітьми, сфотографуйте їх перед виходом. Якщо вони загубляться, ви зможете показати, як вони виглядали і в що були одягнені.

22. Коли йдете навперейми групі людей, дивіться в тому напрямку, куди вам потрібно потрапити. Наближаючись до них, сповільніться, але не дивіться зустрічним в очі. Повільно рухайтеся з передбачуваною траєкторією. Так інші перехожі з більшою ймовірністю розійдуться і дадуть вам пройти.

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