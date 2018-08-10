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22 геніальні лайфхаки від користувачів Reddit, які полегшать вам життя
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Користувачі популярного ресурсу Reddit поділилися своїми улюбленими порадами. Використовуйте ці геніальні лайфхаки, щоб зробити власне життя трішки легшим.
Дізнайтеся, як швидко заснути, взятися за складну справу і навчитися економити.
Побутові поради
1. Щоб швидше заснути – часто поморгайте протягом хвилини перед сном.
2. Якщо ви вночі прокинулися в туалет і ввімкнули світло, тримайте розплющеним тільки одне око. Коли вимкните світло – розплющіть друге око, яке звикло до темряви. Так легше буде дійти назад.
3. Якщо ви в душі, а рушника поруч немає, струсіть воду зі шкіри ребром долоні.
4. Коли немає підходящого посуду для чипсів, загорніть куточки упаковки всередину.
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5. Коли складаєте в zip-пакет щось липке або брудне, виверніть самий верх пакета назовні. Ця частина залишиться чистою, і ви легко застібнете блискавку.
6. Якщо в квартирі пропала електрика, перевірте, чи знаходить ваш телефон мережі Wi-Fi. Якщо так, значить, проблеми з електрикою тільки у вас.
7. Щойно ви прийшли додому, поставте таймер на 10 хвилин і займіться прибиранням. Тоді робота не здасться такою важкою. Робіть це в ті дні, коли ви не дуже втомилися.
8. Тримайте харчову плівку в морозилці. Після охолодження вона не буде склеюватися і рватися на дрібні шматочки.
9. Щоб розкрити тверді фісташки, скористайтеся шкаралупою від іншої фісташки.
10. Запам'ятайте просте правило відсотків: X% від Y дорівнює Y% від X. Воно спростить підрахунки в голові. Наприклад, 10% від 60 – це 60% від 10, тобто 6.
11. Клавішами "крапка" і "кома" на англійській розкладці можна прокручувати відео на YouTube на один кадр назад і вперед.
Поради для роботи
12. Ви, мабуть, хоч раз надсилали лист, не встигнувши все перевірити. Щоб таке не повторювалося, заповнюйте рядок "Кому" в останню чергу.
13. Якщо ви боїтеся виступати на публіці, виходьте на сцену першим. У вас залишиться менше часу на хвилювання і більше на те, щоб розслабитися, поки виступають інші. До того ж вас оцінять не так строго, тому що всі будуть думати про свій виступ.
14. Коли потрібно зробити нудну або неприємну справу, порахуйте від шести до одного і змусьте себе. Порада здається дурною, але вона дійсно працює.
15. Якщо справа займає менше ніж 15 хвилин – не відкладайте її. Зробіть відразу.
16. Вказуючи комусь на помилку, сфокусуйте увагу на самій помилку, а не на людині. Скажіть "Вкладені файли не прийшли" замість "Ви не надіслали вкладені файли". Так ви вкажете на вирішення проблеми, не викликавши у людини бажання виправдовуватися.
Лайфхаки на всі випадки життя
17. Замість "Я знаю" частіше говоріть "Ти маєш рацію". Співрозмовнику буде приємно.
18. Якщо ви хотіли щось купити, але в останню хвилину передумали, не витрачайте на це гроші. Відкладіть їх.
19. Якщо ви керуєте авто – купіть відеореєстратор. Він стане в нагоді не тільки при дорожній пригоді. За словами одного з користувачів Reddit, з ним водиш акуратніше. "З відеореєстратором я їжджу так, ніби на передньому сидінні в мене страховий агент, а на задньому – суддя", – ділиться він.
20. Якщо хочете ідеально "дати п'ять", дивіться людині на лікоть. Так простіше передбачити, під яким кутом і на якій висоті будуть розташовуватися передпліччя і долоня, тому менше шансів, що ви промахнетеся.
21. Коли збираєтеся у великий парк або на людний захід з маленькими дітьми, сфотографуйте їх перед виходом. Якщо вони загубляться, ви зможете показати, як вони виглядали і в що були одягнені.
22. Коли йдете навперейми групі людей, дивіться в тому напрямку, куди вам потрібно потрапити. Наближаючись до них, сповільніться, але не дивіться зустрічним в очі. Повільно рухайтеся з передбачуваною траєкторією. Так інші перехожі з більшою ймовірністю розійдуться і дадуть вам пройти.
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