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22 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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22 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 22 червня, відзначають День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни та Кирилів день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні відзначають Кирилів день. У цей день православна церква вшановує пам'ять святителя Кирила архієпископа Олександрійського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 22 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Кирило, Іван, Олексій, Марія, Маріанна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

22 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни.
  • Зміїний день.
  • 1889 — Німецька імперія першою в Європі ввела пенсії зі старості.
  • 1910 — відкрили першу в Європі повітряну пасажирську лінію Фрідріхсгафен-Дюссельдорф, на якій курсував дирижабль "Німеччина".
  • 1915 — австро-німецькі війська під керівництвом Августа фон Макензенa звільнили Львів від російських військ після 293 днів російської окупації.
  • 1940 — в Комп'єні Французька республіка підписала капітуляцію перед Третім Рейхом (у тому ж вагоні, в якому 1918 року підписувала капітуляцію Німецька імперія).
  • 1941 — Німеччина напала на СРСР, початок німецько-радянської війни.
  • 1941 — у в'язницях Львова розпочалися розстріли в'язнів, причетних до ОУН, санкціоновані прокурором Львівської області Харитоновим. Загальна кількість жертв у Львові за оцінками істориків коливається між 2358 і 2752.
  • 1944 — німецька авіація під час масованого авіанальоту знищила 47 американських літаків на авіабазі в Полтаві.
  • 1960 — після обміну образами між лідерами стався офіційний розрив відносин між КПРС і Комуністичною партією Китаю.
  • 1973 — до ООН одночасно прийняли НДР і ФРН.
  • 1984 — у Києві радянська стрибунка у висоту Тамара Бикова встановила світовий рекорд — 2 м 5 см.
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ХТО НАРОДИВСЯ 22 ЧЕРВНЯ

  • 1877 — Болеслав Яворський, український композитор та музикознавець.
  • 1898 — Еріх Марія Ремарк, німецький письменник.
  • 1910 — Джон Гант, видатний британський альпініст, керівник першої успішної експедиції на найвищу вершину світу Еверест.
  • 1940 — Аббас Кіаростамі, іранський кінорежисер, сценарист і продюсер.
  • 1964 — Ден Браун, американський письменник, журналіст, музикант.
  • 1964 — Абе Хіросі, японський актор.
  • 1979 — Роман Зозуля, український гімнаст, віцечемпіон Олімпіади-2000.
  • 1981 — Сергій Притула, український телеведучий та актор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо суниця достигла, то овес вже пізно сіяти.
  • Багато ягід – зима буде холодною.
  • Якщо погода хороша, а мурах майже не видно, то буде негода.
  • Стрижі і ластівки низько літають – до дощу.
  • Ворони часто кричать – чекай опадів.
  • У похмурий день бджоли в вулики не ховаються – дощу не буде.
  • Мурахи навколо мурашника зібралися – до погожого дня.
  • Сон з 21 на 22 червня порожній. А ось сновидіння, побачене вдень 22 червня, збудеться через 5 років.
  • 22 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 410472

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сьогодні нічого нікому обіцяти.
  • Не варто зловживати нездоровою їжею у цей день.
  • Заборонено лихословити.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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