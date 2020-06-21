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22 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 22 червня, відзначають День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни та Кирилів день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 22 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем віряни сьогодні відзначають Кирилів день. У цей день православна церква вшановує пам'ять святителя Кирила архієпископа Олександрійського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 22 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Кирило, Іван, Олексій, Марія, Маріанна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни.
- Зміїний день.
- 1889 — Німецька імперія першою в Європі ввела пенсії зі старості.
- 1910 — відкрили першу в Європі повітряну пасажирську лінію Фрідріхсгафен-Дюссельдорф, на якій курсував дирижабль "Німеччина".
- 1915 — австро-німецькі війська під керівництвом Августа фон Макензенa звільнили Львів від російських військ після 293 днів російської окупації.
- 1940 — в Комп'єні Французька республіка підписала капітуляцію перед Третім Рейхом (у тому ж вагоні, в якому 1918 року підписувала капітуляцію Німецька імперія).
- 1941 — Німеччина напала на СРСР, початок німецько-радянської війни.
- 1941 — у в'язницях Львова розпочалися розстріли в'язнів, причетних до ОУН, санкціоновані прокурором Львівської області Харитоновим. Загальна кількість жертв у Львові за оцінками істориків коливається між 2358 і 2752.
- 1944 — німецька авіація під час масованого авіанальоту знищила 47 американських літаків на авіабазі в Полтаві.
- 1960 — після обміну образами між лідерами стався офіційний розрив відносин між КПРС і Комуністичною партією Китаю.
- 1973 — до ООН одночасно прийняли НДР і ФРН.
- 1984 — у Києві радянська стрибунка у висоту Тамара Бикова встановила світовий рекорд — 2 м 5 см.
ХТО НАРОДИВСЯ 22 ЧЕРВНЯ
- 1877 — Болеслав Яворський, український композитор та музикознавець.
- 1898 — Еріх Марія Ремарк, німецький письменник.
- 1910 — Джон Гант, видатний британський альпініст, керівник першої успішної експедиції на найвищу вершину світу Еверест.
- 1940 — Аббас Кіаростамі, іранський кінорежисер, сценарист і продюсер.
- 1964 — Ден Браун, американський письменник, журналіст, музикант.
- 1964 — Абе Хіросі, японський актор.
- 1979 — Роман Зозуля, український гімнаст, віцечемпіон Олімпіади-2000.
- 1981 — Сергій Притула, український телеведучий та актор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо суниця достигла, то овес вже пізно сіяти.
- Багато ягід – зима буде холодною.
- Якщо погода хороша, а мурах майже не видно, то буде негода.
- Стрижі і ластівки низько літають – до дощу.
- Ворони часто кричать – чекай опадів.
- У похмурий день бджоли в вулики не ховаються – дощу не буде.
- Мурахи навколо мурашника зібралися – до погожого дня.
- Сон з 21 на 22 червня порожній. А ось сновидіння, побачене вдень 22 червня, збудеться через 5 років.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сьогодні нічого нікому обіцяти.
- Не варто зловживати нездоровою їжею у цей день.
- Заборонено лихословити.
Читайте також: Гороскоп на 22 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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