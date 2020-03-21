На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
22 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 122
Сьогодні, 22 березня, віряни відзначають Сорок святих, а у світі відзначають День таксиста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 22 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять воїнів-християн святих сорока мучеників, у Севастійському озері замучених, а також святого Кесарія Назіанзіна, брата святителя Григорія Богослова, праведного Тарасія Лікаонійского.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 22 березня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олександра, Олексій, Опанас, Вівіан, Дмитро, Іван, Кирило, Михайло, Наталія, Микола, Петро, Сергій, Валерій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день води
- Міжнародний день Балтійського моря
- Міжнародний день таксиста
- Навруз – свято весни у деяких азійських народів
- 1312 – на вимогу короля Франції Філіпа IV Вродливого папи римський Климент V розпустив лицарський орден тамплієрів.
- 1654 – до Москви прибуло посольство Богдана Хмельницького. Переговори завершилися підписанням Березневих статей.
- 1841 – у США запатентовано виробництво крохмалю.
- 1848 – Венеція оголосила про відновлення своєї незалежності від Австрійської імперії.
- 1876 – прийнята конституція Іспанії.
- 1882 – конгрес США заборонив багатоженство.
- 1888 – у Лондоні представники дванадцяти футбольних клубів утворили найстарішу у світі Англійську футбольну лігу.
- 1894 – проведено першу хокейну гру за Кубок Стенлі.
- 1895 – у Парижі Огюст і Луї Люм'єр провели демонстрацію кінофільму для спеціально запрошеної публіки; цей день вважається початком публічної демонстрації кіно.
- 1904 – у лондонській газеті "Іллюстрейтед Міррор" вперше у світі опублікована кольорова фотографія.
- 1907 – у Лондоні з'явилися перші таксі з лічильниками.
- 1941 – Чорнобиль (Київська область) отримав статус міста.
- 1945 – у Каїрі підписаний "Пакт арабської ліги", що створював Лігу Арабських держав.
- 1957 – Американська асоціація лікарів заявила, що сигаретний дим викликає рак.
- 1989 – під час випробувального польоту літака Ан-225 "Мрія" установлено 109 світових рекордів.
- 1993 – "Intel" представив свій перший оригінальний процесор Pentium.
- 1999 – перший демонстраційний запуск проєкту Sea Launch.
- 2000 – біля острова Зміїний у Чорному морі українські прикордонники затопили турецьку рибальську шхуну.
- 2016 – Брюссель здригається від терору. Пролунали 3 вибухи.
ХТО НАРОДИВСЯ 22 БЕРЕЗНЯ
- 1181 – Ібн аль-Фарід, арабський поет.
- 1599 – Антоніс ван Дейк, фламандський маляр, майстер аристократичного та інтимного портрета.
- 1712 – Едвард Мур, англійський поет і драматург.
- 1842 – Микола Лисенко, український композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору, громадський діяч.
- 1860 – Порфирій Демуцький, український фольклорист, хоровий диригент, композитор.
- 1895 – Іван Ле (Іван Леонтійович Мойся), український письменник.
- 1915 – Марія Капніст, українська актриса.
- 1923 – Марсель Марсо, французький актор-мім.
- 1937 – Анджело Бадаламенті, американський піаніст і композитор.
- 1938 – Савченко Віктор Васильович, український письменник.
- 1948 – Ендрю Ллойд Веббер, британський композитор.
- 1953 – Матвієнко Анатолій Сергійович, український політик.
- 1961 – Олег Кузнецов, радянський і український футболіст, футбольний тренер.
- 1976 – Різ Візерспун, американська кіноакторка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на Сорок святих відлига, то буде хороший урожай проса.
- Якщо на Сороки тепло, то наступні сорок днів (до Зосима пасічника – 30 квітня) будуть теплими, а якщо холодно – холодними.
- Сонце в колах – до хорошого урожаю.
- Синиця на Сороки заспівала – тепло ворожить.
- Людина, яка нарахує в цей день сорок пташок, буде здоровою і щасливою.
- Теплий вітер – до непогожого літа.
- Ластівки прилетіли – до врожайного року.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сни з 21 на 22 березня не здійсняться. Сновидіння, побачені вдень 22 березня, збудуться тільки через 5 років, але будуть вже не потрібні.
- У цей день заборонений будь-який фізичний труд, ремесла і рукоділля, а також робота по дому.
- Оскільки 22 березня випадає на Великий піст, заборонено вживати м'ясо, молоко, яйця і рибу.
Читайте також: Меню на Великий піст 2020: рецепти пісних страв
-
21:55З'явився сайт знайомств для власників і любителів великих пенісів
-
21:2122 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Футболіст Динамо долучився до челенджу з туалетним папером, але щось пішло не так: відео
-
20:24Стриптиз-клуб у Лас-Вегасі дозволить спостерігати за своїми шоу з машини
-
20:00Скільки хворих на коронавірус в Україні: останні новини на онлайн карті
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:47На eBay продали старий ноутбук, але забули стерти з нього секретну інформацію
-
19:21Камера Tesla зняла землетрус
-
19:00МастерШеф Професіонали 2 сезон – дивіться 4 випуск кулінарного шоу
-
18:50Як користуватися автомобілем під час пандемії коронавірусу: корисні поради
-
18:22Гороскоп на 22 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:47У мережі засвітили новий дизайн Windows: відео
-
17:30Експерти МОЗ пояснили, чи можна заразитися коронавірусом через тварин
-
17:13Дженіфер Лопес показала, як розважається з дітьми на карантині: це відео підкорило мережу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:46Найсексуальніша дівчина світу закликала шанувальників до самоізоляції, знявшись топлес
-
16:18Творець Half-Life розповів купу цікавих фактів про нову розробку
-
15:5110 важливих запитань інфекціоністу про коронавірус
-
15:17У Києві зупиняють увесь громадський транспорт: для кого залишать перевезення
-
14:50Потап – Карантин: слухайте пісню репера, яка покликана допомогти впоратися зі стресом
-
14:22Як зберегти і поліпшити стосунки: 4 важливі поради
-
13:45Наречена Роналду зворушливо зізналася йому в коханні
-
13:17Правила життя від мешканців найщасливішої країни у світі
-
13:00Бетмен і кролик – 5 книг для дітей, які варто прочитати під час карантину
-
12:44Формула-1 вперше запускає серію віртуальних Гран-прі: де дивитися
-
20:00Скільки хворих на коронавірус в Україні: останні новини на онлайн карті
-
18:50Як користуватися автомобілем під час пандемії коронавірусу: корисні поради
-
17:30Експерти МОЗ пояснили, чи можна заразитися коронавірусом через тварин
-
15:5110 важливих запитань інфекціоністу про коронавірус
-
13:00Бетмен і кролик – 5 книг для дітей, які варто прочитати під час карантину
-
11:00Пісні українських зірок на вірші відомих письменників: добірка крутої музики і поезії
-
09:00Романтик чи постмодерніст? Дізнайся, який ти поет
-
08:27Погода в Україні 21 березня: похолодання з мокрим снігом
- 20 березня
-
21:00Дупи та їх зіркові власниці: підбірка гарячих фото
-
19:00Найкращі комедійні серіали, які змусять сміятись до сліз
-
16:00СВ-шоу з Вєркою Сердючкою: за що ми полюбили телепередачу 2000-х
-
13:00День щастя: мотивуючі цитати та повчальні притчі, які допоможуть зберігати позитив
-
12:16Як користуватися смартфоном під час карантину: 5 простих правил
-
10:22Баба Доцька – Біда: кумедна пародія про карантин на пісню GO-A
-
07:15Погода в Україні 20 березня: прогноз на День весняного рівнодення
- 19 березня
-
20:19Оприлюднено карту країн, закритих через коронавірус
-
18:15Воротар збірної України підтримав флешмоб із туалетним папером: відео
-
16:00Залишається лише чекати: історії українців, які застрягли в Європі через закриття кордонів
-
14:00Подорож під час пандемії коронавірусу: історія з власного досвіду
-
12:0010 українських слів, які замінять поширені кальки з російської
-
10:00Ліна Костенко чи ні? Впізнай рядки поетеси у цікавому тесті
-
07:29Погода в Україні 19 березня: прогноз на сьогодні
- 18 березня
-
19:19Круті фантастичні серіали, які варто побачити
-
16:30Українські зірки переходять на концерти в онлайні: коли і де їх дивитися
-
15:12Чому не потрібно планувати подорож заздалегідь: приклади із власного досвіду