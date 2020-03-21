22 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 22 березня, віряни відзначають Сорок святих, а у світі відзначають День таксиста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять воїнів-християн святих сорока мучеників, у Севастійському озері замучених, а також святого Кесарія Назіанзіна, брата святителя Григорія Богослова, праведного Тарасія Лікаонійского.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 22 березня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олександра, Олексій, Опанас, Вівіан, Дмитро, Іван, Кирило, Михайло, Наталія, Микола, Петро, ​​Сергій, Валерій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день води

Міжнародний день Балтійського моря

Міжнародний день таксиста

Навруз – свято весни у деяких азійських народів

1312 – на вимогу короля Франції Філіпа IV Вродливого папи римський Климент V розпустив лицарський орден тамплієрів.

1654 – до Москви прибуло посольство Богдана Хмельницького. Переговори завершилися підписанням Березневих статей.

1841 – у США запатентовано виробництво крохмалю.

1848 – Венеція оголосила про відновлення своєї незалежності від Австрійської імперії.

1876 – прийнята конституція Іспанії.

1882 – конгрес США заборонив багатоженство.

1888 – у Лондоні представники дванадцяти футбольних клубів утворили найстарішу у світі Англійську футбольну лігу.

1894 – проведено першу хокейну гру за Кубок Стенлі.

1895 – у Парижі Огюст і Луї Люм'єр провели демонстрацію кінофільму для спеціально запрошеної публіки; цей день вважається початком публічної демонстрації кіно.

1904 – у лондонській газеті "Іллюстрейтед Міррор" вперше у світі опублікована кольорова фотографія.

1907 – у Лондоні з'явилися перші таксі з лічильниками.

1941 – Чорнобиль (Київська область) отримав статус міста.

1945 – у Каїрі підписаний "Пакт арабської ліги", що створював Лігу Арабських держав.

1957 – Американська асоціація лікарів заявила, що сигаретний дим викликає рак.

1989 – під час випробувального польоту літака Ан-225 "Мрія" установлено 109 світових рекордів.

1993 – "Intel" представив свій перший оригінальний процесор Pentium.

1999 – перший демонстраційний запуск проєкту Sea Launch.

2000 – біля острова Зміїний у Чорному морі українські прикордонники затопили турецьку рибальську шхуну.

2016 – Брюссель здригається від терору. Пролунали 3 вибухи.

ХТО НАРОДИВСЯ 22 БЕРЕЗНЯ

1181 – Ібн аль-Фарід, арабський поет.

1599 – Антоніс ван Дейк, фламандський маляр, майстер аристократичного та інтимного портрета.

1712 – Едвард Мур, англійський поет і драматург.

1842 – Микола Лисенко, український композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору, громадський діяч.

1860 – Порфирій Демуцький, український фольклорист, хоровий диригент, композитор.

1895 – Іван Ле (Іван Леонтійович Мойся), український письменник.

1915 – Марія Капніст, українська актриса.

1923 – Марсель Марсо, французький актор-мім.

1937 – Анджело Бадаламенті, американський піаніст і композитор.

1938 – Савченко Віктор Васильович, український письменник.

1948 – Ендрю Ллойд Веббер, британський композитор.

1953 – Матвієнко Анатолій Сергійович, український політик.

1961 – Олег Кузнецов, радянський і український футболіст, футбольний тренер.

1976 – Різ Візерспун, американська кіноакторка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на Сорок святих відлига, то буде хороший урожай проса.

Якщо на Сороки тепло, то наступні сорок днів (до Зосима пасічника – 30 квітня) будуть теплими, а якщо холодно – холодними.

Сонце в колах – до хорошого урожаю.

Синиця на Сороки заспівала – тепло ворожить.

Людина, яка нарахує в цей день сорок пташок, буде здоровою і щасливою.

Теплий вітер – до непогожого літа.

Ластівки прилетіли – до врожайного року.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сни з 21 на 22 березня не здійсняться. Сновидіння, побачені вдень 22 березня, збудуться тільки через 5 років, але будуть вже не потрібні.

У цей день заборонений будь-який фізичний труд, ремесла і рукоділля, а також робота по дому.

Оскільки 22 березня випадає на Великий піст, заборонено вживати м'ясо, молоко, яйця і рибу.

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