21 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 21 жовтня, віряни вшановують пам'ять преподобної Пелагії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 21 жовтня віряни вшановують пам'ять преподобної Пелагії, яка була звернена в християнство святителем Нонном, єпископом Едесським (пам'ять в суботу Сирної седмиці). До прийняття рятівного Хрещення Пелагія керувала танцівницями Антіохії Палестинської, проводячи життя в неробстві і блуді. Одного разу Пелагія, розкішно вдягнена, проїжджала повз храм, біля дверей якого святитель Нонн вимовляв проповідь. Віруючі відвернули свої обличчя від грішниці, а єпископ Нонн довго дивився їй услід. Вражений зовнішньою красою Пелагії і передбачивши в ній духовну велич, святитель в своїй келії довго молився Господу про грішницю.

Преподобна Пелагія Антіохійська

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 21 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Надія, Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Єлизавета, Іван, Марія, Микола, Павло, Пелагея, Петро, Таїсія, Трифон, Урсула. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1596 – в результаті укладення Брестської унії єпископи православної церкви на польських територіях визнали над собою владу папи

1805 – флот Наполеона терпить жорстоку поразку від англійців в битві при Трафальгарі

1943 – Бельгія, Нідерланди і Люксембург укладають договір про створення економічного союзу, відомого як Бенілюкс

1944 – зник екіпаж кубинського судна "Рубікон" в Бермудському трикутнику

1958 – Палата лордів Великобританії поповнилася першою жінкою

1970 – В Кореї в одній церкві відразу повінчалися 777 пар

ХТО НАРОДИВСЯ 21 жовтня

1760 – майстер ксилографії, японський художник Кацусика Хокусай

1772 – критик і філософ, видатний представник "озерної школи" Семюел Кольрідж

1790 – французький письменник і політичний діяч Альфонс де Ламартін

1903 – учасник творчого колективу "Кукринікси" Михайло Васильович Купріянов

1938 – український і американський диригент, піаніст Вірко Балей

1949 – наймолодший прем'єр-міністр за всю історію Ізраїлю Біньямін Нетаньяху

1980 – американська фотомодель і актриса Кім Кардашян

Кім Кардашян

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо місяць в колах видніється, то, за прикметами, літо буде сухим

Якщо людина народилася 21 жовтня, то вона буде володіти здібностями до шевської справи

Хмари низько пливуть – чекай сильних морозів найближчим часом

Жовтий місяць

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не варто ображати близьких

У цей день не рекомендують свататися або одружуватися

Не варто також переїжджати на нове місце

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