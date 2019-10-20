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21 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 21 жовтня, віряни вшановують пам'ять преподобної Пелагії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 21 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 21 жовтня віряни вшановують пам'ять преподобної Пелагії, яка була звернена в християнство святителем Нонном, єпископом Едесським (пам'ять в суботу Сирної седмиці). До прийняття рятівного Хрещення Пелагія керувала танцівницями Антіохії Палестинської, проводячи життя в неробстві і блуді. Одного разу Пелагія, розкішно вдягнена, проїжджала повз храм, біля дверей якого святитель Нонн вимовляв проповідь. Віруючі відвернули свої обличчя від грішниці, а єпископ Нонн довго дивився їй услід. Вражений зовнішньою красою Пелагії і передбачивши в ній духовну велич, святитель в своїй келії довго молився Господу про грішницю.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 21 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Надія, Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Єлизавета, Іван, Марія, Микола, Павло, Пелагея, Петро, Таїсія, Трифон, Урсула. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1596 – в результаті укладення Брестської унії єпископи православної церкви на польських територіях визнали над собою владу папи
- 1805 – флот Наполеона терпить жорстоку поразку від англійців в битві при Трафальгарі
- 1943 – Бельгія, Нідерланди і Люксембург укладають договір про створення економічного союзу, відомого як Бенілюкс
- 1944 – зник екіпаж кубинського судна "Рубікон" в Бермудському трикутнику
- 1958 – Палата лордів Великобританії поповнилася першою жінкою
- 1970 – В Кореї в одній церкві відразу повінчалися 777 пар
ХТО НАРОДИВСЯ 21 жовтня
- 1760 – майстер ксилографії, японський художник Кацусика Хокусай
- 1772 – критик і філософ, видатний представник "озерної школи" Семюел Кольрідж
- 1790 – французький письменник і політичний діяч Альфонс де Ламартін
- 1903 – учасник творчого колективу "Кукринікси" Михайло Васильович Купріянов
- 1938 – український і американський диригент, піаніст Вірко Балей
- 1949 – наймолодший прем'єр-міністр за всю історію Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
- 1980 – американська фотомодель і актриса Кім Кардашян
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо місяць в колах видніється, то, за прикметами, літо буде сухим
- Якщо людина народилася 21 жовтня, то вона буде володіти здібностями до шевської справи
- Хмари низько пливуть – чекай сильних морозів найближчим часом
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не варто ображати близьких
- У цей день не рекомендують свататися або одружуватися
- Не варто також переїжджати на нове місце
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