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21 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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21 жовтня - понеділок - фото 1
21 жовтня - понеділок

Сьогодні, 21 жовтня, віряни вшановують пам'ять преподобної Пелагії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 21 жовтня віряни вшановують пам'ять преподобної Пелагії, яка була звернена в християнство святителем Нонном, єпископом Едесським (пам'ять в суботу Сирної седмиці). До прийняття рятівного Хрещення Пелагія керувала танцівницями Антіохії Палестинської, проводячи життя в неробстві і блуді. Одного разу Пелагія, розкішно вдягнена, проїжджала повз храм, біля дверей якого святитель Нонн вимовляв проповідь. Віруючі відвернули свої обличчя від грішниці, а єпископ Нонн довго дивився їй услід. Вражений зовнішньою красою Пелагії і передбачивши в ній духовну велич, святитель в своїй келії довго молився Господу про грішницю.

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Преподобна Пелагія Антіохійська

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 21 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Надія, Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Єлизавета, Іван, Марія, Микола, Павло, Пелагея, Петро, Таїсія, Трифон, Урсула. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

21 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1596 – в результаті укладення Брестської унії єпископи православної церкви на польських територіях визнали над собою владу папи
  • 1805 – флот Наполеона терпить жорстоку поразку від англійців в битві при Трафальгарі
  • 1943 – Бельгія, Нідерланди і Люксембург укладають договір про створення економічного союзу, відомого як Бенілюкс
  • 1944 – зник екіпаж кубинського судна "Рубікон" в Бермудському трикутнику
  • 1958 – Палата лордів Великобританії поповнилася першою жінкою
  • 1970 – В Кореї в одній церкві відразу повінчалися 777 пар
21 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 362332

ХТО НАРОДИВСЯ 21 жовтня

  • 1760 – майстер ксилографії, японський художник Кацусика Хокусай
  • 1772 – критик і філософ, видатний представник "озерної школи" Семюел Кольрідж
  • 1790 – французький письменник і політичний діяч Альфонс де Ламартін
  • 1903 – учасник творчого колективу "Кукринікси" Михайло Васильович Купріянов
  • 1938 – український і американський диригент, піаніст Вірко Балей
  • 1949 – наймолодший прем'єр-міністр за всю історію Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
  • 1980 – американська фотомодель і актриса Кім Кардашян
Кім Кардашян - фото 362333
Кім Кардашян

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо місяць в колах видніється, то, за прикметами, літо буде сухим
  • Якщо людина народилася 21 жовтня, то вона буде володіти здібностями до шевської справи
  • Хмари низько пливуть – чекай сильних морозів найближчим часом
Жовтий місяць - фото 362334
Жовтий місяць

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не варто ображати близьких
  • У цей день не рекомендують свататися або одружуватися
  • Не варто також переїжджати на нове місце

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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