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21 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 21 січня, віряни відзначають День пам'яті святого Омеляна. А у світі – Міжнародний день обіймів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 21 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 21 січня, відзначають день пам'яті святого Омеляна, який був одним із перших християнських сповідників та єпископів. Також у цей день вшановують пам'ять Григорія Чудотворця, ченця Києво-Печерського монастиря, який вживав лише зілля, яким зцілював хворих.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 21 січня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Віктор, Володимир, Григорій, Георгій, Дмитро, Євген, Ілля та Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день обіймів
- 1506 – за розпорядженням римського папи Юлія II утворюється армія Ватикану
- 1542 – англійський парламент засудив за державну зраду дружину Генріха VIII Катерину Говард
- 1605 – поразка військ Лжедмитрія від московських царських військ та його втеча до Путивля
- 1701 – Петром I підписується Указ про створення першої інженерної школи
- 1732 – Рештська угода Росії з Персією
- 1790 – день створення гільйотини
- 1793 – Людовик XVI, король Франції, гільйований на Площі Революції
- 1796 – Едвард Дженнер відкрив метод вакцинації від віспи
- 1846 – надруковано перший номер англійської газети Лондон Дейлі Ньюз
- 1846 – побачив світ перше твір Ф. Достоєвського повість Бідні люди
- 1900 – на англо-бурську війну відправлені перші канадські військові
- 1911 – перше автомобільне ралі в Монте Карло
- 1919 – відбулися Закарпатські всенародні збори, де ухвалили рішення про возз'єднання Закарпаття з Україною
- 1922 – у швейцарському містечку Мюррен проходять перші гірськолижні змагання зі слалому
- 1925 – визнання СРСР Японією
- 1932 – угода між СРСР і Фінляндією про ненапад і мирне вирішення конфліктів
- 1952 – італійські вчені оголосили, що Пізанська вежа має впасти у 2151 році
- 1954 – у США спускається на воду перший підводний човен з атомним реактором Наутілус
- 1977 – В Італії дозволяються аборти
- 1978 – Олекса Гірник здійснив самоспалення біля могили Шевченка на знак протесту проти русифікації
- 1989 – 120-річна американка Августа Бунж стала прапрапрабабусею
- 2001 – Пол Маккартні став першим музикантом, чиє майно перевалило за один мільярд доларів
ХТО НАРОДИВСЯ 21 СІЧНЯ
- 1338 – Карл V, король Франції з 1364 року
- 1732 – П'єр Огюст Карон Бомарше, французький драматург
- 1855 – Джон Браунінг, американський конструктор зброї
- 1880 – Джордж ван Бісбрук, бельгійсько-американський астроном
- 1889 – Едіт Толкієн, дружина письменника Джона Толкієна
- 1905 – Крістіан Діор, французький кутюр'є
- 1905 – Ванда Львівна Василевська, польська та радянська письменниця
- 1922 – Пол Скофілд, англійський актор, лауреат "Оскара"
- 1924 – Бенні Хілл, всесвітньо відомий британський комік
- 1941 – Пласідо Домінго, іспанський оперний співак та актор
- 1941 – Річі Хейвенс, американський темношкірий фолк-музикант
- 1957 – американська актриса Джина Девіс, лауреатка "Оскара"
- 1965 – Роберт Дель Наджа, лідер британської групи Massive Attack
- 1976 – Емма Бантон, учасниця британського квінтету Spice Girls, нині сольна виконавиця
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Вікна в домі запотіли – до відлиги
- Людина, яка захворіла цього дня – скоро одужає
- Сніг – останній місяць літа буде дощовим, сонячний день – спекотним
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Суворо заборонено їсти перед дзеркалом
- Не рекомендується одягати темний та несвіжий одяг
- Не варто в цей день стояти проти вітру
- Не варто ігнорувати заклики інтуїції
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