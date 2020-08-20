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21 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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21 серпня – п'ятниця

Сьогодні, 21 серпня православні християни відзначають День Мирона. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

21 серпня православні християни відзначають День Мирона. Мирон, згідно з церковним писанням, був дуже доброю людиною, і з його ім'ям пов'язують безліч різноманітних легенд. Наприклад, розповідали, що він, будучи простим землевласником, одного разу побачив, як злодії забралися в його комору і складають зерно в мішки. Тоді він не тільки не став їм заважати, але і, навпаки, допоміг все зібрати і винести. Дізнавшись, що перед ними господар, злодії засоромилися і вирішили повернути крадене.

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Миронів день

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 21 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Герман, Григорій, Омелян, Леонід, Мирон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму
  • 1886 – в Болгарії був повалений цар Олександр Баттенберг
  • 1911 – пограбування століття: була викрадена з Лувру (Париж) картина Леонардо да Вінчі "Мона Ліза", геніальне творіння було знайдено через два роки в Італії
  • 1945 – в СРСР були припинені поставки з США по ленд-лізу
  • 1953 – в СРСР заборонена лоботомія (нейрохірургічна операція, яка полягає в розрізуванні тканин, що з'єднують лобові частки мозку з його іншою частиною)
  • 1959 – Гаваї стали 50-м штатом США
  • 1965 – чергові зміни правил в англійському футболі: дозволені заміни в ході гри
  • 1968 – закінчення реформ Празької весни: в Чехословаччину за наказом з Москви вводяться війська країн Організації Варшавського договору
  • 1981 – кліматологи вперше почали подавати сигнали про загрозу глобального потепління на Землі
  • 1986 – уряд СРСР визнав причиною катастрофи на Чорнобильській АЕС недбалість персоналу
  • 1999 – Болгарія назавжди пориває з комуністичним минулим
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Мона Ліза

ХТО НАРОДИВСЯ 21 СЕРПНЯ

  • 1765 – останній англійський король Ганноверської династії Вільгельм IV
  • 1789 – великий французький математик Огюстен Луї Коші (один з основоположників теорії аналітичних функцій, його ім'я внесено до списку найвидатніших учених Франції)
  • 1895 – видатний радянський геохімік Олександр Павлович Виноградов
  • 1962 – знаменитий японський серійний вбивця Цутому Міядзакі (відомий як "Отаку-вбивця" і "Вбивця маленьких дівчаток", убив і скалічив чотирьох дівчаток у віці чотирьох і семи років)
  • 1963 – нинішній король Марокко Мохаммед VI
  • 1967 – канадська кіноактриса Керрі-Енн Мосс (світова слава до неї прийшла після виходу першого фільму "Матриця", зіграла одну з головних ролей)
  • 1973 – розробник і співзасновник пошукової системи Google Сергій Брін
  • 1986 – Усейн Болт, ямайський легкоатлет, спринтер
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Усейн Болт

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Яким буде Мирон – такою, за прикметами, і буде погода в січні
  • 21 серпня бувають доволі сильні вітри
  • Погана погода 21 серпня – негода протримається до Бабиного літа
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Вітри

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто займатися домашніми клопотами
  • Не можна будувати плани на далеке майбутнє
  • На перехрестях краще нічого не піднімати

Читайте також: Магнітні бурі у серпні 2020: календар небезпечних дат в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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