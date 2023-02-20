21 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 21 лютого, віряни вшановують День святого Захара Серповидця. А у світі – Міжнародний день рідної мови і Всесвітній день екскурсовода. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 21 лютого, у православній церкві проводиться тиждень про митаря та фарисея – підготовка вірян до Великого посту. Вшановується день пам'яті великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарії Серповидця, святителя Сави II, архієпископа Сербського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 21 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Андрій, Захар, Макар, Петро, Сава, Семен, Сергій, Степан, Федір.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1431 – розпочався суд над Жанною д'Арк

1613 – Земський собор обрав 16-річного Михайла Федоровича московським царем

1784 – згідно з указом Катерини II порт та фортеця Ахтіар у Криму перейменовані на Севастополь

1784 – закладено місто Миколаїв князем Григорієм Потьомкіним

1842 – американець Джон Грінау запатентував швейну машинку

1878 – у Нью-Хейвені випущена перша у світі телефонна книга. Перша книга містила 50 імен

1901 – американський пасажирський пароплав Ріо-де-Жанейро розбився на підводному камінні біля входу в протоку Золоті Ворота

1906 засуджений до страти керівник повстання в Севастополі лейтенант Петро Шмідт

1919 – у Києві вийшов перший номер газети Комунар (нині Вечірній Київ)

1947 – у США з'явилася фотокамера Полароїд

1993 – у Донецьку Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках із жердиною у закритих приміщеннях – 6 м 15 см

1998 – пісня Селін Діон My Heart Will Go On очолила чарт

2008 – США збили власний супутник-шпигун; востаннє космічне озброєння використовувалося цією країною у 1985 році

У США з'явилася фотокамера Полароїд

ХТО НАРОДИВСЯ 21 ЛЮТОГО

1728 – Петро III (Петро Федорович Романов), російський імператор

1835 – Михайло Мікешин, російський скульптор, художник, графік, автор пам'ятника Богдану Хмельницькому у Києві, ілюстратор Кобзаря Шевченка

1850 – Вікентій Хвойка, український археолог чеського походження, першовідкривач трипільської та черняхівської археологічних культур

1875 – Жанна Луїза Кальман, один із найстаріших людей на Землі. Ця жінка померла у 1997 році у віці 122 років

1933 – Ніна Саймон (Юніс Кейтлін Веймон), легендарна джазова співачка, яка мала характерний вокал

1943 – Девід Лоренс Геффен, американський продюсер, засновник фірми грамзапису Geffen Records

1963 – Вільям Болдуїн, американський актор, брат Алека та Стефена Болдуїнів

1979 – Дженніфер Лав Х'юїтт, американська актриса

Вікентій Хвойка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

не тоді серпи точити, коли на жнива йти

не обріжеш вчасно кривого серпа, не наживиш у полі снопа

що холодніше у Захарів день, то теплішим буде березень

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

заборонено брати в руки довгі гілки

не можна плюватися у цей день

краще не призначати на цей день операції на зубах

не рекомендується піднімати з землі знайдену річ

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