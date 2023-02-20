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21 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 21 лютого, віряни вшановують День святого Захара Серповидця. А у світі – Міжнародний день рідної мови і Всесвітній день екскурсовода. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 21 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 21 лютого, у православній церкві проводиться тиждень про митаря та фарисея – підготовка вірян до Великого посту. Вшановується день пам'яті великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарії Серповидця, святителя Сави II, архієпископа Сербського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 21 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Андрій, Захар, Макар, Петро, Сава, Семен, Сергій, Степан, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1431 – розпочався суд над Жанною д'Арк
- 1613 – Земський собор обрав 16-річного Михайла Федоровича московським царем
- 1784 – згідно з указом Катерини II порт та фортеця Ахтіар у Криму перейменовані на Севастополь
- 1784 – закладено місто Миколаїв князем Григорієм Потьомкіним
- 1842 – американець Джон Грінау запатентував швейну машинку
- 1878 – у Нью-Хейвені випущена перша у світі телефонна книга. Перша книга містила 50 імен
- 1901 – американський пасажирський пароплав Ріо-де-Жанейро розбився на підводному камінні біля входу в протоку Золоті Ворота
- 1906 засуджений до страти керівник повстання в Севастополі лейтенант Петро Шмідт
- 1919 – у Києві вийшов перший номер газети Комунар (нині Вечірній Київ)
- 1947 – у США з'явилася фотокамера Полароїд
- 1993 – у Донецьку Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках із жердиною у закритих приміщеннях – 6 м 15 см
- 1998 – пісня Селін Діон My Heart Will Go On очолила чарт
- 2008 – США збили власний супутник-шпигун; востаннє космічне озброєння використовувалося цією країною у 1985 році
ХТО НАРОДИВСЯ 21 ЛЮТОГО
- 1728 – Петро III (Петро Федорович Романов), російський імператор
- 1835 – Михайло Мікешин, російський скульптор, художник, графік, автор пам'ятника Богдану Хмельницькому у Києві, ілюстратор Кобзаря Шевченка
- 1850 – Вікентій Хвойка, український археолог чеського походження, першовідкривач трипільської та черняхівської археологічних культур
- 1875 – Жанна Луїза Кальман, один із найстаріших людей на Землі. Ця жінка померла у 1997 році у віці 122 років
- 1933 – Ніна Саймон (Юніс Кейтлін Веймон), легендарна джазова співачка, яка мала характерний вокал
- 1943 – Девід Лоренс Геффен, американський продюсер, засновник фірми грамзапису Geffen Records
- 1963 – Вільям Болдуїн, американський актор, брат Алека та Стефена Болдуїнів
- 1979 – Дженніфер Лав Х'юїтт, американська актриса
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- не тоді серпи точити, коли на жнива йти
- не обріжеш вчасно кривого серпа, не наживиш у полі снопа
- що холодніше у Захарів день, то теплішим буде березень
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- заборонено брати в руки довгі гілки
- не можна плюватися у цей день
- краще не призначати на цей день операції на зубах
- не рекомендується піднімати з землі знайдену річ
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