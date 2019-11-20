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21 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 21 листопада, віряни вшановують Архангела Михаїла. Також в Україні відзначають День Гідності та Свободи. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 21 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем, сьогодні вшановують Архангела Михаїла. Починаючи з часів Мономаховичів (1125 р.), київські князі вважали Михаїла своїм патроном, зображали його на стародавніх гербах Києва. Символ Михаїла присутній і на головній хоругві часів Богдана Хмельницького, а також на численних козацьких прапорах.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 21 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Рафаїл, Павло, Михайло, Гаврило, Марфа. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День Гідності та Свободи
- 1620 – після тримісячного плавання на кораблі «Мейфлавер» сім'ї англійських переселенців-пуритан висаджуються в Північній Америці – в районі мису Код.
- 1783 – у небо над Парижем піднялася перша пілотована людиною повітряна куля братів Жозефа-Мішеля і Жака-Етьєна Монгольф'є.
- 1806 – Наполеон оголосив "континентальну блокаду" Англії.
- 1877 – Томас Едісон винайшов фонограф.
- 1916 – потонула "Британіка", корабель-близнюк "Титаніка", налетівши на німецьку міну. Корабель пішов на дно за 57 хвилин, проте, загинуло 30 осіб, адже вже були враховані уроки з загибелі "Титаніка".
- 1918 – у Львові встановлена польська влада. Уряд ЗУНР переїхав до Тернополя, згодом до Станіслава (нинішній Івано-Франківськ).
- 1962 – президент США Джон Кеннеді зняв блокаду Куби.
- 1998 – відбувся перший запуск китайської безпілотної космічної ракети.
- 2012 – Конгресом США офіційно скасована поправка Джексона – Веніка 1974 року до Закону про торгівлю США, що обмежує торгівлю з країнами, що перешкоджають еміграції, а також такими, що порушують інші права людини.
- 2013 – в Україні почався Євромайдан.
ХТО НАРОДИВСЯ 20 ЛИСТОПАДА
- 1674 – Вольтер (Voltaire), французький письменник і філософ-деїст
- 1830 – Андрій Маркевич, український громадський діяч і етнограф, добився дозволу на перше повне видання творів Т. Шевченка ("Кобзар" під редакцією В. Доманицького, 1907).
- 1834 – Гетті Грін, американська підприємниця, найбагатша жінка у світі.
- 1945 – Голді Хоун, американська актриса, лауреат премії "Оскар".
- 1963 – Ніколет Шерідан, британська кіноактриса.
- 1965 – Бьорк, ісландська співачка, музикант, композитор і автор пісень, актриса. Була номінована на 13 нагород Греммі, нагороду Кіноакадемії "Оскар" і дві нагороди "Золотого Глобуса"
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо цього дня сніг буде мокрим, то майбутній урожай буде хорошим.
- Якщо стоятимуть густі тумани, то така погода протримається до зимового Миколая.
- Якщо на Михайла ніч ясна, то зима буде сніжна і красна.
- Якщо Михайло дощем служить – добру й суху весну ворожить.
- Іній – на великі сніги, а туман – на відлигу.
- Якщо відлига – не жди санного шляху до Миколи.
- Як на Михайла вітер з полудня, то буде тепло і до півгрудня.
- День на Михайла похмурий і на деревах іній – до хорошого врожаю.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не можна мити голову. Наші предки вірили, що так можна "змити розум".
- Сьогодні категорично не можна сваритися і навіть підвищувати голос. Це свято – найкращий день для примирення.
- Не можна рубати сокирою, різати ножем або ткати, щоб Михайло не образився.
- Нині на слід робити роботу в корисливих цілях – за таке Михайло може покарати.
- Відмовляти у допомозі нужденним у цей день теж не можна.
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