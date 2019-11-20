21 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 21 листопада, віряни вшановують Архангела Михаїла. Також в Україні відзначають День Гідності та Свободи. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем, сьогодні вшановують Архангела Михаїла. Починаючи з часів Мономаховичів (1125 р.), київські князі вважали Михаїла своїм патроном, зображали його на стародавніх гербах Києва. Символ Михаїла присутній і на головній хоругві часів Богдана Хмельницького, а також на численних козацьких прапорах.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 21 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Рафаїл, Павло, Михайло, Гаврило, Марфа. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День Гідності та Свободи

1620 – після тримісячного плавання на кораблі «Мейфлавер» сім'ї англійських переселенців-пуритан висаджуються в Північній Америці – в районі мису Код.

1783 – у небо над Парижем піднялася перша пілотована людиною повітряна куля братів Жозефа-Мішеля і Жака-Етьєна Монгольф'є.

1806 – Наполеон оголосив "континентальну блокаду" Англії.

1877 – Томас Едісон винайшов фонограф.

1916 – потонула "Британіка", корабель-близнюк "Титаніка", налетівши на німецьку міну. Корабель пішов на дно за 57 хвилин, проте, загинуло 30 осіб, адже вже були враховані уроки з загибелі "Титаніка".

1918 – у Львові встановлена ​​польська влада. Уряд ЗУНР переїхав до Тернополя, згодом до Станіслава (нинішній Івано-Франківськ).

1962 – президент США Джон Кеннеді зняв блокаду Куби.

1998 – відбувся перший запуск китайської безпілотної космічної ракети.

2012 – Конгресом США офіційно скасована поправка Джексона – Веніка 1974 року до Закону про торгівлю США, що обмежує торгівлю з країнами, що перешкоджають еміграції, а також такими, що порушують інші права людини.

2013 – в Україні почався Євромайдан.

ХТО НАРОДИВСЯ 20 ЛИСТОПАДА

1674 – Вольтер (Voltaire), французький письменник і філософ-деїст

1830 – Андрій Маркевич, український громадський діяч і етнограф, добився дозволу на перше повне видання творів Т. Шевченка ("Кобзар" під редакцією В. Доманицького, 1907).

1834 – Гетті Грін, американська підприємниця, найбагатша жінка у світі.

1945 – Голді Хоун, американська актриса, лауреат премії "Оскар".

1963 – Ніколет Шерідан, британська кіноактриса.

1965 – Бьорк, ісландська співачка, музикант, композитор і автор пісень, актриса. Була номінована на 13 нагород Греммі, нагороду Кіноакадемії "Оскар" і дві нагороди "Золотого Глобуса"

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо цього дня сніг буде мокрим, то майбутній урожай буде хорошим.

Якщо стоятимуть густі тумани, то така погода протримається до зимового Миколая.

Якщо на Михайла ніч ясна, то зима буде сніжна і красна.

Якщо Михайло дощем служить – добру й суху весну ворожить.

Іній – на великі сніги, а туман – на відлигу.

Якщо відлига – не жди санного шляху до Миколи.

Як на Михайла вітер з полудня, то буде тепло і до півгрудня.

День на Михайла похмурий і на деревах іній – до хорошого врожаю.

Зверніть увагу на погоду на Михайла

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна мити голову. Наші предки вірили, що так можна "змити розум".

Сьогодні категорично не можна сваритися і навіть підвищувати голос. Це свято – найкращий день для примирення.

Не можна рубати сокирою, різати ножем або ткати, щоб Михайло не образився.

Нині на слід робити роботу в корисливих цілях – за таке Михайло може покарати.

Відмовляти у допомозі нужденним у цей день теж не можна.

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