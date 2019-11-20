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21 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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21 листопада – четвер

Сьогодні, 21 листопада, віряни вшановують Архангела Михаїла. Також в Україні відзначають День Гідності та Свободи. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем, сьогодні вшановують Архангела Михаїла. Починаючи з часів Мономаховичів (1125 р.), київські князі вважали Михаїла своїм патроном, зображали його на стародавніх гербах Києва. Символ Михаїла присутній і на головній хоругві часів Богдана Хмельницького, а також на численних козацьких прапорах.

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ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 21 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Рафаїл, Павло, Михайло, Гаврило, Марфа. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День Гідності та Свободи
  • 1620 – після тримісячного плавання на кораблі «Мейфлавер» сім'ї англійських переселенців-пуритан висаджуються в Північній Америці – в районі мису Код.
  • 1783 – у небо над Парижем піднялася перша пілотована людиною повітряна куля братів Жозефа-Мішеля і Жака-Етьєна Монгольф'є.
  • 1806 – Наполеон оголосив "континентальну блокаду" Англії.
  • 1877 – Томас Едісон винайшов фонограф.
  • 1916 – потонула "Британіка", корабель-близнюк "Титаніка", налетівши на німецьку міну. Корабель пішов на дно за 57 хвилин, проте, загинуло 30 осіб, адже вже були враховані уроки з загибелі "Титаніка".
  • 1918 – у Львові встановлена ​​польська влада. Уряд ЗУНР переїхав до Тернополя, згодом до Станіслава (нинішній Івано-Франківськ).
  • 1962 – президент США Джон Кеннеді зняв блокаду Куби.
  • 1998 – відбувся перший запуск китайської безпілотної космічної ракети.
  • 2012 – Конгресом США офіційно скасована поправка Джексона – Веніка 1974 року до Закону про торгівлю США, що обмежує торгівлю з країнами, що перешкоджають еміграції, а також такими, що порушують інші права людини.
  • 2013 – в Україні почався Євромайдан.
21 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 369282

ХТО НАРОДИВСЯ 20 ЛИСТОПАДА

  • 1674 – Вольтер (Voltaire), французький письменник і філософ-деїст
  • 1830 – Андрій Маркевич, український громадський діяч і етнограф, добився дозволу на перше повне видання творів Т. Шевченка ("Кобзар" під редакцією В. Доманицького, 1907).
  • 1834 – Гетті Грін, американська підприємниця, найбагатша жінка у світі.
  • 1945 – Голді Хоун, американська актриса, лауреат премії "Оскар".
  • 1963 – Ніколет Шерідан, британська кіноактриса.
  • 1965 – Бьорк, ісландська співачка, музикант, композитор і автор пісень, актриса. Була номінована на 13 нагород Греммі, нагороду Кіноакадемії "Оскар" і дві нагороди "Золотого Глобуса"

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо цього дня сніг буде мокрим, то майбутній урожай буде хорошим.
  • Якщо стоятимуть густі тумани, то така погода протримається до зимового Миколая.
  • Якщо на Михайла ніч ясна, то зима буде сніжна і красна.
  • Якщо Михайло дощем служить – добру й суху весну ворожить.
  • Іній – на великі сніги, а туман – на відлигу.
  • Якщо відлига – не жди санного шляху до Миколи.
  • Як на Михайла вітер з полудня, то буде тепло і до півгрудня.
  • День на Михайла похмурий і на деревах іній – до хорошого врожаю.
Зверніть увагу на погоду на Михайла - фото 369284
Зверніть увагу на погоду на Михайла

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не можна мити голову. Наші предки вірили, що так можна "змити розум".
  • Сьогодні категорично не можна сваритися і навіть підвищувати голос. Це свято – найкращий день для примирення.
  • Не можна рубати сокирою, різати ножем або ткати, щоб Михайло не образився.
  • Нині на слід робити роботу в корисливих цілях – за таке Михайло може покарати.
  • Відмовляти у допомозі нужденним у цей день теж не можна.

Читайте також: Вихідні у листопаді 2019 в Україні: коли будуть державні свята і вихідні дні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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