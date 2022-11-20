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21 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 21 листопада, у світі відзначають Всесвітній день телебачення та Всесвітній день привітань, а в Україні – День Гідності та Свободи і День Десантно-штурмових військ ЗСУ. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 21 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 21 листопада, віряни відзначають Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 21 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Антонін, Олександр, Богдан, Афанасій, Олексій, Єлизавет, Євген, Валерій, Дорофей, Веніамін та Григорій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
Всесвітній день телебачення
Всесвітній день привітань
День Гідності та Свободи в Україні
День Десантно-штурмових військ ЗСУ
День Збройних сил у Греції
День студента у Венесуелі
День медсестри в Аргентині
Національний день пряників в США
Національний день гомеопатії в Бразилії
1620 — після тримісячного плавання на кораблі "Мейфлавер" сім'ї англійських переселенців-пуритан висадилась у Північній Америці поблизу районі мису Код
1783 — у небо над Парижем піднялася перша пілотована людиною повітряна куля братів Жозефа-Мішеля та Жака-Етьєнна Монгольф'є
1806 — Наполеон оголосив "континентальну блокаду" Великої Бритарії
1877 — Томас Едісон винайшов фонограф
1906 — у Вільнюсі вийшов в друк перший номер білоруської газети "Наша ніва"
1916 — потонув "Британнік", корабель-близнюк "Тітаника". Судно налетіло на німецьку міну
1918 — У Львові встановлено польську владу, тож уряд ЗУНР перебрався у Тернопіль, а згодом у Станиславів (Станіслав, сьогодні це Івано-Франківськ)
1919 — вкладено "Договір між союзними державами і Польщею про Східну Галичину", який передбачав передачу на 25 років Галичини до складу Польської республіки з обов'язковим забезпеченням їй автономного статусу
1920 — армія УНР перейшла Збруч на територію Польської держави, де була інтернована в таборах
1921 — більшовики розстріляли під містом Базаром 359 полонених українських вояків, учасників Другого зимового походу
1941 — в СРСР запроваджено податок на холостяків
1947 — У Нью-Йорку створену Панамериканську українську конференцію
1962 — президент США Джон Кеннеді зняв блокаду Куби
2004 — в Україні проходив другий тур виборів Президента України. О 20:40 на Майдані Незалежності близько 20 тисяч прихильників кандидата в Президенти України Віктора Ющенка розпочали акцію з оприлюднення підсумків паралельного підрахунку результатів другого туру виборів, старт Помаранчева революція.
2013 — в Україні почався Євромайдан, Революція гідності
ХТО НАРОДИВСЯ 21 ЛИСТОПАДА
- 1694 — Вольтер, французький письменник та філософ-деїст
- 1830 — Андрій Маркевич, український громадський діяч і етнограф, добився дозволу на перше повне видання творів Тараса Шевченка
- 1896 — Михайло Вериківський, український композитор
- 1898 — Рене Магрітт, бельгійський художник та представник сюрреалізму
- 1916 — Ярослав Геляс, український актор та режисер
- 1920 — Ян Френкель, композитор та скрипаль
- 1952 — Сергій Якутович, український художник, графік та книжковий ілюстратор
- 1965 — Бйорк, ісландська співачка, музикант, композиторка та акторка, яка була номінована на 13 нагород Ґреммі, нагороду "Оскар" та два "Золоті глобуси"
- 1985 — Карлі Рей Джепсен, канадська співачка
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо вдень густий туман, то незабаром прийде потепління;
- Якщо вранці дуже морозно, то зима буде сніжною;
- Якщо день сонячний та теплий, то взимку буде дуже низька температура;
- Якщо на дубі видно багато жолудів, то зимовий сезон буде приємним.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна бажати комусь зла, заздрити та засуджувати;
- Не можна пліткувати;
- Не можна сумувати та зациклюватись на негативі;
- Не можна йти під вінець;
- Не можна вживати алкоголь;
- Не можна дивитись в люстерко у темну пору доби;
- Не можна тримати вдома старі та поламані речі.
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