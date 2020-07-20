21 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 21 липня, віряни вшановують пам'ять великомученика Прокопія Кесарійського, а у світі відзначають Міжнародний день нездорової їжі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять трьох святих Прокопів: великомученика Прокопія Кесарійського, праведного Прокопія Устьянска та праведного Прокопія, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворця.

Ще віряни святкують явлення ікони Пресвятої Богородиці Казанської.

У народі ця дата отримала такі назви: Прокопій, Прокоп-жнець, Прокоп'єв день, зажинки жита, Казанська Богоматір, літня Казанська.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 21 липня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Віктор, Данило, Дмитро, Прокопій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

356 до н. е. – в ніч з 20 на 21 липня Герострат спалив Храм Артеміди в Ефесі.

365 – землетрусом частково зруйновано одне з семи чудес світу — Олександрійський маяк. Остаточно маяк був зруйнований в результаті чергового землетрусу 1375 року.

1542 – для боротьби із реформацією Папа римський Павло III заснував інквізицію.

1773 – Папа Римський Климент XIV видав буллу про заборону Ордена єзуїтів.

1822 – створення Першої Мексиканської імперії.

1831 – коронація Леопольда I, першого короля Бельгії.

1954 – підписана Женевська угода, яка завершила Першу індокитайську війну і визначила долю французьких колоній у цьому регіоні.

1969 – Ніл Армстронг першим із землян ступив на поверхню Місяця.

першим із землян ступив на поверхню Місяця. 1992 – сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 підняв український прапор і вирушив до Одеси з метою увійти до складу ВМС України.

2013 – вступив на престол король Бельгії Філіп I.

ХТО НАРОДИВСЯ 21 ЛИПНЯ

1620 – Жан Пікар, французький астроном.

1694 – Георг Брандт, шведський хімік.

1816 – Пол Рейтер (Ізраїль Беєр Йосафат), засновник британського інформаційного агентства Reuters.

1858 – Корінт Ловіс, німецький художник, один з найвпливовіших представників німецького імпресіонізму.

1882 – Бурлюк Давид Давидович, український художник-футурист, поет, теоретик мистецтва, літературний і художній критик, видавець.

1899 – Ернест Хемінгуей, американський письменник.

1906 – Олена Теліга , українська поетеса, літературний критик, діяч української культури.

, українська поетеса, літературний критик, діяч української культури. 1907 – Олег Ольжич (справжнє ім'я Олег Кандиба), український поет, археолог і політичний діяч.

1920 – Ісаак Стерн, американський скрипаль.

1920 – Євстахій Струк, діяч ОУН.

1951 – Робін Вільямс, американський актор, лауреат "Оскара".

1966 – Николаїшин Наталя Іванівна, солістка Національної опери України.

1971 – Шарлотта Генсбур, франко-британська — акторка та співачка. Дочка Джейн Біркін і Сержа Генсбура, батьки якого емігрували з Харкова.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо в лісах достигли чорниця, то можна приступати до збирання озимого жита.

Яка погода на Прокопія, така буде і 2 серпня на Ільїн день.

Якщо 21 липня на небі молодий місяць, то по погоді можна визначити, яким буде серпень.

Якщо колосок на Прокопія заткнути за пояс, то до кінця літа спина боліти не буде.

Бджоли зліше стали – скоро почнеться спека.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Купатися в цей день не можна, оскільки можна потривожити Водяного, за що він потягне купальника в воду.

Також сьогодні не варто вирушати у далеку дорогу автомобілем. Шлях може бути занадто складний та виснажливий.

Не радять робити занадто багато домашньої роботи. Лише нагальні справи – заправити постіль, приготувати їсти.

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