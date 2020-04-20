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21 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 21 квітня, віряни вшановують пам'ять апостолів І століття, а у світі відзначають день творчості та інноваційної діяльності. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 21 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять апостолів Родіона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма та іже з ними (I століття).
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 21 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Іларіон, Іван, Родіон, Йосип, Ярема, Яків, Лука, а також Юлія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1519 – іспанський конкістадор Ернан Кортес висадився на узбережжі Мексики з метою завоювання держави ацтеків.
- 1818 – цісар видав розпорядження, щоб навчання релігії для дітей вірних УГКЦ у Галичині та Буковині відбувалось рідною мовою.
- 1910 – комета Галлея максимально наблизилася до Землі.
- 1920 – у Варшаві між Польщею та УНР підписано загальну та торгово-економічну конвенції, згідно з якими Польща визнавала незалежність УНР й обіцяла їй військову допомогу.
- 1944 – жінкам у Франції надано право голосу на виборах.
- 1960 – новою столицею Бразилії стало спеціально для цього збудоване однойменне місто – Бразиліа.
- 2000 – у Броварах (Київська область) у житловий будинок влучила тактична ракета класу "Земля-Земля", яку запустили військові з полігону. Загинули кілька людей.
ХТО НАРОДИВСЯ 21 КВІТНЯ
- 1696 – Франческо де Мура, італійський живописець пізнього бароко.
- 1816 – Шарлотта Бронте, англійська письменниця, автор знаменитих романів "Джейн Ейр", "Вільєтт", "Вчитель".
- 1864 – Макс Вебер, німецький соціолог, економіст і правознавець, один із засновників соціології як науки.
- 1900 – Олександр Сорока, український радянський хоровий диригент.
- 1910 – Юрій Лисенко, український кінорежисер, сценарист.
- 1914 – Юрій Заруба, український письменник, дипломат, організатор кіновиробництва.
- 1915 – Ентоні Квінн, американський актор кіно, письменник і художник мексиканського походження.
- 1926 – Єлизавета II, королева Великої Британії.
- 1927 – Карл Александр Мюллер, швейцарський фізик, лауреат Нобелівської премії 1987 року.
- 1935 – Олександр Муратов, український кінорежисер, кіносценарист, поет, літератор.
- 1947 – Іггі Поп, американський рок-співак, один із засновників і гуру альтернативного року.
- 1949 – Джессіка Ленґ, американська кіноакторка, володарка двох "Оскарів" за "Тутсі" та "Кінг-Конг".
- 1993 – Челтзі Лі, австралійська фігуристка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо у цей день ранні та короткі сутінки з червонуватим місяцем, то на наступний день буде тепло, але з грозами.
- Якщо у цей день яскрава сонячна погода, то буде раннє літо.
- Якщо у цей день хмарність і туман, то буде неврожайний рік.
- Якщо у цей день зацвіли яблуні та груші, то можна сіяти овес.
- Якщо у цей день розпустилася береза, то зараз сприятливий час для посіву вівса.
- Якщо у цей день земля обросла мохом під час заорювання, то льон буде волокнистим.
- Якщо у цей день теплий вечір і тиха ніч, то буде спекотне і сухе літо.
- Якщо у цей день туманний ранок, то чекай негоди у літні дні.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день, за традицією, шанують воду, тому не варто засмічувати потічки, ріки, озера. Також було б добре почистити їх та берег довкола і таким чином відкрити дорогу справжній весні.
- Також здавна наші предки вірили, що вода 21 квітня стає цілющою. Саме тому вмивалися водою з джерел, пили її. Мета – отримати силу.
- Не можна оминати увагою водяного. В давнину люди приходили на річку, читали замовляння, звернені до нього, щоб водяник поводився пристойно і пустив рибу на нерест.
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