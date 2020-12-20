21 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 21 грудня, у світі відзначають День народження кросворду, а віряни вшановують пам'ять преподобного Патапія Фивського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 21 грудня віряни вшановують пам'ять преподобного Патапія Фивського. Він народився в благочестивій християнській сім'ї. Досягнувши повноліття, пішов жити в єгипетську пустелю. Через роки Патапій прославився аскетичними подвигами. Люди почали приходити до нього за порадою, але преподобний захотів перебувати в мовчанні та відправився в Константинополь, де в міській стіні неподалік від Влахернської церкви зробив собі келію. Однак і тут люди дізналися про нього. До святого почали звертатися хворі. Патапій володів даром зцілення, тому допомагав всім стражденним.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 21 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Анфіса, Кирило, Вікторія і Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День народження кросворду

1846 – Шотландський хірург Роберт Лістон уперше в Європі застосував анестезію під час хірургічної операції – провів ампутацію стегна пацієнтові Джеймсу Черчиллю під ефірним наркозом.

1898 – П'єр і Марія Кюрі відкрили радій.

1913 – У нью-йоркській газеті опублікований перший в історії кросворд, який склав Артур Вінн.

1937 – У Голлівуді відбулась прем'єра першого повнометражного мультфільму "Білосніжка та семеро гномів". Над 83-хвилинною стрічкою працювали 750 художників.

1988 – Дослідний зразок найбільшого дієвого літака у світі Ан-225 "Мрія" здійснив перший політ.

1988 – Над Локербі, Шотландія, вибухнув "Боїнг-747" американської авіакомпанії "Пан Американ". Загинуло близько 270 осіб – 243 пасажири літака, екіпаж та 11 людей на землі.

1990 – Біля станції метро "Лівобережна" відбулося офіційне відкриття постійного приміщення Київського театру драми та комедії на лівому березі Дніпра.

1991 – Незалежність України визнали Азербайджан і Сьєрра-Леоне.

1992 – У Кракові Угорщина, Польща та Чехословаччина підписали угоду про створення (з 1 березня 1993 р.) Центральноєвропейської зони вільної торгівлі.

2007 – до Шенгенської зони увійшло ще 9 країн Європейського Союзу: Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина і Мальта.

ХТО НАРОДИВСЯ 21 ГРУДНЯ

1596 – Петро Могила , святий, політичний, церковний і освітній діяч України

, святий, політичний, церковний і освітній діяч України 1639 – Жан Расін, французький драматург

1773 – Роберт Браун, шотландський ботанік, що відкрив "броунівський рух"

1801 – Тимко Падура, український поет, композитор та торбаніст

1815 – Тома Кутюр, французький художник-академіст

1841 – Володимир Іконніков, український історик та педагог, професор

1861 – Євген Чикаленко, український громадський діяч, агроном, землевласник, видавець, публіцист, меценат української культури

1914 – Іван Генералич, хорватський художник-примітивіст

1934 – Павлов Ігор Васильович, український авіабудівник, заступник генерального конструктора АНТК ім. О. К. Антонова

1967 – Міхеіл Саакашвілі, 3-й президент Грузії

1983 – Дарія Ткаченко, українська спортсменка, триразова чемпіонка світу з міжнародних шашок (2005, 2006, 2008 роки), дворазова чемпіонка Європи (2004 і 2006 роки)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо в цей день хуртовина, то літо буде непогожим.

Снігопад обіцяє дощове літо.

Якщо з ранку синички цвірінькають, вночі чекай морозу.

Якщо птиці під дах ховаються, буде заметіль.

Якщо день морозний і тихий, зима буде сніжною і м'якою.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день було заведено відмовляти від нівечення і пристріту дівочу красу. Щоб самостійно захиститися від негативу на зап'ясті в'язали шовкову нитку.

У цей день не можна порушувати Різдвяний піст – відмовтеся від веселощів, жирної та м'ясної їжі.

Не можна проводити цей день у брудному будинку.

Читайте також: Фінансові щасливчики грудня: у яких знаків Зодіаку побільшає грошей