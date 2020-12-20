Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

21 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 21
21 грудня – понеділок - фото 1
21 грудня – понеділок

Сьогодні, 21 грудня, у світі відзначають День народження кросворду, а віряни вшановують пам'ять преподобного Патапія Фивського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 21 грудня віряни вшановують пам'ять преподобного Патапія Фивського. Він народився в благочестивій християнській сім'ї. Досягнувши повноліття, пішов жити в єгипетську пустелю. Через роки Патапій прославився аскетичними подвигами. Люди почали приходити до нього за порадою, але преподобний захотів перебувати в мовчанні та відправився в Константинополь, де в міській стіні неподалік від Влахернської церкви зробив собі келію. Однак і тут люди дізналися про нього. До святого почали звертатися хворі. Патапій володів даром зцілення, тому допомагав всім стражденним.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 21 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Анфіса, Кирило, Вікторія і Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

21 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 439979

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День народження кросворду
  • 1846 – Шотландський хірург Роберт Лістон уперше в Європі застосував анестезію під час хірургічної операції – провів ампутацію стегна пацієнтові Джеймсу Черчиллю під ефірним наркозом.
  • 1898 – П'єр і Марія Кюрі відкрили радій.
  • 1913 – У нью-йоркській газеті опублікований перший в історії кросворд, який склав Артур Вінн.
  • 1937 – У Голлівуді відбулась прем'єра першого повнометражного мультфільму "Білосніжка та семеро гномів". Над 83-хвилинною стрічкою працювали 750 художників.
  • 1988 – Дослідний зразок найбільшого дієвого літака у світі Ан-225 "Мрія" здійснив перший політ.
  • 1988 – Над Локербі, Шотландія, вибухнув "Боїнг-747" американської авіакомпанії "Пан Американ". Загинуло близько 270 осіб – 243 пасажири літака, екіпаж та 11 людей на землі.
  • 1990 – Біля станції метро "Лівобережна" відбулося офіційне відкриття постійного приміщення Київського театру драми та комедії на лівому березі Дніпра.
  • 1991 – Незалежність України визнали Азербайджан і Сьєрра-Леоне.
  • 1992 – У Кракові Угорщина, Польща та Чехословаччина підписали угоду про створення (з 1 березня 1993 р.) Центральноєвропейської зони вільної торгівлі.
  • 2007 – до Шенгенської зони увійшло ще 9 країн Європейського Союзу: Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина і Мальта.
21 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 439996

ХТО НАРОДИВСЯ 21 ГРУДНЯ

  • 1596 – Петро Могила, святий, політичний, церковний і освітній діяч України
  • 1639 – Жан Расін, французький драматург
  • 1773 – Роберт Браун, шотландський ботанік, що відкрив "броунівський рух"
  • 1801 – Тимко Падура, український поет, композитор та торбаніст
  • 1815 – Тома Кутюр, французький художник-академіст
  • 1841 – Володимир Іконніков, український історик та педагог, професор
  • 1861 – Євген Чикаленко, український громадський діяч, агроном, землевласник, видавець, публіцист, меценат української культури
  • 1914 – Іван Генералич, хорватський художник-примітивіст
  • 1934 – Павлов Ігор Васильович, український авіабудівник, заступник генерального конструктора АНТК ім. О. К. Антонова
  • 1967 – Міхеіл Саакашвілі, 3-й президент Грузії
  • 1983 – Дарія Ткаченко, українська спортсменка, триразова чемпіонка світу з міжнародних шашок (2005, 2006, 2008 роки), дворазова чемпіонка Європи (2004 і 2006 роки)
21 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 439997

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо в цей день хуртовина, то літо буде непогожим.
  • Снігопад обіцяє дощове літо.
  • Якщо з ранку синички цвірінькають, вночі чекай морозу.
  • Якщо птиці під дах ховаються, буде заметіль.
  • Якщо день морозний і тихий, зима буде сніжною і м'якою.
21 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 439998

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день було заведено відмовляти від нівечення і пристріту дівочу красу. Щоб самостійно захиститися від негативу на зап'ясті в'язали шовкову нитку.
  • У цей день не можна порушувати Різдвяний піст – відмовтеся від веселощів, жирної та м'ясної їжі.
  • Не можна проводити цей день у брудному будинку.

Читайте також: Фінансові щасливчики грудня: у яких знаків Зодіаку побільшає грошей

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: провокаційна ексвелосипедистка Люсія Яворчекова, яка спокушає гарячими фото
  • 13 грудня, 20:22
  • 1798
Новий рік 2021: у чому зустрічати рік Бика, а що краще не одягати
  • 16 грудня, 16:52
  • 369
Новорічні лайфхаки: як швидко і бюджетно прикрасити домівку взимку
  • 30 листопада, 18:05
  • 783
Загрузка...
Новини