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21 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 21 червня, віряни вшановують пам'ять великомученика Феодора, а у світі відзначають День батька. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 21 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять великомученика Феодора. Його вважають покровителем православних воїнів. У народі ця дата отримала такі назви: Федорів день, Федір Стратилат, Федір Літній, Федір Колодязник.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 21 червня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Єфрем, Костянтин, Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День Батька
- Міжнародний день йоги
- Всесвітній день гідрографії
- 1948 – у ФРН введена нова валюта – німецька марка.
- 1975 – на екрани Сполучених Штатів вийшов фільм Стівена Спілберга "Щелепи".
- 1978 – прем'єра в Лондоні мюзиклу "Евіта", написаного Ендрю Лллойд Уеббером і Тімом Райсом.
- 1988 – на екрани виходить фільм Хто підставив кролика Роджера.
- 2004 – вперше вийшов в космос перший у світі приватний космічний корабель "SpaceShipOne".
ХТО НАРОДИВСЯ 21 ЧЕРВНЯ
- 1781 – Симеон Дені Пуассон, французький вчений, творець сучасної математичної фізики.
- 1840 – Акакій Церетелі, грузинський поет любовної лірики.
- 1897 – Юрій Кондратюк, український вчений, один з основоположників космонавтики.
- 1910 – Олександр Твардовський, радянський поет, письменник, журналіст.
- 1955 – Мішель Платіні, французький футболіст і тренер.
- 1962 – Віктор Цой, радянський рок-музикант, лідер групи "Кіно".
- 1982 – Принц Вільям Уельський, принц Великобританії, син Діани та Чарльза.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо під час грози чути гучний гуркіт грому, то чекай затяжної негоди.
- Сильна роса – до ясного дня.
- Вранці розкотистий грім – не до добра. Складно буде вчасно сіно прибрати. Дощ-сіногній все погноїть, якщо з прибиранням не поспішити.
- Дзвінкий грім – на зливу, глухий – на тихий дощ.
- Якщо до полудня роса не висохла, то в цей день дощу не буде.
- За три години до грози птиці співати перестають.
- Град на Федора обіцяє холодне літо, але, попри це, вдасться зібрати хороший урожай.
- Граки хрипко каркають – скоро буде гроза.
- Сон з 20 на 21 червня виповниться в точності. А ось сновидіння, побачене вдень 21 червня, пусте.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Цей день не бажано проводити на самоті. Зустріньтеся з друзями або родичами.
- Також сьогодні не варто скаржитися, сваритися, робити те, що призводить до поганого настрою.
- Ще не можна давати щось цінне у борг в цей день. Можуть не повернути.
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