21 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 21 червня, віряни вшановують пам'ять великомученика Феодора, а у світі відзначають День батька. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять великомученика Феодора. Його вважають покровителем православних воїнів. У народі ця дата отримала такі назви: Федорів день, Федір Стратилат, Федір Літній, Федір Колодязник.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 21 червня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Єфрем, Костянтин, Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День Батька

Міжнародний день йоги

Всесвітній день гідрографії

1948 – у ФРН введена нова валюта – німецька марка.

1975 – на екрани Сполучених Штатів вийшов фільм Стівена Спілберга "Щелепи".

1978 – прем'єра в Лондоні мюзиклу "Евіта", написаного Ендрю Лллойд Уеббером і Тімом Райсом.

1988 – на екрани виходить фільм Хто підставив кролика Роджера.

2004 – вперше вийшов в космос перший у світі приватний космічний корабель "SpaceShipOne".

ХТО НАРОДИВСЯ 21 ЧЕРВНЯ

1781 – Симеон Дені Пуассон, французький вчений, творець сучасної математичної фізики.

1840 – Акакій Церетелі, грузинський поет любовної лірики.

1897 – Юрій Кондратюк, український вчений, один з основоположників космонавтики.

1910 – Олександр Твардовський, радянський поет, письменник, журналіст.

1955 – Мішель Платіні, французький футболіст і тренер.

1962 – Віктор Цой, радянський рок-музикант, лідер групи "Кіно".

1982 – Принц Вільям Уельський, принц Великобританії, син Діани та Чарльза.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо під час грози чути гучний гуркіт грому, то чекай затяжної негоди.

Сильна роса – до ясного дня.

Вранці розкотистий грім – не до добра. Складно буде вчасно сіно прибрати. Дощ-сіногній все погноїть, якщо з прибиранням не поспішити.

Дзвінкий грім – на зливу, глухий – на тихий дощ.

Якщо до полудня роса не висохла, то в цей день дощу не буде.

За три години до грози птиці співати перестають.

Град на Федора обіцяє холодне літо, але, попри це, вдасться зібрати хороший урожай.

Граки хрипко каркають – скоро буде гроза.

Сон з 20 на 21 червня виповниться в точності. А ось сновидіння, побачене вдень 21 червня, пусте.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Цей день не бажано проводити на самоті. Зустріньтеся з друзями або родичами.

Також сьогодні не варто скаржитися, сваритися, робити те, що призводить до поганого настрою.

Ще не можна давати щось цінне у борг в цей день. Можуть не повернути.

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