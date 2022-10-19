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20 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 20 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день статистики, Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 20 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 20 жовтня, вшановують пам'ять мученика преподобного Сергія Послушливого.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 20 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Сергій, Олександра, Святослава, Йосип, Пелагея, Юліан, Микола та Марк. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день статистики
- Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози
- 1803 — Сенат США ратифікував покупку штату Луїзіана
- 1818 — Велика Британія та Сполучені Штати Америки встановили межу по 49-ій паралелі між Канадою та США
- 1865 — уряд Канади офіційно розмістився у місті Оттава
- 1868 — В Києві з'явився перший в Україні приватний комерційний банк
- 1911 — норвезький полярний дослідник Руаль Амундсен з чотирма друзями попрямував до Південного полюсу Землі з Китової бухти у східній частині моря Росса
- 1916 — у Севастополі вибухнув лінкор "Імператриця Марія", через що загинули сотні людей
- 1918 — Польські делегати Львівської міської ради заявили про приєднання Львова до Польщі
- 1924 — у Харкові відкрилась перша в УСРР радіостанція
- 1929 — ЦК ВКП(б) офіційно проголосив суцільну колективізацію
- 1930 — генерала УНР Юрій Тютюнника розстріляли більшовики
- 1944 — стався перший бойовий виліт японських камікадзе
- 1945 — вперше жінки Французької республіки отримали виборче право
- 1953 — у США вийшла у світ знаменита антиутопія Рея Бредбері "451 градус за Фаренгейтом"
- 1959 — Степана Бандеру поховали на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф
- 1968 — на Олімпійських іграх в Мехіко перемогу в стрибках у висоту з результатом 2 метри 24 сантиметри отримав американець Річард Фосбері, який першим показав новий спосіб подолання висоти — спиною до планки
- 1993 — Парламент Естонії прийняв заяву, у якій засудив комуністичну політику геноциду в Україні
- 1999 — знайдено замороженого мамонта
ХТО НАРОДИВСЯ 20 ЖОВТНЯ
- 1632 — Крістофер Рен, англійський математик, астроном, архітектор
- 1656 — Ніколя де Ларжильєр, французький живописець
- 1847 — Фрітц Таулов, норвезький живописець-імпресіоніст
- 1854 — Артюр Рембо, французький поет-символіст, лірик
- 1874 — Чарльз Айвз, американський композитор
- 1888 — Яків Мамонтів, історик української драматичної літератури й театру, викладач
- 1891 — Джеймс Чедвік, британський фізик, який відкрив нейтрон
- 1925 — Арт Бухвальд, американський журналіст, фейлетоніст та письменник
- 1933 — Марія Уєвич-Галетович, відомий хорватський скульптор
- 1949 — Валерій Борзов, український легкоатлет
- 1951 — Ел Грінвуд, американський рок-музикант, клавішник гурту Foreigner
- 1988 — Кендіс Свейнпол, південноафриканська супермодель та ангел "Victoria's Secret"
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо птахи літають низько над землею, то до негоди;
- Від Сергія починається зима, тому варто готуватись до похолодання;
- Якщо сьогодні тепло та сонячно, то така погода затримається ще на три тижні;
- Якщо у цей день холодно і навіть падає сніг, то зима буде пізньою;
- Якщо на деревах ще багато листя, то бабине літо попереду.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна кричати та сваритись
- Не можна носити старий одяг, бо можна накликати невдачу
- Не можна ходити вранці по росі
- Не можна приймати подарунки від незнайомців
- Не можна вживати алкоголь
- Не можна займатись садівництвом
- Не можна займатись важкою фізичною працею
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