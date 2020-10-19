20 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 20 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день кухаря, а віряни вшановують пам'ять мученика Сергія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 20 жовтня вшановують пам'ять святого Сергія. Сергій Нуромский уславився як чудотворець Обнорський та Волгоградський. Сергій Нуромський був греком за походженням, з'явився на світ в середині XIV століття. Він прийшов з гори Афонської, де прийняв чернечий постриг.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 20 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Аделіна, Аліна, Марк, Сергій, Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день кухаря

Міжнародний день авіадиспетчера

Всесвітній день статистики

Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози

1818 – Велика Британія та Сполучені Штати Америки встановили межу по 49-ій паралелі між Канадою і США.

1868 – В Києві створений перший в Україні приватний комерційний банк.

1891 – Прийнята Ерфуртська програма, що визначила основні принципи європейської соціал-демократії.

1911 – Норвезький полярний дослідник Руал Амундсен з чотирма товаришами вирушив до Південного полюсу Землі з Китової бухти у східній частині моря Росса.

1918 – Польські делегати Львівської міської ради проголосили про приєднання Львова до Польщі.

1924 – у Харкові відкрито першу в Українській СРР радіостанцію.

1929 – ЦК ВКП(б) офіційно проголосив суцільну колективізацію.

1930 – Розстріляний більшовиками генерал-хорунжий Юрій Тютюнник.

1944 – Відбувся перший бойовий виліт японських камікадзе.

1945 – Вперше жінкам Французької республіки надано виборче право.

1953 – В США вийшла у світ антиутопія Рея Бредбері "451 градус за Фаренгейтом".

1959 – Степана Бандеру поховали на мюнхенському цвинтарі Вальдфридгоф.

1993 – Парламент Естонії прийняв заяву, в якій засудив комуністичну політику геноциду в Україні.

1999 – Знайдений заморожений мамонт.

ХТО НАРОДИВСЯ 20 ЖОВТНЯ

1632 – Крістофер Рен, англійський математик, астроном, архітектор.

1656 – Ніколя де Ларжильєр, французький живописець.

1847 – Фрітц Таулов, норвезький живописець-імпресіоніст.

1854 – Артюр Рембо, французький поет-символіст, лірик.

1874 – Чарльз Айвз, американський композитор.

1888 – Мамонтів Яків Андрійович, історик української драматичної літератури й театру, викладач.

1891 – Джеймс Чедвік, британський фізик.

1925 – Арт Бухвальд, американський журналіст, фейлетоніст, письменник.

1933 – Марія Уєвич-Галетович, відомий хорватський скульптор.

1946 – Єлінек Ельфріда, австрійська письменниця.

1949 – Борзов Валерій Пилипович, український легкоатлет.

1951 – Ел Грінвуд, американський рок-музикант, клавішник гурту Foreigner.

1971 – Snoop Dogg (Келвін Кордозар Бродус-молодший), американський реп-виконавець, кіноактор, продюсер.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

З Сергія зима починається, а на Мотрону, 22 листопада, встановлюється.

Якщо в цей день випаде сніг, то з листопадової Мотрони зима на ноги стане.

Перший міцний сніг падає з ночі. Сніг, що випав днем, швидко розтане.

Якщо в цей день сонячна і погожа погода, то тепло протримається ще три тижні.

Якщо місяць блідий і мутний, то чекай снігу і морозу.

Якщо випав сніг, а з дерев ще не все листя облетіло, зима буде пізньою.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день потрібно насамперед годувати домашню худобу, а потім вже їсти самим.

Розтоплювати піч у цей день можна тільки наймолодшому члену сім'ї. Всім іншим – зась! Вірили, що тоді всю зиму в будинку буде тепло.

Також сьогодні не варто сперечатися та конфліктувати, адже це може погано закінчитися.

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