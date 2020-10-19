Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

20 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 46
20 жовтня – вівторок - фото 1
20 жовтня – вівторок

Сьогодні, 20 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день кухаря, а віряни вшановують пам'ять мученика Сергія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 20 жовтня вшановують пам'ять святого Сергія. Сергій Нуромский уславився як чудотворець Обнорський та Волгоградський. Сергій Нуромський був греком за походженням, з'явився на світ в середині XIV століття. Він прийшов з гори Афонської, де прийняв чернечий постриг.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 20 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Аделіна, Аліна, Марк, Сергій, Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

20 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 427725

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день кухаря
  • Міжнародний день авіадиспетчера
  • Всесвітній день статистики
  • Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози
  • 1818 – Велика Британія та Сполучені Штати Америки встановили межу по 49-ій паралелі між Канадою і США.
  • 1868 – В Києві створений перший в Україні приватний комерційний банк.
  • 1891 – Прийнята Ерфуртська програма, що визначила основні принципи європейської соціал-демократії.
  • 1911 – Норвезький полярний дослідник Руал Амундсен з чотирма товаришами вирушив до Південного полюсу Землі з Китової бухти у східній частині моря Росса.
  • 1918 – Польські делегати Львівської міської ради проголосили про приєднання Львова до Польщі.
  • 1924 – у Харкові відкрито першу в Українській СРР радіостанцію.
  • 1929 – ЦК ВКП(б) офіційно проголосив суцільну колективізацію.
  • 1930 – Розстріляний більшовиками генерал-хорунжий Юрій Тютюнник.
  • 1944 – Відбувся перший бойовий виліт японських камікадзе.
  • 1945 – Вперше жінкам Французької республіки надано виборче право.
  • 1953 – В США вийшла у світ антиутопія Рея Бредбері "451 градус за Фаренгейтом".
  • 1959 – Степана Бандеру поховали на мюнхенському цвинтарі Вальдфридгоф.
  • 1993 – Парламент Естонії прийняв заяву, в якій засудив комуністичну політику геноциду в Україні.
  • 1999 – Знайдений заморожений мамонт.
20 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 430914

ХТО НАРОДИВСЯ 20 ЖОВТНЯ

  • 1632 – Крістофер Рен, англійський математик, астроном, архітектор.
  • 1656 – Ніколя де Ларжильєр, французький живописець.
  • 1847 – Фрітц Таулов, норвезький живописець-імпресіоніст.
  • 1854 – Артюр Рембо, французький поет-символіст, лірик.
  • 1874 – Чарльз Айвз, американський композитор.
  • 1888 – Мамонтів Яків Андрійович, історик української драматичної літератури й театру, викладач.
  • 1891 – Джеймс Чедвік, британський фізик.
  • 1925 – Арт Бухвальд, американський журналіст, фейлетоніст, письменник.
  • 1933 – Марія Уєвич-Галетович, відомий хорватський скульптор.
  • 1946 – Єлінек Ельфріда, австрійська письменниця.
  • 1949 – Борзов Валерій Пилипович, український легкоатлет.
  • 1951 – Ел Грінвуд, американський рок-музикант, клавішник гурту Foreigner.
  • 1971 – Snoop Dogg (Келвін Кордозар Бродус-молодший), американський реп-виконавець, кіноактор, продюсер.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • З Сергія зима починається, а на Мотрону, 22 листопада, встановлюється.
  • Якщо в цей день випаде сніг, то з листопадової Мотрони зима на ноги стане.
  • Перший міцний сніг падає з ночі. Сніг, що випав днем, швидко розтане.
  • Якщо в цей день сонячна і погожа погода, то тепло протримається ще три тижні.
  • Якщо місяць блідий і мутний, то чекай снігу і морозу.
  • Якщо випав сніг, а з дерев ще не все листя облетіло, зима буде пізньою.
20 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 430915

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день потрібно насамперед годувати домашню худобу, а потім вже їсти самим.
  • Розтоплювати піч у цей день можна тільки наймолодшому члену сім'ї. Всім іншим – зась! Вірили, що тоді всю зиму в будинку буде тепло.
  • Також сьогодні не варто сперечатися та конфліктувати, адже це може погано закінчитися.

Читайте також: Вихідні у жовтні 2020: коли й скільки буде вихідних на День захисника України

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+)
  • 11 жовтня, 19:47
  • 3187
З якими гаслами українські історичні постаті йшли б на вибори 2020: кумедна добірка
  • 12 жовтня, 19:35
  • 507
Не тільки Росомаха: згадуємо 7 найкращих ролей Х'ю Джекмана
  • 12 жовтня, 15:25
  • 553
Загрузка...
Новини