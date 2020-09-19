20 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 20 вересня, відзначають всенародний День Батька, а віряни вшановують пам'ять преподобного Луки Глибокореченського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 20 вересня вшановують пам'ять преподобного Луки Глибокореченського. Він був третім ігуменом в Спасовій обителі, що розташована недалеко від Константинополя, в Кіфської затоці, з 975 року.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 20 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Лука, Макар. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1187 – початок облоги Єрусалиму

1648 – розгром польського війська у битві під Пилявцями силами Богдана Хмельницького

1792 – дозвіл розлучень у Франції

1990 – відділення Південної Осетії від Грузії

1993 – вступ Азербайджану в СНД

2008 – відкриття в Україні першого IMAX кінотеатру

2008 – терористичний акт в готелі Маріотт, в результаті якого загинули понад 53 людей, в тому числі та посол Чехії, поранено 266 людей

ХТО НАРОДИВСЯ 20 ВЕРЕСНЯ

1778 – першовідкривач Антарктиди Фаддей Беллінсгаузен

1796 – декабрист, керівник Північного суспільства Муравйов Микита

1878 – основоположник викривальної журналістики, американський письменник Ептон Білл Сінклер

1899 – філософ, ідейний натхненник неоконсерватизму Лео Штраус

1934 – відома італійська кіноактриса, володарка Оскара Софі Лорен

1957 – український баскетболіст, дворазовий бронзовий призер Олімпійських ігор Володимир Ткаченко

1975 – один з найвидатніших пілотів Формули-1 Хуан-Пабло Монтойя

1977 – український гімнаст, срібний призер Олімпійських ігор (2000) Валерій Перешкура

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Чорні хмари – до дощу.

Білі хмари – до негоди.

Журавлі високо і повільно летять – до холодної та дощової осені.

Якщо на хвойних деревах шишки низько ростуть, то скоро вдарять морози. Якщо вони ростуть високо, то зима буде пізньою.

Якщо шишки закриваються і стають щільними, то наближається негода.

Щоб бути здоровим і сильним, в цей день потрібно обов'язково з'їсти цибулю.

Якщо ввечері в будинок останнім увійде чоловік, то весь рік всі в сім'ї не хворітимуть.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Давати чи позичати гроші та хліб в Луків день – до неприємностей.

Дівчаткам не можна 20 вересня дарувати ляльок, інакше в заміжжі вони будуть безплідними.

Не варто в цей день йти свататися, бо результат справи буде невдалим.

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