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20 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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20 вересня – неділя - фото 1
20 вересня – неділя

Сьогодні, 20 вересня, відзначають всенародний День Батька, а віряни вшановують пам'ять преподобного Луки Глибокореченського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 20 вересня вшановують пам'ять преподобного Луки Глибокореченського. Він був третім ігуменом в Спасовій обителі, що розташована недалеко від Константинополя, в Кіфської затоці, з 975 року.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 20 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Лука, Макар. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1187 – початок облоги Єрусалиму
  • 1648 – розгром польського війська у битві під Пилявцями силами Богдана Хмельницького
  • 1792 – дозвіл розлучень у Франції
  • 1990 – відділення Південної Осетії від Грузії
  • 1993 – вступ Азербайджану в СНД
  • 2008 – відкриття в Україні першого IMAX кінотеатру
  • 2008 – терористичний акт в готелі Маріотт, в результаті якого загинули понад 53 людей, в тому числі та посол Чехії, поранено 266 людей
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ХТО НАРОДИВСЯ 20 ВЕРЕСНЯ

  • 1778 – першовідкривач Антарктиди Фаддей Беллінсгаузен
  • 1796 – декабрист, керівник Північного суспільства Муравйов Микита
  • 1878 – основоположник викривальної журналістики, американський письменник Ептон Білл Сінклер
  • 1899 – філософ, ідейний натхненник неоконсерватизму Лео Штраус
  • 1934 – відома італійська кіноактриса, володарка Оскара Софі Лорен
  • 1957 – український баскетболіст, дворазовий бронзовий призер Олімпійських ігор Володимир Ткаченко
  • 1975 – один з найвидатніших пілотів Формули-1 Хуан-Пабло Монтойя
  • 1977 – український гімнаст, срібний призер Олімпійських ігор (2000) Валерій Перешкура
20 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 426038

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Чорні хмари – до дощу.
  • Білі хмари – до негоди.
  • Журавлі високо і повільно летять – до холодної та дощової осені.
  • Якщо на хвойних деревах шишки низько ростуть, то скоро вдарять морози. Якщо вони ростуть високо, то зима буде пізньою.
  • Якщо шишки закриваються і стають щільними, то наближається негода.
  • Щоб бути здоровим і сильним, в цей день потрібно обов'язково з'їсти цибулю.
  • Якщо ввечері в будинок останнім увійде чоловік, то весь рік всі в сім'ї не хворітимуть.
20 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 426037

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Давати чи позичати гроші та хліб в Луків день – до неприємностей.
  • Дівчаткам не можна 20 вересня дарувати ляльок, інакше в заміжжі вони будуть безплідними.
  • Не варто в цей день йти свататися, бо результат справи буде невдалим.

Читайте також: Вихідні у вересні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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