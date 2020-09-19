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20 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 20 вересня, відзначають всенародний День Батька, а віряни вшановують пам'ять преподобного Луки Глибокореченського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 20 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 20 вересня вшановують пам'ять преподобного Луки Глибокореченського. Він був третім ігуменом в Спасовій обителі, що розташована недалеко від Константинополя, в Кіфської затоці, з 975 року.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 20 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Лука, Макар. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1187 – початок облоги Єрусалиму
- 1648 – розгром польського війська у битві під Пилявцями силами Богдана Хмельницького
- 1792 – дозвіл розлучень у Франції
- 1990 – відділення Південної Осетії від Грузії
- 1993 – вступ Азербайджану в СНД
- 2008 – відкриття в Україні першого IMAX кінотеатру
- 2008 – терористичний акт в готелі Маріотт, в результаті якого загинули понад 53 людей, в тому числі та посол Чехії, поранено 266 людей
ХТО НАРОДИВСЯ 20 ВЕРЕСНЯ
- 1778 – першовідкривач Антарктиди Фаддей Беллінсгаузен
- 1796 – декабрист, керівник Північного суспільства Муравйов Микита
- 1878 – основоположник викривальної журналістики, американський письменник Ептон Білл Сінклер
- 1899 – філософ, ідейний натхненник неоконсерватизму Лео Штраус
- 1934 – відома італійська кіноактриса, володарка Оскара Софі Лорен
- 1957 – український баскетболіст, дворазовий бронзовий призер Олімпійських ігор Володимир Ткаченко
- 1975 – один з найвидатніших пілотів Формули-1 Хуан-Пабло Монтойя
- 1977 – український гімнаст, срібний призер Олімпійських ігор (2000) Валерій Перешкура
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Чорні хмари – до дощу.
- Білі хмари – до негоди.
- Журавлі високо і повільно летять – до холодної та дощової осені.
- Якщо на хвойних деревах шишки низько ростуть, то скоро вдарять морози. Якщо вони ростуть високо, то зима буде пізньою.
- Якщо шишки закриваються і стають щільними, то наближається негода.
- Щоб бути здоровим і сильним, в цей день потрібно обов'язково з'їсти цибулю.
- Якщо ввечері в будинок останнім увійде чоловік, то весь рік всі в сім'ї не хворітимуть.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Давати чи позичати гроші та хліб в Луків день – до неприємностей.
- Дівчаткам не можна 20 вересня дарувати ляльок, інакше в заміжжі вони будуть безплідними.
- Не варто в цей день йти свататися, бо результат справи буде невдалим.
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