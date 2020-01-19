Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Водохреще Голос країни

20 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 9
20 січня - понеділок - фото 1
20 січня - понеділок / maximum.fm

Сьогодні, 20 січня, віряни відзначають Собор чесного і славного пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 20 січня віряни відзначають Собор чесного і славного пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Святий Предтеча і Хреститель Господній Іоанн, найбільший з пророків, завершує історію Церкви старозавітної і відкриває епоху Нового Завіту.

У Православній Церкві встановлений звичай наступного дня великих Господніх та Богородичних свят згадувати тих святих, які найближчим чином послужили цій священній події в історії. На наступний день Богоявлення Церква соборно шанує того, хто послужив справі хрещення Христового, поклавши свою руку на голову Спасителя.

Собор Святого Іоанна Хрестителя - фото 380551
Собор Святого Іоанна Хрестителя

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 20 січня, іменини відзначають власники таких імен: Афанасій, Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

20 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 366631

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1265 граф Лестерський вперше скликав на сесію англійський парламент
  • 1633 68-річний італійський фізик Галілео Галілей вирушив з Флоренції в Рим, щоб постати перед судом інквізиції
  • 1661 – у Львові засновано університет Казимира. Нині Національний університет імені Івана Франка
  • 1918 – у Києві відкрився всеукраїнський церковний собор
  • 1945 – у Вашингтоні відбулася інавгурація Франкліна Рузвельта
  • 1954 ЦРУ завершило будівництво секретного тунелю із Західного Берліна в Східний з метою підключення до радянських і східно-телефонних комунікацій
  • 1958 – у Лондоні з'явилися перші поліцейські з радарами для визначення порушників швидкості руху на дорогах
  • 2001 – за поданням прокуратури, президент Кучма звільнив з посади Юлію Тимошенко
  • 2006 – у Темзі майже біля стін англійського парламенту був виявлений кит, який заплив туди під час припливу
ЛНУ - фото 380552
ЛНУ

ХТО НАРОДИВСЯ 20 січня

  • 1897 – Євген Маланюк, поет, громадський діяч
  • 1906 – Аристотель Онассіс, грецький судновласник-магнат, другий чоловік Жаклін Кеннеді
  • 1920 – Федеріко Фелліні, видатний італійський кінорежисер
  • 1946 – Девід Лінч, американський кінорежисер (Твін Пікс)
  • 1950 – Пол Стенлі, гітарист і вокаліст знаменитих KISS
  • 1958 – Ламас Лоренцо, американський кіноактор
  • 1965 – Хізер Смолл, вокалістка британської групи M-People
  • 1971 – Гері Барлоу, учасник групи Take That
Девід Лінч - фото 380553
Девід Лінч

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо з цього дня цілий тиждень стоять морози, значить, незабаром можна очікувати відлиги
  • Якщо в цей день повний місяць, то навесні буде сильна повінь
  • Заметіль до вітрів і снігу на Масляну
20 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 378322
Чумацький шлях

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна лихословити, лаятися або сваритися
  • Сьогодні не можна вмиватися, адже будете обмануті через деякий час
  • Не приймайте ніяких подарунків від чужих людей

Читайте також: Місячний календар на 2020 рік: коли будуть найбільш сприятливі дні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Кодування супутникових каналів: як дивитись телебачення після 20 січня
  • 15 cічня, 15:00
  • 14196
ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш серіали з дитинства
  • 16 cічня, 14:00
  • 2508
Привітання з Водохрещем 2020: найкращі поздоровлення з Йорданом
  • 17 cічня, 17:31
  • 28033
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Події Суспільство