20 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 20 січня, віряни відзначають Собор чесного і славного пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 20 січня віряни відзначають Собор чесного і славного пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Святий Предтеча і Хреститель Господній Іоанн, найбільший з пророків, завершує історію Церкви старозавітної і відкриває епоху Нового Завіту.

У Православній Церкві встановлений звичай наступного дня великих Господніх та Богородичних свят згадувати тих святих, які найближчим чином послужили цій священній події в історії. На наступний день Богоявлення Церква соборно шанує того, хто послужив справі хрещення Христового, поклавши свою руку на голову Спасителя.

Собор Святого Іоанна Хрестителя

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 20 січня, іменини відзначають власники таких імен: Афанасій, Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1265 – граф Лестерський вперше скликав на сесію англійський парламент

– 1633 – 68-річний італійський фізик Галілео Галілей вирушив з Флоренції в Рим, щоб постати перед судом інквізиції

– 1661 – у Львові засновано університет Казимира. Нині Національний університет імені Івана Франка

1918 – у Києві відкрився всеукраїнський церковний собор

– у 1945 – у Вашингтоні відбулася інавгурація Франкліна Рузвельта

– у 1954 – ЦРУ завершило будівництво секретного тунелю із Західного Берліна в Східний з метою підключення до радянських і східно-телефонних комунікацій

– 1958 – у Лондоні з'явилися перші поліцейські з радарами для визначення порушників швидкості руху на дорогах

– у 2001 – з а поданням прокуратури, президент Кучма звільнив з посади Юлію Тимошенко

– з 2006 – у Темзі майже біля стін англійського парламенту був виявлений кит, який заплив туди під час припливу

ЛНУ

ХТО НАРОДИВСЯ 20 січня

1897 – Євген Маланюк, поет, громадський діяч

1906 – Аристотель Онассіс, грецький судновласник-магнат, другий чоловік Жаклін Кеннеді

1920 – Федеріко Фелліні, видатний італійський кінорежисер

1946 – Девід Лінч, американський кінорежисер (Твін Пікс)

1950 – Пол Стенлі, гітарист і вокаліст знаменитих KISS

1958 – Ламас Лоренцо, американський кіноактор

1965 – Хізер Смолл, вокалістка британської групи M-People

1971 – Гері Барлоу, учасник групи Take That

Девід Лінч

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо з цього дня цілий тиждень стоять морози, значить, незабаром можна очікувати відлиги

Якщо в цей день повний місяць, то навесні буде сильна повінь

Заметіль до вітрів і снігу на Масляну

Чумацький шлях

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лихословити, лаятися або сваритися

Сьогодні не можна вмиватися, адже будете обмануті через деякий час

Не приймайте ніяких подарунків від чужих людей

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