20 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 20 січня, українці відзначають День Автономної Республіки Крим, а віряни вшановують пам'ять Івана Хрестителя. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 20 січня, вшановують пам'ять Івана Хрестителя. Він пророкував появу Ісуса. Іван Хреститель мешкав у пустелі, проповідував покаяння, а своє ім'я заробив тому, що хрестив Христа у Йордані.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 20 січня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Василь, Панас, а також Опанас.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День Автономної Республіки Крим

1265 – Симон де Монфор вперше зібрав Палату громад Англійського парламенту.

1320 – вперше у Вавелі короновано польського короля. Це був Владислав I Локетек, що об'єднав державу для боротьби з Тевтонським орденом.

1633 – 68-річний італійський фізик Галілео Галілей вирушив з Флоренції до Риму, щоб постати перед судом інквізиції. 21 червня на слуханнях своєї справи він публічно відмовився від підтримки теорії про обертання Землі навколо Сонця.

1661 – Ян II Казимир надав єзуїтській колегії у Львові "гідність академії і титул університету".

1841 – британці окупували острів Гонконг.

1892 – в Олбані, штат Нью-Йорк, зіграли першу офіційну баскетбольну гру.

1915 – почалась Зимова битва в Карпатах на Східному фронті Першої світової війни.

1918 – у Києві відкрився всеукраїнський церковний собор.

1920 – поляки ліквідували автономні права та самоврядування Галичини (Галицький крайовий сейм і Крайовий виділ) і поділили Галичину на три воєводства: Львівське, Станіславівське та Тернопільське.

1921 – Великі національні збори Туреччини прийняли першу конституцію країни.

1925 – СРСР установив дипломатичні відносини з Японією, що також зобов'язалася вивести війська з Північного Сахаліну.

1943 – у Головній ставці Гітлера (у Пруссії) міністр закордонних справ Німеччини Йоахім фон Ріббентроп і посол Японії Хіроши Ошима підписали договір про економічне співробітництво, метою якого було "об'єднати весь потенціал економічного простору Європи і Східної Азії для ведення тотальної війни".

1942 – на Ванзейській конференції керівники нацистської Німеччини визначили шляхи та засоби "остаточного розв'язання єврейського питання".

1943 – у Вінніпезі (Канада) вийшов перший номер газети "Українське слово".

1945 – у Вашингтоні відбулася інаугурація Франкліна Рузвельта, обраного президентом США на четвертий термін.

1946 – Президент США Гаррі Трумен заснував Центральну розвідувальну групу, що згодом стала ЦРУ.

1946 – після відмови Національних зборів підтримати його пропозицію про фактичний перехід Франції до режиму президентської республіки Шарль де Голль, який з 1944 року очолював країну, подав у відставку з поста глави уряду.

1954 – ЦРУ завершило будівництво секретного тунелю із Західного Берліна до Східного з метою підімкнення до радянських і східнонімецьких телефонних комунікацій.

1958 – у Лондоні з'явилися перші поліцейські з радарами для визначення порушників швидкості руху на дорогах.

1961 – 44-річний демократ Джон Фіцджеральд Кеннеді, обраний 8 листопада 1960, став 35-м президентом США, наймолодшим серед своїх попередників і першим католиком на цьому посту. Кеннеді, передвиборче гасло якого було "Голосуйте за нас і ми розворушимо цю країну", з мінімальною перевагою переміг свого конкурента – колишнього віцепрезидента республіканця Річарда Ніксона.

1969 – республіканець Річард Ніксон став 37-м президентом США, змінивши на цьому посту колишнього віцепрезидента в адміністрації Джона Кеннеді демократа Ліндона Джонсона, який став президентом після вбивства Кеннеді в 1963.

1972 – розпочалася друга хвиля арештів дисидентів в Україні (перша була 1965 року).

1980 – Президент США Джиммі Картер оголосив бойкот Олімпійських ігор у Москві.

1986 – відбулася зустріч президента Франції Франсуа Міттерана і прем'єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер, які підписали договір про будівництво тунелю під протокою Ла-Манш.

1990 – "чорний січень": у ніч з 19 на 20 січня за вказівкою президента СРСР Михайла Горбачова, радянська армія зі суходолу та з моря напали в Баку на беззбройних опозиціонерів, загинуло понад 150 осіб і поранено 100.

1991 – у Кримській області УРСР відбувся Всекримський референдум про відновлення Кримської АРСР, результати якого визнала Україна.

1996 – лавреат Нобелівської премії миру, лідер Організації Визволення Палестини Ясір Арафат став першим в історії палестинського народу демократично обраним лідером.

1998 – з невеликою перевагою Вацлав Гавел у другому турі виборів повторно виграв президентські вибори у Чехії.

2001 – за поданням прокуратури президент Кучма звільнив з посади Юлію Тимошенко, віцепрем'єр-міністра уряду Віктора Ющенка, звинувачену в контрабанді, підставі та приховуванні доходів.

2002 – пісня "My Sweet Lord" Джорджа Гаррісона очолила чарти – через 31 рік після першого потрапляння на вершину рейтингу.

2006 – у Темзі майже біля стін англійського парламенту був виявлений кит, який заплив туди під час припливу. На жаль, зусилля рятувальників не врятували тварину – кит не витримав всіх випробувань і помер.

2017 – 45-м президентом Сполучених Штатів став Дональд Трамп.

ХТО НАРОДИВСЯ 20 СІЧНЯ

1435 – Асікаґа Йосімаса, 8-й сьоґун сьоґунату Муроматі.

1588 – Джованні Франческо Джессі, італійський художник епохи бароко, один з найбільших майстрів болонської школи живопису першої половини XVII століття.

1699 – Антун Каніжліч, хорватський поет і історик, єзуїт.

1775 – Андре-Марі Ампер, французький фізик і математик, творець основ електродинаміки.

1855 – Ернест Шоссон, французький композитор.

1865 – Михайло Туган-Барановський, український вчений-економіст, державний і громадський діяч.

1891 – Ельман Михайло Саулович, всесвітньо відомий український і американський скрипаль-віртуоз.

Броніслав Тарашкевич

1892 – Броніслав Тарашкевич, білоруський політичний діяч, один із укладачів орфографії білоруської мови (тарашкевиці). Репресований.

1897 – Євген Маланюк, український письменник, культуролог-енциклопедист, публіцист, літературний критик, сотник Армії УНР

1906 – Аристотель Онассіс, грецький судновласник-магнат, другий чоловік Жаклін Кеннеді.

1920 – Федеріко Фелліні, видатний італійський кінорежисер ("Солодке життя", "Дорога", "Казанова Фелліні")

1930 – Базз Олдрін, американський астронавт, друга у світі людина, яка ступила на поверхню Місяця.

1931 – Девід Лі, американський фізик, Нобелівський лауреат з фізики.

1946 – Девід Лінч, американський кінорежисер ("Твін Пікс", "Малхолланд Драйв", "Загублене шосе")

1946 – Джиммі Чамберс, тринідадський музикант, вокаліст групи Londonbeat.

1948 – Натан Щаранський, радянський дисидент, захисник прав людини в СРСР, міністр уряду Ізраїлю.

1950 – Пол Стенлі, гітарист і вокаліст знаменитих KISS.

1958 – Ламас Лоренцо, американський кіноактор ("Ренегат", "Змієлов", "Погана кров").

1960 – Вільям Райт, американський геймдизайнер.

1963 – Інгеборга Дапкунайте, литовська акторка, яка знімається в різних країнах світу ("Сім років у Тибеті", "Війна", "Молодий Ганнібал")

1971 – Гері Барлоу, учасник гурту Take That.

1979 – Вілл Янг, британський виконавець, один з перших випускників "фабрики зірок" Pop Idol.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо з цього дня цілий тиждень стоять морози, значить, незабаром можна чекати відлиги

Якщо в цей день – повний місяць, то навесні буде сильна повінь, і річки вийдуть з берегів

Заметіль 20 січня – до вітрів і снігу на Масляну

Якщо в цей день іде дощ, або ж стоїть туман, значить, буде багатий урожай хліба

Якщо над водою висять хмари – буде хороший урожай хліба

Ясний день 20 січня пророкує посушливу погоду влітку

Якщо людина вип’є спиртне 20 січня, то зможе вберегти себе від смутку і сліз на весь рік. Але дуже важливо знати міру, слідуючи приказці: "Святкуй раз на місяць – будеш веселим, засвяткуєш кожен день – будеш голим"

Якщо перед застіллям 20 січня випити трохи освяченої води, то весь рік не буде ніяких хвороб

Якщо в цей день проводиться весілля або сватання, дівчині потрібно випити трохи вина, щоб сімейне життя не пройшла в жалі та сльозах

Якщо 20 січня побачити в будинку мишу – це прикмета, що сповіщає про поповнення в сім’ї

Якщо в цей день у холостого хлопця або незаміжньої дівчини великий апетит, значить, за ним тужить кохана чи коханий

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто цього дня зловживати алкоголем;

Не гоже нині байдикувати та відмовлятися від побутової роботи;

Не слід сьогодні брати гроші у борг.

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