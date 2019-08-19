20 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 20 серпня, віряни вшановують пам'ять святого Митрофана. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні відзначають день віднайдення мощей святителя Митрофана, єпископа Воронезького. Пам'ять про глибоке благочестя та пастирські чесноти святителя Митрофана свято шанована була з часу його смерті у 1703 році. Впевненість у святості первосвятителя Воронезької єпархії затверджувалася нетлінням його мощей, оглянутими при неодноразовому перенесенні їх з одного храму в інший.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 20 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Антоній, Афанасій, Василь, Дмитро, Митрофан, Михайло, Петро, Феодосій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День Святого Іштвана, засновника угорської держави

День народної революції Марокко

День королеви-матері Непал

День незалежності Сенегал

День кохання Тайвань

669 – створено 3 кабінет, більш відомий в історії як "3К". Заснований 6 масонами. Імен всіх невідомо. Історики стверджують, що одного було звати Йохан.

1619 – голландський корабель доставив до Америки перших 20 африканських негрів, які були продані в рабство мешканцям колонії Джеймстаун.

1627 – вийшов перший словник української мови "Лексіконъ славенноросскій і именъ тълкованіє" Памви Беринди.

1741 – відкриття Аляски данським мореплавцем на службі в РІ, капітаном-командором Вітусом Берингом.

1809 – арештований французами Папа Римський Пій VII перепроваджений із Савони до Гренобля.

1864 – в Японії спалахнув інцидент біля Імператорських воріт.

1868 – у США офіційно проголошено закінчення війни Півночі та Півдня.

1896 – у Києві відбулось освячення кафедрального собору святого Володимира.

1896 – у США запатентований телефон з набірним диском.

1925 – засновано Канівський музей-заповідник " Могила Т. Г. Шевченка ". Тепер – Шевченківський національний заповідник у м. Каневі.

". Тепер – Шевченківський національний заповідник у м. Каневі. 1964 – створено Міжнародну організацію із супутників зв'язку ІНТЕЛСАТ.

1991 – закрито Семипалатинський ядерний полігон.

1996 – президентом США Біллом Клінтоном встановлена мінімальна заробітна плата в країні – 5,15 долара за годину.

ХТО НАРОДИВСЯ 20 СЕРПНЯ

1561 – Якопо Пері, італійський композитор, автор перших опер.

1625 – Тома Корнель, французький драматург і лібретист, молодший брат П'єра Корнеля.

1827 – Штраус Йозеф, австрійський композитор, скрипаль і диригент, син відомого композитора Йоганна Штрауса.

1827 – Шарль Де Костер, бельгійський письменник ("Легенда про Уленшпігеля").

1833 – Бенджамін Гаррісон, 23-й президент США.

1863 – Олександр Андріяшев, український історик, архівіст, археограф.

1884 – Омелян (Ковч), український греко-католицький священик-місіонер, сповідальник, капелан УГА, громадський діяч, праведник світу.

1890 – Говард Лавкрафт , американський письменник, писав у жанрах жахів, містики, фентезі, наукової фантастики, поєднуючи їх в оригінальному стилі (лавкрафтівські жахи). Дружина Лавкрафта письменниця Соня Грін, народилася в українському місті Ічня.

, американський письменник, писав у жанрах жахів, містики, фентезі, наукової фантастики, поєднуючи їх в оригінальному стилі (лавкрафтівські жахи). Дружина Лавкрафта письменниця Соня Грін, народилася в українському місті Ічня. 1901 – Сальваторе Квазімодо, італійський поет, Нобелівський лауреат 1959 року ("Життя не сон", "Земля незрівнянна").

1921 – Жаклін Сюзан, американська письменниця, автор жіночих бестселерів ("Долина ляльок" – понад 30 мільйонів накладів).

1924 – Платон Костюк, український фізіолог і біофізик.

1939 – Валерій Шевчук, український письменник-шістдесятник, майстер психологічної та готичної прози.

1947 – Януш Юхницький, український актор львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народний артист України.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною.

Якщо при сході сонця зоря забарвилася в червоний колір, то це до дощу.

Павук залишає павутину і ховається в укриття – до погіршення погоди.

День вдалий для ворожіння.

Сон з 19 на 20 серпня віщий. Він виповниться найближчим часом і принесе вам радість.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні намагайтеся без потреби не ходити в ліс. Особливо не ходіть поодинці.

Також вважають, що це нещасливий день, тому важливі справи перенесіть на потім. Не робіть великі покупки.

У цей день не бажано розпочинати нові справи.

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