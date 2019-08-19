На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
20 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 26
Сьогодні, 20 серпня, віряни вшановують пам'ять святого Митрофана. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 20 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні відзначають день віднайдення мощей святителя Митрофана, єпископа Воронезького. Пам'ять про глибоке благочестя та пастирські чесноти святителя Митрофана свято шанована була з часу його смерті у 1703 році. Впевненість у святості первосвятителя Воронезької єпархії затверджувалася нетлінням його мощей, оглянутими при неодноразовому перенесенні їх з одного храму в інший.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 20 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Антоній, Афанасій, Василь, Дмитро, Митрофан, Михайло, Петро, Феодосій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День Святого Іштвана, засновника угорської держави
- День народної революції Марокко
- День королеви-матері Непал
- День незалежності Сенегал
- День кохання Тайвань
- 669 – створено 3 кабінет, більш відомий в історії як "3К". Заснований 6 масонами. Імен всіх невідомо. Історики стверджують, що одного було звати Йохан.
- 1619 – голландський корабель доставив до Америки перших 20 африканських негрів, які були продані в рабство мешканцям колонії Джеймстаун.
- 1627 – вийшов перший словник української мови "Лексіконъ славенноросскій і именъ тълкованіє" Памви Беринди.
- 1741 – відкриття Аляски данським мореплавцем на службі в РІ, капітаном-командором Вітусом Берингом.
- 1809 – арештований французами Папа Римський Пій VII перепроваджений із Савони до Гренобля.
- 1864 – в Японії спалахнув інцидент біля Імператорських воріт.
- 1868 – у США офіційно проголошено закінчення війни Півночі та Півдня.
- 1896 – у Києві відбулось освячення кафедрального собору святого Володимира.
- 1896 – у США запатентований телефон з набірним диском.
- 1925 – засновано Канівський музей-заповідник "Могила Т. Г. Шевченка". Тепер – Шевченківський національний заповідник у м. Каневі.
- 1964 – створено Міжнародну організацію із супутників зв'язку ІНТЕЛСАТ.
- 1991 – закрито Семипалатинський ядерний полігон.
- 1996 – президентом США Біллом Клінтоном встановлена мінімальна заробітна плата в країні – 5,15 долара за годину.
ХТО НАРОДИВСЯ 20 СЕРПНЯ
- 1561 – Якопо Пері, італійський композитор, автор перших опер.
- 1625 – Тома Корнель, французький драматург і лібретист, молодший брат П'єра Корнеля.
- 1827 – Штраус Йозеф, австрійський композитор, скрипаль і диригент, син відомого композитора Йоганна Штрауса.
- 1827 – Шарль Де Костер, бельгійський письменник ("Легенда про Уленшпігеля").
- 1833 – Бенджамін Гаррісон, 23-й президент США.
- 1863 – Олександр Андріяшев, український історик, архівіст, археограф.
- 1884 – Омелян (Ковч), український греко-католицький священик-місіонер, сповідальник, капелан УГА, громадський діяч, праведник світу.
- 1890 – Говард Лавкрафт, американський письменник, писав у жанрах жахів, містики, фентезі, наукової фантастики, поєднуючи їх в оригінальному стилі (лавкрафтівські жахи). Дружина Лавкрафта письменниця Соня Грін, народилася в українському місті Ічня.
- 1901 – Сальваторе Квазімодо, італійський поет, Нобелівський лауреат 1959 року ("Життя не сон", "Земля незрівнянна").
- 1921 – Жаклін Сюзан, американська письменниця, автор жіночих бестселерів ("Долина ляльок" – понад 30 мільйонів накладів).
- 1924 – Платон Костюк, український фізіолог і біофізик.
- 1939 – Валерій Шевчук, український письменник-шістдесятник, майстер психологічної та готичної прози.
- 1947 – Януш Юхницький, український актор львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народний артист України.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною.
- Якщо при сході сонця зоря забарвилася в червоний колір, то це до дощу.
- Павук залишає павутину і ховається в укриття – до погіршення погоди.
- День вдалий для ворожіння.
- Сон з 19 на 20 серпня віщий. Він виповниться найближчим часом і принесе вам радість.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні намагайтеся без потреби не ходити в ліс. Особливо не ходіть поодинці.
- Також вважають, що це нещасливий день, тому важливі справи перенесіть на потім. Не робіть великі покупки.
- У цей день не бажано розпочинати нові справи.
Читайте також: Місячний календар стрижок на серпень 2019: дні, коли стригти волосся
-
23:12З'явився новий тизер першого кросовера Aston Martin
-
22:51Олена Зеленська здивувала строкатим вбранням
-
22:42США не хочуть мати справ з Huawei: нова гучна заява Трампа
-
22:24У мережі спливли знімки Насті Каменських з колишнім хлопцем
-
22:15Секстинг: як поводитися та чому не слід надсилати інтимні фото відразу
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:56Названий популярний продукт, який може викликати отруєння
-
21:44Зеровілль: комедія Джеймса Франко, яка вас однозначно вразить
-
21:21Оголена дружина екс-динамівця засвітилася в компанії красенів
-
21:13Науковці рекомендують відмовитися від цього побутового пристрою
-
21:0020 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:5210 фото для візуального задоволення
-
20:43Не сирі: чому корисно їсти приготовлені помідори
-
20:23Зірка Одного разу в Голлівуді забула надіти білизну під відверту сукню
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:13Samsung Galaxy Note10 + слабший за торішній iPhone XS Max: результати тестів
-
19:55Forbes порадив туристам їхати до цього українського міста замість Парижа
-
19:43Ці кімнатні рослини можуть провокувати головний біль
-
19:22Знаки зодіаку, які мають схильність до багатства
-
19:13Facebook відкриє мережу кафе: до чого тут особисті дані користувачів
-
18:50Пристрасний поцілунок MARUV з танцівницею (18+)
-
18:43Що таке мікрозради, і чому вони такі популярні зараз
-
18:20Швидкий сімейний бутерброд з лаваша на сніданок
-
18:1215 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку
-
18:00Гороскоп на 20 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
22:15Секстинг: як поводитися та чому не слід надсилати інтимні фото відразу
-
18:1215 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку
-
15:00ТЕСТ: Вгадай, яка цитата належить Кузьмі Скрябіну!
-
12:58О-май-гад! 10 найприкольніших цитат Чендлера Бінга із серіалу ДРУЗІ
-
07:14Усього пів години на день: це заняття сприяє схудненню
- 18 серпня
-
21:2119 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:505 важливих налаштувань iPhone, які можуть врятувати ваше життя в надзвичайній ситуації
-
17:20Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+)
-
14:15Як позбутися залежності від смартфона: три прості способи
-
10:55Ігор Грохоцький – переможець Ukrainian Song Project 2019
-
08:15Погода в Україні 18 серпня: де можливі незначні дощі
- 17 серпня
-
21:24Це шоу не для слабаків: користувачі мережі зовсім не раді появі MARUV у Танцях з зірками
-
20:45Суркіс встав на захист Михайличенка, а фанати все ще невдоволені
-
17:45Круті серіали, зняті на реальних подіях
-
14:20Гарячі хіти серпня: нова популярна музика тижня
-
12:20Що робити, якщо випадково сів на жуйку: як відчистити жувальну гумку (дієві методи)
-
10:50Згадуючи Добряка: цитати Кузьми Скрябіна, які не залишать вас байдужими
-
08:33Починайте ранок правильно: ці продукти бадьорять не гірше за каву
- 16 серпня
-
22:55Для максимального захисту: де категорично не можна зберігати презервативи
-
19:00Ukrainian Song Project 2019: усе про музичне свято, яке не можна пропустити
-
16:21Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Грузію
-
14:00ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш фільми Тарантіно
-
12:00Arturro Mass – фіналіст Ukrainian Song Project 2019: найкращі пісні артиста
-
11:35Визначено 100 найвпливовіших людей України: рейтинг від НВ
-
09:30Цитати Юрія Іздрика у віршах та прозі на всі випадки життя