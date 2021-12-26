Гроза під час снігопаду: у Чернігові очевидці зняли на відео рідкісне явище

Гроза під час снігопаду у Чернігові

Жителі Чернігова посеред грудня спостерігали за рідкісним природним явищем. Там під час снігопаду місто накрила гроза. Незвичайні кадри з'явилися у мережі.

На одному з відео спочатку видно засніжену вулицю, а потім раптово небо пронизує блискавка і чутно грім. За словами очевидиці, вона побачила грозу під час снігопаду вперше за 30 років. Ролик у мережі переглянули вже майже 70 тисяч разів.

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Метеоролог Юрій Сибірцев уточнив, що гроза пронеслася по Чернігову близько 08:15 25 грудня.

"Під час проходження куподощової хмари пролунав гуркіт грому, сильний снігопад і поривчастий вітер. Синоптична ситуація – улоговина з холодним фронтом", – написав метеоролог у Facebook. Крім цього, він додав, що зимова гроза – це досить рідкісне явище.

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