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20 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 20 лютого, у світі відзначають День Героїв Небесної Сотні, а віряни вшановують пам'ять Луки Елладського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 20 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 20 лютого, відзначають День Луки. Віряни вшановують пам'ять преподобного Луки Елладського. Він був родом з Касторії, міста на північному заході Греції, та заснував монастир Осіос Лукас. Був ченцем у кінці IX – середині X століть.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 20 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Парфеній, Лука, Петро, Георгій, Єгор, Юрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День Героїв Небесної Сотні
- Всесвітній день соціальної справедливості
- 1940 – вперше на екранах з'явилася знаменита пара – Том і Джеррі.
- 1960 – на сцені рідної школи в Сіетлі відбувся перший виступ майбутнього гітариста-віртуоза Джимі Гендрікса.
- 1962 – американський космонавт Джон Ґленн тричі облетів Землю зі швидкістю 27 000 км/год в кораблі Friendship 7.
- 1988 – Кайлі Енн Міноуґ уперше очолила британський чарт – на вершину хіт-параду забралася пісня "І Should Be So Lucky" і залишалася номером один п'ять тижнів.
- 1994 – Торі Еймос очолила британський чарт зі своїм другим альбомом "Under The Pink".
- 1998 – 15-літня американка Тара Ліпінські виграла змагання серед жінок з фігурного катання на зимовій Олімпіаді в Нагано, ставши наймолодшою переможницею Білих Олімпіад.
- 2002 – заснування українського видавництва "Видавничий дім „Школа“" (видавництво, Харків).
- 2003 – героями Brit Awards стали "Coldplay" і Ms Dynamite, заробивши по дві нагороди кожен.
- 2014 – під час протистояння Євромайдану і злочинної влади президента Януковича на Інститутській вулиці вбивцями з беркута були розстріляні активісти. Загиблих згодом назвали Небесною сотнею.
- 2014 – вторгненням російського спецназу на територію АРК розпочалася російсько-українська війна.
ХТО НАРОДИВСЯ 20 ЛЮТОГО
- 1905 – Улас Самчук, український письменник, член уряду УНР у вигнанні.
- 1921 – Микола Савченко-Миколенко, лейтенант ЧА, хорунжий УПА, командир сотні "Східняки", член Закордонного Представництва УГВР, член Видавничого комітету "Літопис УПА", Лицар Золотого Хреста бойової заслуги 1 класу.
- 1924 – Сідні Пуатьє, американський актор, режисер і продюсер, перший актор афроамериканського походження, що отримав Оскар.
- 1925 – Роберт Альтман, американський режисер, сценарист, продюсер.
- 1926 – Кен Олсен, американський інженер, засновник Digital Equipment Corporation, піонер комп'ютерної індустрії.
- 1951 – Ґордон Браун, британський прем'єр-міністр.
- 1963 – Ієн Браун, вокаліст і засновник британського гурту The Stone Roses, нині успішний сольний виконавець.
- 1966 – Сінді Кроуфорд, американська супермодель і акторка.
- 1967 – Курт Кобейн, популярний американський рок-музикант ("Nirvana").
- 1975 – Брайн Літтрел, американський попспівак, член гурту "Backstreet Boys".
- 1988 – Ріанна, співачка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Вітер, який піднявся в полудень на Луку, віщує гарний врожай ярих.
- Червоний захід сонця – до колючого вітру і холодного літа.
- Хмари високо пливуть – на гарну погоду.
- Сині хмари – до потепління.
- Якщо тепло прийшло з півночі та почало танути з північного боку, літо буде теплим.
- Якщо 20 лютого несподівано загримить грім, то влітку сінокоси пропадуть.
- Сни, побачені 20 лютого, віщують радість і добробут, особливо іменинникам цього дня.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не грають весіль.
- Не рекомендується робити покупки у цей день.
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