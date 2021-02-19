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20 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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20 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 20 лютого, в Україні проходить День Героїв Небесної Сотні, а у світі відзначають Всесвітній день соціальної справедливості. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 20 лютого віряни вшановують пам'ять День пам'яті святителя Парфенія, єпископа Лампсакійського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 20 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Парфеній, Лука, Петро, Георгій, Єгор, Юрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

20 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 439979

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День Героїв Небесної Сотні.
  • Всесвітній день соціальної справедливості.
  • 1940 — вперше на екранах з'явилася знаменита пара — Том і Джеррі.
  • 1960 — на сцені рідної школи в Сіетлі відбувся перший виступ майбутнього гітариста-віртуоза Джимі Гендрікса.
  • 1962 — американський космонавт Джон Ґленн тричі облетів Землю зі швидкістю 27 000 км/год в кораблі Friendship 7.
  • 1988 — Кайлі Енн Міноуґ уперше очолила британський чарт — на вершину хіт-параду забралася пісня "І Should Be So Lucky" і залишалася номером один п'ять тижнів.
  • 1994 — Торі Еймос очолила британський чарт зі своїм другим альбомом "Under The Pink".
  • 1998 — 15-літня американка Тара Ліпінські виграла змагання серед жінок з фігурного катання на зимовій Олімпіаді в Нагано, ставши наймолодшою переможницею Білих Олімпіад.
  • 2002 — заснування українського видавництва "Видавничий дім „Школа“" (видавництво, Харків).
  • 2003 — героями Brit Awards стали "Coldplay" і Ms Dynamite, заробивши по дві нагороди кожен.
  • 2014 — під час протистояння Євромайдану і злочинної влади президента Януковича на Інститутській вулиці вбивцями з беркута були розстріляні активісти. Загиблих згодом назвали Небесною сотнею.
  • 2014 — вторгненням російського спецназу на територію АРК розпочалася російсько-українська війна.

ХТО НАРОДИВСЯ 20 ЛЮТОГО

  • 1905 — Улас Самчук, український письменник, член уряду УНР у вигнанні.
  • 1921 — Микола Савченко-Миколенко, лейтенант ЧА, хорунжий УПА, командир сотні "Східняки", член Закордонного Представництва УГВР, член Видавничого комітету "Літопис УПА", Лицар Золотого Хреста бойової заслуги 1 класу.
  • 1924 — Сідні Пуатьє, американський актор, режисер і продюсер, перший актор афроамериканського походження, що отримав Оскар.
  • 1925 — Роберт Альтман, американський режисер, сценарист, продюсер.
  • 1926 — Кен Олсен, американський інженер, засновник Digital Equipment Corporation, піонер комп'ютерної індустрії.
  • 1951 — Ґордон Браун, британський прем'єр-міністр.
  • 1963 — Ієн Браун, вокаліст і засновник британського гурту The Stone Roses, нині успішний сольний виконавець.
  • 1966 — Сінді Кроуфорд, американська супермодель і акторка.
  • 1967 — Курт Кобейн, популярний американський рок-музикант ("Nirvana").
  • 1975 — Брайн Літтрел, американський попспівак, член гурту "Backstreet Boys".
  • 1988 — Ріанна, співачка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Полуденний вітер на Луку – до врожаю ярих.
  • Сонце заходить червоно – до колючих вітрів і холодного літа.
  • Хмари високо пливуть – на гарну погоду.
  • Сині хмари – до потепління.
  • Якщо тепло прийшло з півночі і почало танути з північного боку, літо буде теплим.
  • Якщо 20 лютого несподівано загримить грім, то влітку сінокоси пропадуть.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні заборонено святкувати весілля.
  • Не рекомендується робити покупки у цей день.
  • Не можна 20 лютого надягати зелені речі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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