20 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 20 листопада, віряни шанують пам'ять святого Федора. Також сьогодні Всесвітній день дитини і День педіатра. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

В Україні 20 листопада вшановують день пам'яті святого Федора. Святий вважався покровителем жіночого рукоділля, тому селянки 20 листопада починали прясти, попередньо помолившись Федору. Також сьогодні Всесвітній день дитини, що відзначається з 1954 року. Крім цього, 20 листопада відзначаємо День педіатра. Це свято нерозривно пов'язане зі святкуванням Всесвітнього дня дитини. Сьогодні також День пам'яті трансгендерів присвячений людям, убитим на ґрунті ксенофобії.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 20 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Богдан, Валеріан, Валерій, Євгеній, Єлизавета, Кирило, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1805 – Відбулася прем'єра опери Людвіга ван Бетховена. Його творіння під назвою Фіделіо єдина опера великого композитора

1818 – Симон Болівар, керівник боротьби за незалежність іспанських колоній в Південній Америці, проголосив незалежність Венесуели від Іспанського королівства

1917 – Дата виходу третього Універсалу Української Центральної Ради

1918 – Більшовики створили тимчасовий уряд в Україні на чолі з Юрієм П'ятаковим

1939 – Початок нацистської політики Німеччини

1945 – Початок міжнародного судового процесу над фашистами Третього Рейху

1985 – Випущена перша версія програмного забезпечення від компанії Microsoft

1990 – Арешт найвідомішого серійного вбивці на території СРСР Андрія Романовича Чикатило

2003 – В Антарктиді знайдено лід віком понад 900 тисяч років

2004 – Початок Помаранчевої революції

ХТО НАРОДИВСЯ 20 ЛИСТОПАДА

1717 – Григорій Кониський, український письменник, проповідник, церковний і культурний діяч. Автор ряду історичних праць

1889 – Едвін Хаббл, американський астроном, автор концепції розширення Миру. Основні роботи Хабблa присвячені вивченню галактик

1896 – Михайло Іванович Вериківський, композитор і педагог

1923 – Ілля Миронович Шатуновский, Один з найпопулярніших радянських фейлетоністів. Заслужений працівник культури Української РСР

1925 – Майя Плісецька, балерина.

1925 - Роберт Френсіс Кеннеді, брат 35-го президента США, сенатор, Генеральний прокурор США.

1942 – Джо Байден, обраний американський президент

1963 – Михайло Петрович Дідик, оперний співак, заслужений і народний артист України, лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка

1983 – Михайло Хома, український співак, соліст групи "Дзідзьо"

2000 – Конні Телбот, британська співачка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Ожеледь 20 листопада – ожеледиця протримається ще довго

Рясні снігопади – до сильного паводка навесні

Галки на Федора кричать неспокійно – скоро буде снігопад

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна байдикувати

Не варто думати про погане

Вагітній жінці в цей день не можна перекушувати на ходу

Читайте також: Вихідні у листопаді 2020: коли й скільки буде вихідних цього місяця в Україні