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20 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 20 листопада, віряни шанують пам'ять святого Федора. Також сьогодні Всесвітній день дитини і День педіатра. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 20 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
В Україні 20 листопада вшановують день пам'яті святого Федора. Святий вважався покровителем жіночого рукоділля, тому селянки 20 листопада починали прясти, попередньо помолившись Федору. Також сьогодні Всесвітній день дитини, що відзначається з 1954 року. Крім цього, 20 листопада відзначаємо День педіатра. Це свято нерозривно пов'язане зі святкуванням Всесвітнього дня дитини. Сьогодні також День пам'яті трансгендерів присвячений людям, убитим на ґрунті ксенофобії.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 20 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Богдан, Валеріан, Валерій, Євгеній, Єлизавета, Кирило, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1805 – Відбулася прем'єра опери Людвіга ван Бетховена. Його творіння під назвою Фіделіо єдина опера великого композитора
- 1818 – Симон Болівар, керівник боротьби за незалежність іспанських колоній в Південній Америці, проголосив незалежність Венесуели від Іспанського королівства
- 1917 – Дата виходу третього Універсалу Української Центральної Ради
- 1918 – Більшовики створили тимчасовий уряд в Україні на чолі з Юрієм П'ятаковим
- 1939 – Початок нацистської політики Німеччини
- 1945 – Початок міжнародного судового процесу над фашистами Третього Рейху
- 1985 – Випущена перша версія програмного забезпечення від компанії Microsoft
- 1990 – Арешт найвідомішого серійного вбивці на території СРСР Андрія Романовича Чикатило
- 2003 – В Антарктиді знайдено лід віком понад 900 тисяч років
- 2004 – Початок Помаранчевої революції
ХТО НАРОДИВСЯ 20 ЛИСТОПАДА
- 1717 – Григорій Кониський, український письменник, проповідник, церковний і культурний діяч. Автор ряду історичних праць
- 1889 – Едвін Хаббл, американський астроном, автор концепції розширення Миру. Основні роботи Хабблa присвячені вивченню галактик
- 1896 – Михайло Іванович Вериківський, композитор і педагог
- 1923 – Ілля Миронович Шатуновский, Один з найпопулярніших радянських фейлетоністів. Заслужений працівник культури Української РСР
- 1925 – Майя Плісецька, балерина.
- 1925 - Роберт Френсіс Кеннеді, брат 35-го президента США, сенатор, Генеральний прокурор США.
- 1942 – Джо Байден, обраний американський президент
- 1963 – Михайло Петрович Дідик, оперний співак, заслужений і народний артист України, лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка
- 1983 – Михайло Хома, український співак, соліст групи "Дзідзьо"
- 2000 – Конні Телбот, британська співачка
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Ожеледь 20 листопада – ожеледиця протримається ще довго
- Рясні снігопади – до сильного паводка навесні
- Галки на Федора кричать неспокійно – скоро буде снігопад
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна байдикувати
- Не варто думати про погане
- Вагітній жінці в цей день не можна перекушувати на ходу
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