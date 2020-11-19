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20 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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20 листопада – п'ятниця - фото 1
20 листопада – п'ятниця

Сьогодні, 20 листопада, віряни шанують пам'ять святого Федора. Також сьогодні Всесвітній день дитини і День педіатра. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

В Україні 20 листопада вшановують день пам'яті святого Федора. Святий вважався покровителем жіночого рукоділля, тому селянки 20 листопада починали прясти, попередньо помолившись Федору. Також сьогодні Всесвітній день дитини, що відзначається з 1954 року. Крім цього, 20 листопада відзначаємо День педіатра. Це свято нерозривно пов'язане зі святкуванням Всесвітнього дня дитини. Сьогодні також День пам'яті трансгендерів присвячений людям, убитим на ґрунті ксенофобії.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 20 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Богдан, Валеріан, Валерій, Євгеній, Єлизавета, Кирило, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1805 – Відбулася прем'єра опери Людвіга ван Бетховена. Його творіння під назвою Фіделіо єдина опера великого композитора
  • 1818 – Симон Болівар, керівник боротьби за незалежність іспанських колоній в Південній Америці, проголосив незалежність Венесуели від Іспанського королівства
  • 1917 – Дата виходу третього Універсалу Української Центральної Ради
  • 1918 – Більшовики створили тимчасовий уряд в Україні на чолі з Юрієм П'ятаковим
  • 1939 – Початок нацистської політики Німеччини
  • 1945 – Початок міжнародного судового процесу над фашистами Третього Рейху
  • 1985 – Випущена перша версія програмного забезпечення від компанії Microsoft
  • 1990 – Арешт найвідомішого серійного вбивці на території СРСР Андрія Романовича Чикатило
  • 2003 – В Антарктиді знайдено лід віком понад 900 тисяч років
  • 2004 – Початок Помаранчевої революції
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ХТО НАРОДИВСЯ 20 ЛИСТОПАДА

  • 1717 – Григорій Кониський, український письменник, проповідник, церковний і культурний діяч. Автор ряду історичних праць
  • 1889 – Едвін Хаббл, американський астроном, автор концепції розширення Миру. Основні роботи Хабблa присвячені вивченню галактик
  • 1896 – Михайло Іванович Вериківський, композитор і педагог
  • 1923 – Ілля Миронович Шатуновский, Один з найпопулярніших радянських фейлетоністів. Заслужений працівник культури Української РСР
  • 1925 – Майя Плісецька, балерина.
  • 1925 - Роберт Френсіс Кеннеді, брат 35-го президента США, сенатор, Генеральний прокурор США.
  • 1942 – Джо Байден, обраний американський президент
  • 1963 – Михайло Петрович Дідик, оперний співак, заслужений і народний артист України, лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка
  • 1983 – Михайло Хома, український співак, соліст групи "Дзідзьо"
  • 2000 – Конні Телбот, британська співачка
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Ожеледь 20 листопада – ожеледиця протримається ще довго
  • Рясні снігопади – до сильного паводка навесні
  • Галки на Федора кричать неспокійно – скоро буде снігопад
20 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 435592

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна байдикувати
  • Не варто думати про погане
  • Вагітній жінці в цей день не можна перекушувати на ходу

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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