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20 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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20 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 20 липня, святкують Міжнародний день шахів та Міжнародний День Торта. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Преподобного Фоми, Малеїна та відзначають свято Перуна.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 20 липня, іменини відзначають власники таких імен: Герман, Євдокія, Хома. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

20 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний День Торта.
  • 1534 — У Кембриджі зареєстровано перше у світі видавництво.
  • 1585 — Експедиція Джона Девіса досягла південного краю Ґренландії, який було названо Землею Запустіння.
  • 1917 — Зареєстрована торгова марка "BMW".
  • 1917 — Представники південно-слов'янських народів підписали Корфську декларацію про об'єднання в єдину державу — Королівство Сербів, Хорватів і Словенців.
  • 1924 — Засновано Міжнародну шахову федерацію. Тепер цей день відзначається як Міжнародний день шахів.
  • 1944 — Заколот німецького руху опору з метою вбити Гітлера та здійснити державний переворот.
  • 1969 — Американський космічний корабель Аполлон-11 здійснив першу в історії посадку на Місяць.
  • 1976 — Посадковий відсік американського космічного корабля Вікінг-1 здійснив м'яку посадку на поверхню Марса.
  • 1993 — заява Голови Ради Безпеки ООН про те, що постанова Верховної Ради РФ щодо статусу Севастополя як російського міста не має юридичної сили
20 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 415977

ХТО НАРОДИВСЯ 20 ЛИПНЯ

  • 1911 — Василь Кучер, український письменник.
  • 1913 — Ольга Мак, українська письменниця.
  • 1919 — Едмунд Гілларі, перший підкорювач Евересту.
  • 1921 — Володимир Мельник, український письменник.
  • 1928 — Павел Когоут, чеський письменник.
  • 1933 — Кормак Маккарті, американський письменник, прозаїк і драматург, сучасний класик, лауреат Пулітцерівської премії.
  • 1937 — Петро Гоць, український бібліотекар-бібліограф, поет.
  • 1938 — Наталі Вуд (Наталія Захаренко), американська кіноакторка українського походження.
  • 1941 — Володимир Ляхов, радянський, український космонавт. Здійснив три польоти в космос.
  • 1944 — Анатолій Ненцінський, український поет, журналіст.
  • 1951 — Грег Бір, американський письменник-фантаст.
  • 1951 — Володимир Сапон, український письменник, журналіст, краєзнавець.
  • 1952 — Ганна Приходько, українська поетеса, музикант, педагог.
  • 1957 — Ігор Геращенко, український поет, актор.
  • 1960 — Первослав Вуйчич, канадський письменник сербського походження.
  • 1968 — Юлія Мостова, українська журналістка.
  • 1975 — Олена Ноздрань, українська бадмінтоністка.
  • 1988 — Джуліанн Гаф, професійна американська танцівниця бальних танців і співачка в стилі кантрі.
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Юлія Мостова

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо 20 липня йде дощ – сіно зіпсованим буде.
  • Якщо на Явдоху почнеться дощ, то, за прикметами, він буде йти ще сім тижнів з різними проміжками часу.
  • Згребеш сіно в купи – так не страшні і хмари.
20 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 414493

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто у цей день носити прикраси.
  • Не можна нехтувати хатньою роботою і всю сумлінно виконати.
  • Заборонено відмовляти у допомозі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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