20 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 20 червня, відзначають Всесвітній день біженців та Всесвітній день захисту слонів в зоопарках. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам’ять Священномученика Феодота Анкірського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 20 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Ганна, Богдан, Борис, Валентин, Василь, Володимир, Григорій, Зінаїда, Іван, Максим, Марія, Михайло, Микола, Павло, Петро, ​​Тарас, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день біженців.

Всесвітній день захисту слонів в зоопарках.

Всесвітній день жонглювання.

1768 — українські гайдамаки взяли Умань.

1782 — затверджена Велика державна Печатка США.

1837 — королевою Великої Британії стає Вікторія I.

1840 — Семюел Морзе отримав патент на телеграф.

1863 — заснований перший в США банк (Національний банк Девенпорт штату Айова).

1867 — президент США Ендрю Джонсон оголосив про покупку Аляски.

1895 — відкритий Кільський канал, що сполучає Балтійське і Північне моря.

1918 — у Києві почався Всеукраїнський церковний собор.

1919 — військова делегація Української Народної Республіки підписала з поляками мирний договір.

1933 — відкритий Біломорсько-Балтійський канал.

1993 — перший пробний залізничний рейс по тунелю під Ла-Маншом.

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ХТО НАРОДИВСЯ 20 ЧЕРВНЯ

1690 — Петро Калнишевський, останній кошовий отаман Запорозької Січі.

1834 — Олександр Лазаревський, видатний український історик, генеалог, джерелознавець та видавець. Близький знайомий та один із перших біографів поета Тараса Шевченка.

1843 — Федір Стравінський, український оперний співак. Батько видатного композитора Ігоря Стравінського.

1893 — Іван Антипенко, український драматург, фейлетоніст.

1920 — Петро Тимошенко, український мовознавець.

1928 — Жан-Марі Ле Пен, французький політик.

1939 — Василь Василашко, український поет.

1949 — Лайонел Річі, американський співак.

1967 — Ніколь Кідман, американська кіноакторка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Предки вірили, що якщо виполоти всі бур'яни 19 червня до сходу Місяця, бур`яни більше не виростуть.

У Федотів день тепло – буде хороший урожай жита.

Йде дощ – колос не дасть силу.

Сутеніє опівдні при яскравому сонці – чекайте грозу.

Веселка в небі з яскраво окресленою червоною смужкою – буде вітряно.

Роса вночі не з'явилася – до дощу.

Голуби в теплу погоду в пошуку укриття – будуть опади.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день краще не робити любовні зізнання, вони все одно не принесуть бажаного результату.

Не можна сьогодні розповідати про свої плани, інакше задумане не збудеться.

Заборонено одягати в цей день срібні речі – вони можуть забрати енергію.

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