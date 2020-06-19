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20 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 20 червня, відзначають Всесвітній день біженців та Всесвітній день захисту слонів в зоопарках. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 20 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам’ять Священномученика Феодота Анкірського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 20 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Ганна, Богдан, Борис, Валентин, Василь, Володимир, Григорій, Зінаїда, Іван, Максим, Марія, Михайло, Микола, Павло, Петро, Тарас, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день біженців.
- Всесвітній день захисту слонів в зоопарках.
- Всесвітній день жонглювання.
- 1768 — українські гайдамаки взяли Умань.
- 1782 — затверджена Велика державна Печатка США.
- 1837 — королевою Великої Британії стає Вікторія I.
- 1840 — Семюел Морзе отримав патент на телеграф.
- 1863 — заснований перший в США банк (Національний банк Девенпорт штату Айова).
- 1867 — президент США Ендрю Джонсон оголосив про покупку Аляски.
- 1895 — відкритий Кільський канал, що сполучає Балтійське і Північне моря.
- 1918 — у Києві почався Всеукраїнський церковний собор.
- 1919 — військова делегація Української Народної Республіки підписала з поляками мирний договір.
- 1933 — відкритий Біломорсько-Балтійський канал.
- 1993 — перший пробний залізничний рейс по тунелю під Ла-Маншом.
- 2003 — створений фонд Вікімедіа.
ХТО НАРОДИВСЯ 20 ЧЕРВНЯ
- 1690 — Петро Калнишевський, останній кошовий отаман Запорозької Січі.
- 1834 — Олександр Лазаревський, видатний український історик, генеалог, джерелознавець та видавець. Близький знайомий та один із перших біографів поета Тараса Шевченка.
- 1843 — Федір Стравінський, український оперний співак. Батько видатного композитора Ігоря Стравінського.
- 1893 — Іван Антипенко, український драматург, фейлетоніст.
- 1920 — Петро Тимошенко, український мовознавець.
- 1928 — Жан-Марі Ле Пен, французький політик.
- 1939 — Василь Василашко, український поет.
- 1949 — Лайонел Річі, американський співак.
- 1967 — Ніколь Кідман, американська кіноакторка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Предки вірили, що якщо виполоти всі бур'яни 19 червня до сходу Місяця, бур`яни більше не виростуть.
- У Федотів день тепло – буде хороший урожай жита.
- Йде дощ – колос не дасть силу.
- Сутеніє опівдні при яскравому сонці – чекайте грозу.
- Веселка в небі з яскраво окресленою червоною смужкою – буде вітряно.
- Роса вночі не з'явилася – до дощу.
- Голуби в теплу погоду в пошуку укриття – будуть опади.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день краще не робити любовні зізнання, вони все одно не принесуть бажаного результату.
- Не можна сьогодні розповідати про свої плани, інакше задумане не збудеться.
- Заборонено одягати в цей день срібні речі – вони можуть забрати енергію.
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