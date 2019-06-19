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20 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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20 червня – четвер

Сьогодні, 20 червня, вшановують святого мученика Феодота, а також відзначають міжнародний День біженців. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 20 червня, відзначають день Святого мученика Феодота, котрий жив в Анкирі Галатійській у III столітті. Він відрізнявся особливою добротою і чуйністю. У розпал гоніння за імператора Диоклітіані (284-305) він забезпечував християн усім необхідним і надавав їм притулок у своєму будинку, де таємно здійснювалися богослужіння. Святий Феодот відвідував християн-в'язнів у темницях, викупляв їх, з побожністю хоронив тіла мучеників, кинуті на поживу звірам.

Одного разу він витягнув з води і поховав тіла семи святих мучениць, втоплених в морі. Про це донесли правителеві. Відмовившись принести жертву ідолам і викривши язичницькі помилки, святий Феодот сповідував істинну віру в Христа, за це його піддали жорстоким мукам і усікли мечем (303 року). Тіло святого мученика хотіли спалити, але буря, що піднялася, перешкодила це виконати і його віддали християнському похованню.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 20 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Ганна, Богдан, Борис, Валентин, Василь, Володимир, Григорій, Зінаїда, Іван, Максим, Марія, Михайло, Микола, Павло, Петро, ​​Тарас, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день біженців
  • Всесвітній день захисту слонів у зоопарках
  • День американського орла (Білоголовий орлан)
  • День національного прапора в Аргентині
  • Національний день ванільного молочного коктейлю і День содової з морозивом у США
  • 1768 – українські гайдамаки захопили Умань
  • 1793 – у США було запатентовано першу машину для очищення бавовни
  • 1837 – королевою Великобританії стає Вікторія I
  • 1840 – Семюелем Морзе було запатентовано телеграф
  • 1859 – відкриття найбільш завантаженої водної штучної артерії у світі – Кільського каналу, який використовується для сполучення між Балтійським та Північним морем
  • 1867 – президент США Ендрю Джонсон оголосив про угоду про купівлю Аляски
  • 1918 – у Києві (Україна) розпочався Всеукраїнський церковний собор
  • 1919 – військова делегація Української Народної Республіки підписала з поляками мирний договір
  • 1939 – перший політ німецького реактивного літака Heinkel He 176
  • 1991 – Берлін став столицею Німеччини. Відповідне рішення прийняв парламент. Нагадаємо, до 1991 року столицею Німеччини було місто Бонн
  • 1992 – в Естонії введено в обіг національну валюту – крону
  • 1993 – “Динамо” вперше стали чемпіонами України
  • 1993 – відбувся перший експериментальний залізничний рейс по Євротунелю під Ла-Маншем
Динамо стали чемпіонами України - фото 335324

ХТО НАРОДИВСЯ 20 ЧЕРВНЯ

  • 1566 – король Польщі та Швеції Сігізмунд III Ваза
  • 1819 – засновник класичної оперети, французький композитор Жак Оффенбах
  • 1861 – автор відкриття вітамінів А і D, Нобелівський лауреат, британський біохімік Гопкінс Фредерік Гоуленд
  • 1928 – французький політик Жан-Марі Ле Пен
  • 1949 – Лайонел Річі, американський співак і музикант
  • 1967 – актриса, лауреатка премій "Оскар" та "Золотий глобус" Ніколь Кідман​

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Дощ 20 червня до поганого врожаю зернових
  • На Федота день ясний та сонячний – до багатого врожаю
  • Грім 20 червня обіцяв тривалу негоду
  • Якщо на Федота грім переходить з місця на місце і чується з різних сторін – найближчим часом варто чекати похолодання та граду​
Сонячна погода до гарного врожаю - фото 335325

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • 20 червня не слід лихословити та сваритися з рідними, аби не накликати біди;
  • Не бажано у цей день думати про щось погане;
  • Не варто у цей день відлежуватися на боці, адже так може ціле літо пройти;
  • Не гоже у цей день сумувати та тужити.

Читайте також: Нові фільми червня 2019: найкращі прем'єри місяця

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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