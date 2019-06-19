20 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 20 червня, вшановують святого мученика Феодота, а також відзначають міжнародний День біженців. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 20 червня, відзначають день Святого мученика Феодота, котрий жив в Анкирі Галатійській у III столітті. Він відрізнявся особливою добротою і чуйністю. У розпал гоніння за імператора Диоклітіані (284-305) він забезпечував християн усім необхідним і надавав їм притулок у своєму будинку, де таємно здійснювалися богослужіння. Святий Феодот відвідував християн-в'язнів у темницях, викупляв їх, з побожністю хоронив тіла мучеників, кинуті на поживу звірам.

Одного разу він витягнув з води і поховав тіла семи святих мучениць, втоплених в морі. Про це донесли правителеві. Відмовившись принести жертву ідолам і викривши язичницькі помилки, святий Феодот сповідував істинну віру в Христа, за це його піддали жорстоким мукам і усікли мечем (303 року). Тіло святого мученика хотіли спалити, але буря, що піднялася, перешкодила це виконати і його віддали християнському похованню.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 20 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Ганна, Богдан, Борис, Валентин, Василь, Володимир, Григорій, Зінаїда, Іван, Максим, Марія, Михайло, Микола, Павло, Петро, ​​Тарас, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день біженців

Всесвітній день захисту слонів у зоопарках

День американського орла (Білоголовий орлан)

День національного прапора в Аргентині

Національний день ванільного молочного коктейлю і День содової з морозивом у США

1768 – українські гайдамаки захопили Умань

1793 – у США було запатентовано першу машину для очищення бавовни

1837 – королевою Великобританії стає Вікторія I

1840 – Семюелем Морзе було запатентовано телеграф

1859 – відкриття найбільш завантаженої водної штучної артерії у світі – Кільського каналу, який використовується для сполучення між Балтійським та Північним морем

1867 – президент США Ендрю Джонсон оголосив про угоду про купівлю Аляски

1918 – у Києві (Україна) розпочався Всеукраїнський церковний собор

1919 – військова делегація Української Народної Республіки підписала з поляками мирний договір

1939 – перший політ німецького реактивного літака Heinkel He 176

1991 – Берлін став столицею Німеччини. Відповідне рішення прийняв парламент. Нагадаємо, до 1991 року столицею Німеччини було місто Бонн

1992 – в Естонії введено в обіг національну валюту – крону

1993 – “Динамо” вперше стали чемпіонами України

1993 – відбувся перший експериментальний залізничний рейс по Євротунелю під Ла-Маншем

ХТО НАРОДИВСЯ 20 ЧЕРВНЯ

1566 – король Польщі та Швеції Сігізмунд III Ваза

1819 – засновник класичної оперети, французький композитор Жак Оффенбах

1861 – автор відкриття вітамінів А і D, Нобелівський лауреат, британський біохімік Гопкінс Фредерік Гоуленд

1928 – французький політик Жан-Марі Ле Пен

1949 – Лайонел Річі, американський співак і музикант

1967 – актриса, лауреатка премій "Оскар" та "Золотий глобус" Ніколь Кідман​

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Дощ 20 червня до поганого врожаю зернових

На Федота день ясний та сонячний – до багатого врожаю

Грім 20 червня обіцяв тривалу негоду

Якщо на Федота грім переходить з місця на місце і чується з різних сторін – найближчим часом варто чекати похолодання та граду​

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

20 червня не слід лихословити та сваритися з рідними, аби не накликати біди;

Не бажано у цей день думати про щось погане;

Не варто у цей день відлежуватися на боці, адже так може ціле літо пройти;

Не гоже у цей день сумувати та тужити.

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