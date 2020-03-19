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20 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 20 березня, українці відзначають День весняного рівнодення. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 20 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем українці сьогодні відзначають День весняного рівнодення. Весняне рівнодення є умовною межею між зимою і літом, тому його вважають одним з найважливіших днів весни. У стародавні часи слов'яни вважали, що в цей день бог Сонця набирає силу для відродження всієї природи і спускається на Землю, щоб перевірити, як ідуть справи у його земних дітей.
Також в день весняного рівнодення було прийнято пекти печиво у формі жайворонків, а після йти на ярмарок. Увечері палили багаття і спостерігали за ними, помічаючи прикмети.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 20 березня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Євген, Єфрем, Омелян, Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день франкофонії: всіх мовців французькою мовою
- Міжнародний день щастя
- День незалежності Тунісу
- День Землі
- День весняного рівнодення
- Міжнародний день астрології
- Всесвітній день соціальної роботи
- Міжнародний день без м'яса
- 44 до н. е. – під час урочистого поховання Гая Юлія Цезаря римський консул Марк Антоній оголосив римському народу заповіт Цезаря
- 321 – Римський імператор Костянтин Великий накаже святкувати недільний день
- 1669 – Рада старшин запорізьких козаків визнала протекторат Туреччини над частиною Правобережної України
- 1792 – Національна Асамблея Франції схвалила застосування при стратах гільйотини
- 1815 – Наполеон Бонапарт повернувся до Парижа після ув'язнення на острові Ельба
- 1854 – у США заснована республіканська партія
- 1917 – український історик Михайло Грушевський обраний головою Центральної Ради.
- 1921 – у Канзас-сіті випущений в прокат перший мультфільм, створений за участю Волта Діснея
- 1969 – у британському консульстві на Гібралтарі зареєстровано одруження Джона Леннона і Йоко Оно
- 1992 – 20-21 березня в Києві пройшла перша зустріч лідерів СНД
- 1995 – релігійна секта Аум Сенрікьо організувала газову атаку в токійському метро
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2003 – початок другої американо-іракської війни
ХТО НАРОДИВСЯ 20 БЕРЕЗНЯ
- 43 до н. е. – Публій Овідій Назон, римський поет
- 1632 – Іван Мазепа, гетьман України (1687-1708)
- 1647 – Жан де Готефілль, французький фізик, винахідник першого двигуна внутрішнього згоряння
- 1770 – Фрідріх Гельдерлін, видатний німецький поет
- 1828 – Генрік Ібсен, норвезький поет, публіцист, драматург
- 1846 – Джуліо Бізозеро, італійський патолог
- 1950 – Вільям Херт, американський актор, володар Оскара
- 1976 – Честер Беннінгтон, американський рок-музикант, вокаліст груп Linkin Park і Dead by Sunrisе
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо сьогодні мороз, то буде ще 40 морозів
- Чим радісніше і веселіше проведеш цей день, тим щасливіше буде твоє життя
- Все погане, про що сьогодні подумаєш збудеться
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Вкрай небажано лаятися, сваритися, конфліктувати
- Не можна думати про погане
- Не варто також забувати про минуле і предків
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