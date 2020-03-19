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20 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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20 березня – п'ятниця

Сьогодні, 20 березня, українці відзначають День весняного рівнодення. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем українці сьогодні відзначають День весняного рівнодення. Весняне рівнодення є умовною межею між зимою і літом, тому його вважають одним з найважливіших днів весни. У стародавні часи слов'яни вважали, що в цей день бог Сонця набирає силу для відродження всієї природи і спускається на Землю, щоб перевірити, як ідуть справи у його земних дітей.

Також в день весняного рівнодення було прийнято пекти печиво у формі жайворонків, а після йти на ярмарок. Увечері палили багаття і спостерігали за ними, помічаючи прикмети.

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Весняне рівнодення 2020

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 20 березня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Євген, Єфрем, Омелян, Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день франкофонії: всіх мовців французькою мовою
  • Міжнародний день щастя
  • День незалежності Тунісу
  • День Землі
  • День весняного рівнодення
  • Міжнародний день астрології
  • Всесвітній день соціальної роботи
  • Міжнародний день без м'яса
  • 44 до н. е. – під час урочистого поховання Гая Юлія Цезаря римський консул Марк Антоній оголосив римському народу заповіт Цезаря
  • 321 – Римський імператор Костянтин Великий накаже святкувати недільний день
  • 1669 – Рада старшин запорізьких козаків визнала протекторат Туреччини над частиною Правобережної України
  • 1792 – Національна Асамблея Франції схвалила застосування при стратах гільйотини
  • 1815 – Наполеон Бонапарт повернувся до Парижа після ув'язнення на острові Ельба
  • 1854 – у США заснована республіканська партія
  • 1917 – український історик Михайло Грушевський обраний головою Центральної Ради.
  • 1921 – у Канзас-сіті випущений в прокат перший мультфільм, створений за участю Волта Діснея
  • 1969 – у британському консульстві на Гібралтарі зареєстровано одруження Джона Леннона і Йоко Оно
  • 1992 – 20-21 березня в Києві пройшла перша зустріч лідерів СНД
  • 1995 – релігійна секта Аум Сенрікьо організувала газову атаку в токійському метро

  • 2003 – початок другої американо-іракської війни

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Мультик

ХТО НАРОДИВСЯ 20 БЕРЕЗНЯ

  • 43 до н. е. – Публій Овідій Назон, римський поет
  • 1632 – Іван Мазепа, гетьман України (1687-1708)
  • 1647 – Жан де Готефілль, французький фізик, винахідник першого двигуна внутрішнього згоряння
  • 1770 – Фрідріх Гельдерлін, видатний німецький поет
  • 1828 – Генрік Ібсен, норвезький поет, публіцист, драматург
  • 1846 – Джуліо Бізозеро, італійський патолог
  • 1950 – Вільям Херт, американський актор, володар Оскара
  • 1976 – Честер Беннінгтон, американський рок-музикант, вокаліст груп Linkin Park і Dead by Sunrisе

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо сьогодні мороз, то буде ще 40 морозів
  • Чим радісніше і веселіше проведеш цей день, тим щасливіше буде твоє життя
  • Все погане, про що сьогодні подумаєш збудеться
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Щастя

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Вкрай небажано лаятися, сваритися, конфліктувати
  • Не можна думати про погане
  • Не варто також забувати про минуле і предків

Читайте також: Вихідні і свята у березні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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