20 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 20 березня, українці відзначають День весняного рівнодення. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем українці сьогодні відзначають День весняного рівнодення. Весняне рівнодення є умовною межею між зимою і літом, тому його вважають одним з найважливіших днів весни. У стародавні часи слов'яни вважали, що в цей день бог Сонця набирає силу для відродження всієї природи і спускається на Землю, щоб перевірити, як ідуть справи у його земних дітей.

Також в день весняного рівнодення було прийнято пекти печиво у формі жайворонків, а після йти на ярмарок. Увечері палили багаття і спостерігали за ними, помічаючи прикмети.

Весняне рівнодення 2020

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 20 березня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Євген, Єфрем, Омелян, Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день франкофонії: всіх мовців французькою мовою

Міжнародний день щастя

День незалежності Тунісу

День Землі

День весняного рівнодення

Міжнародний день астрології

Всесвітній день соціальної роботи

Міжнародний день без м'яса

44 до н. е. – під час урочистого поховання Гая Юлія Цезаря римський консул Марк Антоній оголосив римському народу заповіт Цезаря

321 – Римський імператор Костянтин Великий накаже святкувати недільний день

1669 – Рада старшин запорізьких козаків визнала протекторат Туреччини над частиною Правобережної України

1792 – Національна Асамблея Франції схвалила застосування при стратах гільйотини

1815 – Наполеон Бонапарт повернувся до Парижа після ув'язнення на острові Ельба

1854 – у США заснована республіканська партія

1917 – український історик Михайло Грушевський обраний головою Центральної Ради.

1921 – у Канзас-сіті випущений в прокат перший мультфільм, створений за участю Волта Діснея

1969 – у британському консульстві на Гібралтарі зареєстровано одруження Джона Леннона і Йоко Оно

1992 – 20-21 березня в Києві пройшла перша зустріч лідерів СНД

1995 – релігійна секта Аум Сенрікьо організувала газову атаку в токійському метро

2003 – початок другої американо-іракської війни

Мультик

ХТО НАРОДИВСЯ 20 БЕРЕЗНЯ

43 до н. е. – Публій Овідій Назон, римський поет

1632 – Іван Мазепа, гетьман України (1687-1708)

1647 – Жан де Готефілль, французький фізик, винахідник першого двигуна внутрішнього згоряння

1770 – Фрідріх Гельдерлін, видатний німецький поет

1828 – Генрік Ібсен, норвезький поет, публіцист, драматург

1846 – Джуліо Бізозеро, італійський патолог

1950 – Вільям Херт, американський актор, володар Оскара

1976 – Честер Беннінгтон, американський рок-музикант, вокаліст груп Linkin Park і Dead by Sunrisе

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сьогодні мороз, то буде ще 40 морозів

Чим радісніше і веселіше проведеш цей день, тим щасливіше буде твоє життя

Все погане, про що сьогодні подумаєш збудеться

Щастя

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Вкрай небажано лаятися, сваритися, конфліктувати

Не можна думати про погане

Не варто також забувати про минуле і предків

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