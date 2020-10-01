2 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 2 жовтня, віряни вшановують день Трохима і Зосими. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За народним календарем сьогодні день Трохима і Зосими. Зосиму вважали покровителем бджіл, тому в цей день молилися йому, щоб він зберіг бджолині сім'ї і допоміг зібрати багато меду. Час з 2 по 10 жовтня селяни називали "бджолиний дев'ятина", тому що саме в цей період бджолярі починали збирати мед і готували вулики на зимівлю.

Трохима і Зосими

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 2 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Гнат, Давид, Ігор, Костянтин, Теофіл, Трохим і Федір​. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день ненасильства

Міжнародний день соціального педагога

1187 – під натиском мусульманських військ султана Єгипту та Сирії Саладіна впав Єрусалим

1535 – французький дослідник Жак Картьє висаджується в Канаді і засновує місто Монреаль

1552 – падіння Казанського ханства, війська Івана Грозного беруть Казань

1608 – представлений прототип оптичного телескопа винахідником Хансом Ліпперсхеем

1870 – об'єднана Італія отримала нову столицю – Рим

1928 – заснована католицька організація Опус Деї в Мадриді

1948 – в Німеччині виходить перший номер журналу "Der Spiegel"

1974 – в Якутії проводиться мирний підземний ядерний вибух "Кристал" потужністю 1,7 кілотонни

1991 – комп'ютерні гіганти Apple, IBM і Motorola створюють альянс проти Microsoft, для створення платформи PReP

2009 – ірландцям знадобилася друга спроба, щоб підтримати Лісабонський договір

Рим

ХТО НАРОДИВСЯ 2 ЖОВТНЯ

1452 – король Англії видатний тактик і стратег, воїн, інтриган, останній представник династії Йорків на англійському престолі Річард III

1851 – французький геніальний полководець, верховний головнокомандувач союзними військами в Першій світовій війні, автор численних робіт з військової справи Фердинанд Фош

1852 – видатний британський хімік, який відкрив інертні гази аргон, криптон, ксенон і неон Вільям Рамзай

1869 – борець за незалежність Індії, прихильник ненасильницьких методів протесту Махатма Ганді

1946 – математик В'ячеслав Олександрович Артамонов

1951 – відомий британський співак і актор кіно Стінг

1973 – Андрій Данилко, український артист естради, відомий всій Європі та Америці як Вєрка Сердючка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Журавлі високо і не поспішаючи летять – осінь буде теплою

2 вересня багато горобини – восени буде багато дощів

Сьогодні треба обов'язково накрити багатий стіл, щоб господар був завжди добрим і ситим – тоді у нього і робота буде ладитися

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто в цей період приймати важливі рішення

Якщо перед вами стоїть проблема вибору, відкладіть її на більш відповідний час

Не варто вести переговори і здійснювати серйозні вчинки

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