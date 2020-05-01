2 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 2 травня, відзначають День астрономії та Міжнародний день Гаррі Поттера. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Преподобного Іоанна Ветхопещерніка.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 2 травня, іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Дмитро, Семен, Іван, Георгій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День астрономії.

Всесвітній день тунця.

Міжнародний день Гаррі Поттера.

1611 — опубліковано першу офіційно санкціоновану англомовну версію Біблії — "Біблію короля Якова" (KJV, King James Version).

1668 — Перший Аахенський мир, укладений між Францією й Іспанією.

1817 — в Одесі заснували Рішельєвський ліцей.

1848 — у Львові створили першу українську політичну організацію — Головну Руську Раду.

1892 — в Києві запустили електричний трамвай.

1945 — командувач оборони Берліна Гельмут Вейдлінг підписав наказ про капітуляцію.

1980 — з візиту в столицю Заїру Кіншасу почалася перша в історії Ватикану поїздка Папи Римського (Івана Павла II) до Африки.

1982 — під час Фолклендської війни британська атомна субмарина потопила аргентинський крейсер "Генерал Бельграно".

1986 — перемігши Атлетіко (Мадрид) (3:0), Динамо (Київ) завойовує Кубок Кубків 1985/86.

2011 — за твердженням адміністрації США, цієї ночі під час таємної операції американського спецназу, проведеної в Пакистані, був убитий Осама бен Ладен.

2014 — Протистояння в Одесі 2 травня 2014 року: внаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський марш та пожежі в одеському Будинку профспілок загинуло 48 людей.

ХТО НАРОДИВСЯ 2 ТРАВНЯ

1876 — Мирон Кордуба, український вчений, публіцист, історик, письменник.

1877 — Володимир Лучицький, український геолог і петрограф.

1877 — Олександр Пилькевич, український військовий діяч, член УЦР, командир Окремого корпусу кордонної охорони УНР, генерал-хорунжий Армії УНР.

1888 — Микола Вілінський, український композитор, двоюрідний брат співачки Ксенії Держинської та музикознавця Олександра Оссовського.

1891 — Юрко Тютюнник, український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, один з ініціаторів та керівників Зимових походів УНР

1928 — Леопольд Ященко, український музикознавець, фольклорист, диригент, композитор.

1933 — Галина Гаркавенко, українська художниця-графік.

1933 — Леонід Каневський, радянський кіноактор.

1942 — Жак Рогге, 8-й президент Міжнародного олімпійського комітету (2001—2013).

1946 — Леслі Ґо співачка, авторка хіта "It's My Party".

1975 — Девід Бекхем, англійський футболіст.

1988 — Олександр Тодорчук, український громадський діяч та підприємець.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Дощовий і похмурий день – червень буде сухим і сонячним.

Зайці досі шерсть не змінили – варто очікувати похолодання.

Хмари швидко біжать по небу – дощу найближчими днями не буде.

Дикі качки в'ють гнізда недалеко від води – влітку чекай посухи. Навпаки, якщо гніздяться качки якомога далі від водойм, то це прикмета до того, що літні дні будуть дощовими.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не варто ділитися з кимось своїм секретом.

Заборонено виносити сміття впродовж дня.

Не можна нервувати сьогодні.

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