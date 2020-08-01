2 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 2 серпня, віряни вшановують пам'ять біблійного пророка Іллі, а у світі відзначають День десантника України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять біблійного пророка Іллі. Він проживав в Ізраїлі у IX столітті до н. е. за правління нечестивого царя Ахава.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 2 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Ілля, Савва, Олександр, Олексій, Єгор, Іван, Микола, Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День десантника в Україні

Міжнародний день Голокосту ромів

461 – імператор Західної Римської імперії Майоріан був повалений і убитий своїм офіцером Ріцимером, ця подія вважається початком кінця імперії.

1713 – початок колонізації Канади.

1776 – 13 північноамериканських колоній підписали Декларацію незалежності.

1790 – було проведено перший перепис населення США.

1812 – на південноукраїнське місто Одеса впала епідемія чуми, в результаті помер кожен 9-й житель міста.

1824 – в Нью-Йорку з'явилася П'ята авеню.

1906 – засновано гранд португальського футболу клуб Порту.

ХТО НАРОДИВСЯ 2 СЕРПНЯ

1832 – засновник і перший голова Теософського суспільства Генрі Олкотт.

1834 – французький скульптор, автор Статуї свободи Фредерік Бартольді.

1871 – американський художник-імпресіоніст Джон Слоан.

1928 – німецький дизайнер-концептуаліст, засновник біодизайну, Луїджі Колані.

1932 – англійський актор, безліч разів номінувався на "Оскар" але жодного разу його не отримав Пітер О'Тул.

1939 – культовий режисер у жанрі жахів Вес Крейвен (відомі фільми: "Кошмар на вулиці В'язів", "Пагорби мають очі").

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Щоб позбутися від пристріту, треба умитися дощем в Ільїн день.

На Іллі день до обіду ще літо, а після обіду – осінь.

В Ільїн день вовчі нори відкриваються.

З цієї дати зазвичай починається сезон дощів.

Нечиста сила на Іллю, боячись вогненних стріл пророка, перетворювалася в різних тварин – лисиць, зайців, кішок, собак тощо.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

В Ільїн день і після нього купатися не можна. Вважалося, що за тиждень до свята і після нього купатися небезпечно, тому що водяний або русалка можуть утягнути в воду.

У цей день намагайтеся рідше дивитися в дзеркало. Особливо це попередження стосується літніх і хворих людей – поганий влив задзеркалля.

Не рекомендують також бігати вулицею, голосно говорити, співати, кричати, стріляти.

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