На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
2 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 331
Сьогодні, 2 серпня, віряни вшановують пам'ять біблійного пророка Іллі, а у світі відзначають День десантника України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 2 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять біблійного пророка Іллі. Він проживав в Ізраїлі у IX столітті до н. е. за правління нечестивого царя Ахава.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 2 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Ілля, Савва, Олександр, Олексій, Єгор, Іван, Микола, Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День десантника в Україні
- Міжнародний день Голокосту ромів
- 461 – імператор Західної Римської імперії Майоріан був повалений і убитий своїм офіцером Ріцимером, ця подія вважається початком кінця імперії.
- 1713 – початок колонізації Канади.
- 1776 – 13 північноамериканських колоній підписали Декларацію незалежності.
- 1790 – було проведено перший перепис населення США.
- 1812 – на південноукраїнське місто Одеса впала епідемія чуми, в результаті помер кожен 9-й житель міста.
- 1824 – в Нью-Йорку з'явилася П'ята авеню.
- 1906 – засновано гранд португальського футболу клуб Порту.
ХТО НАРОДИВСЯ 2 СЕРПНЯ
- 1832 – засновник і перший голова Теософського суспільства Генрі Олкотт.
- 1834 – французький скульптор, автор Статуї свободи Фредерік Бартольді.
- 1871 – американський художник-імпресіоніст Джон Слоан.
- 1928 – німецький дизайнер-концептуаліст, засновник біодизайну, Луїджі Колані.
- 1932 – англійський актор, безліч разів номінувався на "Оскар" але жодного разу його не отримав Пітер О'Тул.
- 1939 – культовий режисер у жанрі жахів Вес Крейвен (відомі фільми: "Кошмар на вулиці В'язів", "Пагорби мають очі").
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Щоб позбутися від пристріту, треба умитися дощем в Ільїн день.
- На Іллі день до обіду ще літо, а після обіду – осінь.
- В Ільїн день вовчі нори відкриваються.
- З цієї дати зазвичай починається сезон дощів.
- Нечиста сила на Іллю, боячись вогненних стріл пророка, перетворювалася в різних тварин – лисиць, зайців, кішок, собак тощо.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- В Ільїн день і після нього купатися не можна. Вважалося, що за тиждень до свята і після нього купатися небезпечно, тому що водяний або русалка можуть утягнути в воду.
- У цей день намагайтеся рідше дивитися в дзеркало. Особливо це попередження стосується літніх і хворих людей – поганий влив задзеркалля.
- Не рекомендують також бігати вулицею, голосно говорити, співати, кричати, стріляти.
Читайте також: Магнітні бурі у серпні 2020: календар небезпечних дат в Україні
- 01 серпня
-
21:53У цьому фото ідеальне все: Леся Нікітюк показала, як потрібно фоткатись у відпустці
-
21:31Як визначити стан здоров'я за кольором язика
-
21:112 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:43Даша Астаф'єва у тонкій сіточці розбурхала мережу
-
20:17Ці прості продукти цілющі для печінки
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:00Привітання на День ангела Іллі 2020 у прозі: побажання своїми словами
-
19:45Душевні і чуйні: три найдобріших знаків Зодіаку
-
19:14Названий найкращий матеріал для саморобних масок
-
18:50Чотири неочевидні ідеї чим зайнятися, коли нудно
-
18:25Ці продукти сприяють зниженню холестерину
-
18:00Гороскоп на 2 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:41Леся Нікітюк позувала у купальнику, але щось пішло не так
-
17:16Зірка серіалу Клон показала інтимне фото у мережі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:44Роналду придбав шикарну яхту за 14 мільйонів євро
-
16:23Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:00Конкурси на весілля: прикольні й оригінальні ігри для гостей
-
15:46Українська модель з рекордно великим бюстом знялася у крихітному бікіні
-
15:19Нас не зупинити: нова реклама Nike знову викликала критику
-
14:48Періодичне голодування: що потрібно знати
-
14:30Де живе Кендалл Дженнер: фото ефектного маєтку моделі
-
14:05Правда про український рок-н-рол: 5 книг про наших зірок
-
13:53Палець для пандемії: американець здивував новим винаходом
-
13:20Прості поради, як швидко спалити жир
- 01 серпня
-
21:53У цьому фото ідеальне все: Леся Нікітюк показала, як потрібно фоткатись у відпустці
-
18:50Чотири неочевидні ідеї чим зайнятися, коли нудно
-
16:23Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:05Правда про український рок-н-рол: 5 книг про наших зірок
-
12:22Тест: як ти проведеш останній місяць літа
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 1 серпня
-
08:333 плюси розумного вживання кави щодня
- 31 липня
-
21:327 секретів ідеального сексу на підлозі
-
18:32Україну поділили на 4 карантинні зони з різними правилами: карта
-
17:15Відпочинок у Бакоті 2020: що подивитись, як доїхати, ціни на житло
-
15:18Як змінилася рудоволоса бестія з Манчестера Карен Елсон: фото 18+
-
12:15ТЕСТ: Перевір, що ти знаєш про магічний світ Гаррі Поттера
-
10:52Нова популярна музика липня 2020: слухай новий плейлист літа
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 31 липня
-
07:46Як уникнути 5 поширених помилок під час приготування на грилі: прості секрети
- 30 липня
-
21:49Хлібодемія та Maskhole: The New Yorker склав кумедний словник епохи коронавірусу
-
18:00Слухай українське: найкращі нові пісні липня 2020, які вас вразять
-
14:12Не зовсім флагмани: ТОП найкрутіших смартфонів 2020 року
-
12:00Відео з українським котом, яких усіх "мав", підірвало YouTube: смішні меми
-
09:41Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 30 липня
-
07:15Погода в Україні 30 липня: у яких областях послабне спека
- 29 липня
-
21:27Вам пора міняти роботу: 5 неочевидних ознак, які ґрунтуються на сексі
-
19:00ТОП-4 фільми про літо: ідеальне кіно для перегляду ввечері
-
17:22Apple знову перша: рейтинг найдорожчих брендів у світі за версією Forbes
-
15:00Квентін Тарантіно назвав 11 найкращих фільмів усіх часів: вибір режисера