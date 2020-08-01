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2 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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2 серпня – неділя - фото 1
2 серпня – неділя

Сьогодні, 2 серпня, віряни вшановують пам'ять біблійного пророка Іллі, а у світі відзначають День десантника України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять біблійного пророка Іллі. Він проживав в Ізраїлі у IX столітті до н. е. за правління нечестивого царя Ахава.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 2 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Ілля, Савва, Олександр, Олексій, Єгор, Іван, Микола, Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

2 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День десантника в Україні
  • Міжнародний день Голокосту ромів
  • 461 – імператор Західної Римської імперії Майоріан був повалений і убитий своїм офіцером Ріцимером, ця подія вважається початком кінця імперії.
  • 1713 – початок колонізації Канади.
  • 1776 – 13 північноамериканських колоній підписали Декларацію незалежності.
  • 1790 – було проведено перший перепис населення США.
  • 1812 – на південноукраїнське місто Одеса впала епідемія чуми, в результаті помер кожен 9-й житель міста.
  • 1824 – в Нью-Йорку з'явилася П'ята авеню.
  • 1906 – засновано гранд португальського футболу клуб Порту.
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ХТО НАРОДИВСЯ 2 СЕРПНЯ

  • 1832 – засновник і перший голова Теософського суспільства Генрі Олкотт.
  • 1834 – французький скульптор, автор Статуї свободи Фредерік Бартольді.
  • 1871 – американський художник-імпресіоніст Джон Слоан.
  • 1928 – німецький дизайнер-концептуаліст, засновник біодизайну, Луїджі Колані.
  • 1932 – англійський актор, безліч разів номінувався на "Оскар" але жодного разу його не отримав Пітер О'Тул.
  • 1939 – культовий режисер у жанрі жахів Вес Крейвен (відомі фільми: "Кошмар на вулиці В'язів", "Пагорби мають очі").
2 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 417849

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Щоб позбутися від пристріту, треба умитися дощем в Ільїн день.
  • На Іллі день до обіду ще літо, а після обіду – осінь.
  • В Ільїн день вовчі нори відкриваються.
  • З цієї дати зазвичай починається сезон дощів.
  • Нечиста сила на Іллю, боячись вогненних стріл пророка, перетворювалася в різних тварин – лисиць, зайців, кішок, собак тощо.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • В Ільїн день і після нього купатися не можна. Вважалося, що за тиждень до свята і після нього купатися небезпечно, тому що водяний або русалка можуть утягнути в воду.
  • У цей день намагайтеся рідше дивитися в дзеркало. Особливо це попередження стосується літніх і хворих людей – поганий влив задзеркалля.
  • Не рекомендують також бігати вулицею, голосно говорити, співати, кричати, стріляти.

Читайте також: Магнітні бурі у серпні 2020: календар небезпечних дат в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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