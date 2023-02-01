2 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 2 лютого, у світі відзначають День бабака, а віряни вшановують преподобного Євфимія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 2 лютого, вшановують День пам'яті преподобного Євфимія Великого.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 2 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Мирослав, Євфимій, Юхим, Петро, Інна, Євтихій, Лев, Римма, Лаврентій, Овсій та Захар.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День бабака

1274 — у Флоренції відбулась перша зустріч Данте та Беатріче, чий образ упродовж всього життя надихав творця "Божественної комедії"

1536 — на західному березі річки Ла-Плата іспанський конкістадор Педро Мендоза заснував місто Буенос-Айрес, яке зараз є столицею Аргентини

1556 — у Центральному Китаї трапився наймасштабніший з усіх зареєстрованих на планеті землетрусів, через який загинуло близько 820 тисяч людей

1558 — засновано Єнський університет імені Фрідріха Шиллера (Німеччина)

1653 — селище Новий Амстердам набуло статусу міста, сьогодні це Нью-Йорк

1823 — у Венеції пройшла прем'єра опери Россіні "Семираміда"

1841 — перша згадка про "День Бабака"

1852 — у Лондоні на Фліт-стріт відчинився перший громадський туалет

1852 — у Парижі пройшла прем'єра "Дами з камеліями" Александра Дюма

1863 — Семюел Клеменс вперше підписав свій твір псевдо Марк Твен

1870 — агентство Reuters, підписавши угоди з двома іншими агентствами, вперше за всю історію створила всесвітню інформаційну мережу

1892 — у Намеокі (США) проведено найдовшу в історії зустріч з боксу. На рингу зустрілись Гаррі Шарп та Френк Кросбі

1912 — Фредерік Лоу стрибнув з парашутом зі статуї Свободи

1913 — у Нью-Йорку відчинився найбільший залізничний вокзал світу Grand Central Terminal

1914 — вийшов у прокат перший фільм із Чарлі Чапліном, який називається "Заробляючи на життя"

1920 — на Бродвеї пройшла прем'єра п'єси Юджина О'Ніла "За обрієм"

1924 — Велика Британія встановила дипломатичні відносини з Радянським Союзом

1935 — вперше у судовій практиці використано детектор брехні

1940 — відбувся дебют американського естрадного співака Френка Сінатри

1943 — завершилася одна з ключових битв II Світової війни, коли радянські війська вдарили по німецьких військах під Сталінградом

1970 — у Мюнхені уперше в історії відбулася операція з трансплантації нерва

1986 — в Індії відбулася зустріч Папи Римського з Далай-ламою

1999 — на передньому фасаді універмагу "Україна" у Києві вивісили найбільшу у світі (на той час) зовнішню рекламу — панно шампуню "Органікс"

2009 — у Зімбабве пройшла деномінація зімбабвійського долара за курсом 1 000 000 000 000:1

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ХТО НАРОДИВСЯ 2 ЛЮТОГО

1812 — Євген Гребінка, український прозаїк та поет (Човен, Українська мелодія, Очі чорні)

1829 — Альфред Брем, німецький зоолог, автор багатотомного "Життя тварин"

1845 — Іван Пулюй, український фізик і електротехнік, організатор науки, громадський діяч

1849 — Павол Орсаг (Гвездослав), найбільший національний поет Словаччини

1861 — Соломон Гуггенхайм, засновник музею

1863 — Тимотей Бордуляк, український письменник

1875 — Фріц Крайслер, австрійський та американський скрипаль

1882 — Джеймс Джойс, ірландський письменник, творець "потоку свідомості"

1885 — Альдо Палацескі, італійський письменник

1896 — Аннабель Кортні Вудсворд, тривалий час головний балетмейстер на Бродвеї, автор "ефекту глибини"

1901 — Яша Хейфец, американський скрипаль-віртуоз

1901 — Валер'ян Підмогильний, український письменник, перекладач

1905 — Айн Ренд, американська письменниця, філософиня

1934 — Отар Іоселіані, грузинський кінорежисер і сценарист

1937 — Роберта Флек, американська джазова вокалістка

1941 — Чарлі Воттс, перкусіоніст рок-гурту Rolling Stones

1942 — Бо Гопкінс, американський кіноактор (Династія)

1942 — Грехем Неш, англійський рок-музикант, засновник гурту The Hollies

1946 — Ферра Фосет, американська кіноакторка (Ангели Чарлі)

1947 — Ален Мак-Кей, рок-музикант (Earth, Wind & Fire)

1977 — Шакіра Ріполл, колумбійська попспівачка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо у цей день заметіль, то у травні буде холодно

Якщо на деревах видно іній, то осінь буде морозною

Якщо дуже сонячний день, то весна буде пізньою

Якщо холодна та морозна погода, то вона затримається ще на тиждень

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна виходити з дому після заходу сонця

Не можна підіймати знайдені гроші

Не можна сваритись та лаятись

Не можна братись за важку фізичну працю

Не можна давати та брати у борг

Не можна тримати вдома старі та поламані речі

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