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2 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 2 лютого, у світі відзначають День бабака, а віряни вшановують преподобного Євфимія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 2 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 2 лютого, вшановують День пам'яті преподобного Євфимія Великого.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 2 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Мирослав, Євфимій, Юхим, Петро, Інна, Євтихій, Лев, Римма, Лаврентій, Овсій та Захар. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День бабака
- 1274 — у Флоренції відбулась перша зустріч Данте та Беатріче, чий образ упродовж всього життя надихав творця "Божественної комедії"
- 1536 — на західному березі річки Ла-Плата іспанський конкістадор Педро Мендоза заснував місто Буенос-Айрес, яке зараз є столицею Аргентини
- 1556 — у Центральному Китаї трапився наймасштабніший з усіх зареєстрованих на планеті землетрусів, через який загинуло близько 820 тисяч людей
- 1558 — засновано Єнський університет імені Фрідріха Шиллера (Німеччина)
- 1653 — селище Новий Амстердам набуло статусу міста, сьогодні це Нью-Йорк
- 1823 — у Венеції пройшла прем'єра опери Россіні "Семираміда"
- 1841 — перша згадка про "День Бабака"
- 1852 — у Лондоні на Фліт-стріт відчинився перший громадський туалет
- 1852 — у Парижі пройшла прем'єра "Дами з камеліями" Александра Дюма
- 1863 — Семюел Клеменс вперше підписав свій твір псевдо Марк Твен
- 1870 — агентство Reuters, підписавши угоди з двома іншими агентствами, вперше за всю історію створила всесвітню інформаційну мережу
- 1892 — у Намеокі (США) проведено найдовшу в історії зустріч з боксу. На рингу зустрілись Гаррі Шарп та Френк Кросбі
- 1912 — Фредерік Лоу стрибнув з парашутом зі статуї Свободи
- 1913 — у Нью-Йорку відчинився найбільший залізничний вокзал світу Grand Central Terminal
- 1914 — вийшов у прокат перший фільм із Чарлі Чапліном, який називається "Заробляючи на життя"
- 1920 — на Бродвеї пройшла прем'єра п'єси Юджина О'Ніла "За обрієм"
- 1924 — Велика Британія встановила дипломатичні відносини з Радянським Союзом
- 1935 — вперше у судовій практиці використано детектор брехні
- 1940 — відбувся дебют американського естрадного співака Френка Сінатри
- 1943 — завершилася одна з ключових битв II Світової війни, коли радянські війська вдарили по німецьких військах під Сталінградом
- 1970 — у Мюнхені уперше в історії відбулася операція з трансплантації нерва
- 1986 — в Індії відбулася зустріч Папи Римського з Далай-ламою
- 1999 — на передньому фасаді універмагу "Україна" у Києві вивісили найбільшу у світі (на той час) зовнішню рекламу — панно шампуню "Органікс"
- 2009 — у Зімбабве пройшла деномінація зімбабвійського долара за курсом 1 000 000 000 000:1
ХТО НАРОДИВСЯ 2 ЛЮТОГО
- 1812 — Євген Гребінка, український прозаїк та поет (Човен, Українська мелодія, Очі чорні)
- 1829 — Альфред Брем, німецький зоолог, автор багатотомного "Життя тварин"
- 1845 — Іван Пулюй, український фізик і електротехнік, організатор науки, громадський діяч
- 1849 — Павол Орсаг (Гвездослав), найбільший національний поет Словаччини
- 1861 — Соломон Гуггенхайм, засновник музею
- 1863 — Тимотей Бордуляк, український письменник
- 1875 — Фріц Крайслер, австрійський та американський скрипаль
- 1882 — Джеймс Джойс, ірландський письменник, творець "потоку свідомості"
- 1885 — Альдо Палацескі, італійський письменник
- 1896 — Аннабель Кортні Вудсворд, тривалий час головний балетмейстер на Бродвеї, автор "ефекту глибини"
- 1901 — Яша Хейфец, американський скрипаль-віртуоз
- 1901 — Валер'ян Підмогильний, український письменник, перекладач
- 1905 — Айн Ренд, американська письменниця, філософиня
- 1934 — Отар Іоселіані, грузинський кінорежисер і сценарист
- 1937 — Роберта Флек, американська джазова вокалістка
- 1941 — Чарлі Воттс, перкусіоніст рок-гурту Rolling Stones
- 1942 — Бо Гопкінс, американський кіноактор (Династія)
- 1942 — Грехем Неш, англійський рок-музикант, засновник гурту The Hollies
- 1946 — Ферра Фосет, американська кіноакторка (Ангели Чарлі)
- 1947 — Ален Мак-Кей, рок-музикант (Earth, Wind & Fire)
- 1977 — Шакіра Ріполл, колумбійська попспівачка
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо у цей день заметіль, то у травні буде холодно
- Якщо на деревах видно іній, то осінь буде морозною
- Якщо дуже сонячний день, то весна буде пізньою
- Якщо холодна та морозна погода, то вона затримається ще на тиждень
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна виходити з дому після заходу сонця
Не можна підіймати знайдені гроші
Не можна сваритись та лаятись
Не можна братись за важку фізичну працю
Не можна давати та брати у борг
Не можна тримати вдома старі та поламані речі
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