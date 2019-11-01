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2 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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2 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 2 листопада, у світі відзначають Всесвітній день чоловіків та Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять великомученика Артемія. Святий великомученик Артемій був одним з видатних воєначальників в правлінні рівноапостольного царя Костянтина Великого, а потім – його сина і наступника, Констанція.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 2 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Артем, Гарасим, Герман, Зосим, Іван, Ірина, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день чоловіків.
  • Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.
  • 1833 — Микола І підписав наказ про заснування Київського університету.
  • 1914 — Французька республіка, Велика Британія і Російська імперія оголосили війну Османській імперії.
  • 1938 — Королівство Угорщина захопило південні частини Словаччини і Карпатської України.
  • 1941 — червоноармійські війська залишили з боями районні центри Криму Ак-Мечеть, Бахчисарай, Іслам-Терек, Леніне, Старий Крим і Судак.
  • 1943 — червоноармійські війська зайняли районні центри Горностаївку, Каланчак, Каховку, Скадовськ Миколаївської області.
  • 1977 — Леонід Брежнєв запропонував загальне припинення виробництва ядерної зброї.
  • 2000 — у лісі під Таращею знайдене тіло журналіста Георгія Ґонґадзе, який зник ще 16 вересня.
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Всесвітній день чоловіків

ХТО НАРОДИВСЯ 2 ЛИСТОПАДА

  • 69 до н. е. — Клеопатра, правителька Єгипту.
  • 1752 — Андрій Кирилович Розумовський, граф, пізніше князь, дипломат, син останнього гетьмана України Кирила Розумовського.
  • 1815 — Джордж Буль, британський математик, засновник формальної логіки.
  • 1878 — Манастирський Антін Іванович, український художник-живописець і графік. Батько Вітольда Манастирського.
  • 1884 — Білецький Олександр Іванович, український літературознавець. Батько Андрія і Платона Білецьких.
  • 1902 — Сергій Лебедєв, український математик, електротехнік, розробник перших радянських ЕОМ.
  • 1911 — Одіссеас Елітіс, грецький поет, лауреат Нобелівської премії з літератури 1979 року. Представник романтичного модернізму.
  • 1932 — Річард Серра, видатний сучасний американський скульптор. Працює також в галузі кіно та відеоарту.
  • 1964 — Олена Пахольчик, українська яхтсменка, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор.
  • 1973 — Діна Міфтахутдінова, українська веслувальниця, срібна призерка Олімпійських ігор.
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Клеопатра

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Вовки голосно виють навколо села – чекай різкого похолодання в найближчі дні.
  • Сніг випав на суху землю – скоро буде тепла погода.
  • На деревах 2 листопада видно іній – рік буде неврожайним.
  • Якщо побудувати в цей день міцний паркан, то весь рік сім’я буде жити заможно, оскільки вважалося, що через дірки в паркані щастя і багатство витікає.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна в цей день сушити речі на ніч.
  • Не варто відмовляти тим, хто просить.
  • Забороняється тримати двері і вікна відчиненими.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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