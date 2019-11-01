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2 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 2 листопада, у світі відзначають Всесвітній день чоловіків та Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 2 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять великомученика Артемія. Святий великомученик Артемій був одним з видатних воєначальників в правлінні рівноапостольного царя Костянтина Великого, а потім – його сина і наступника, Констанція.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 2 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Артем, Гарасим, Герман, Зосим, Іван, Ірина, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день чоловіків.
- Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.
- 1833 — Микола І підписав наказ про заснування Київського університету.
- 1914 — Французька республіка, Велика Британія і Російська імперія оголосили війну Османській імперії.
- 1938 — Королівство Угорщина захопило південні частини Словаччини і Карпатської України.
- 1941 — червоноармійські війська залишили з боями районні центри Криму Ак-Мечеть, Бахчисарай, Іслам-Терек, Леніне, Старий Крим і Судак.
- 1943 — червоноармійські війська зайняли районні центри Горностаївку, Каланчак, Каховку, Скадовськ Миколаївської області.
- 1977 — Леонід Брежнєв запропонував загальне припинення виробництва ядерної зброї.
- 2000 — у лісі під Таращею знайдене тіло журналіста Георгія Ґонґадзе, який зник ще 16 вересня.
ХТО НАРОДИВСЯ 2 ЛИСТОПАДА
- 69 до н. е. — Клеопатра, правителька Єгипту.
- 1752 — Андрій Кирилович Розумовський, граф, пізніше князь, дипломат, син останнього гетьмана України Кирила Розумовського.
- 1815 — Джордж Буль, британський математик, засновник формальної логіки.
- 1878 — Манастирський Антін Іванович, український художник-живописець і графік. Батько Вітольда Манастирського.
- 1884 — Білецький Олександр Іванович, український літературознавець. Батько Андрія і Платона Білецьких.
- 1902 — Сергій Лебедєв, український математик, електротехнік, розробник перших радянських ЕОМ.
- 1911 — Одіссеас Елітіс, грецький поет, лауреат Нобелівської премії з літератури 1979 року. Представник романтичного модернізму.
- 1932 — Річард Серра, видатний сучасний американський скульптор. Працює також в галузі кіно та відеоарту.
- 1964 — Олена Пахольчик, українська яхтсменка, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор.
- 1973 — Діна Міфтахутдінова, українська веслувальниця, срібна призерка Олімпійських ігор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Вовки голосно виють навколо села – чекай різкого похолодання в найближчі дні.
- Сніг випав на суху землю – скоро буде тепла погода.
- На деревах 2 листопада видно іній – рік буде неврожайним.
- Якщо побудувати в цей день міцний паркан, то весь рік сім’я буде жити заможно, оскільки вважалося, що через дірки в паркані щастя і багатство витікає.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна в цей день сушити речі на ніч.
- Не варто відмовляти тим, хто просить.
- Забороняється тримати двері і вікна відчиненими.
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