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2 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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2 червня – середа

Сьогодні, 2 червня, у світі відзначають День здорового харчування, а віряни вшановують пам'ять святителя Олексія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 2 червня, віряни вшановують пам'ять святителя Олексія.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 2 червня, іменини відзначають власники таких імен: Євген, Олексій, Іван, Євгеній, Микита, Олександр, Тимофій та Володимир. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

2 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451571

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі
  • Національне свято Італійської Республіки
  • Національний день пожежників-добровольців в Аргентині
  • Національний день собаки в Аргентині
  • Національний день курки гриль у США
  • 1537 — Папа Римський Павло III визнав індіанців людьми з душами та заборонив брати їх у рабство
  • 1652 — козацько-татарські війська під керівництвом Богдана Хмельницького розгромили армію Речі Посполитої під Батогом
  • 1842 — друком вийшов перший том роману Миколи Гоголя "Мертві душі"
  • 1851 — Штат Мен у США першим офіційно ввів на своїй території "сухий закон"
  • 1857 — Джеймс Гіббс з Вірджинії (США) запатентував однониткову стіжкову швейну машинку
  • 1859 — на острові Хонсю в Японії заснували місто Йокогама
  • 1896 — італієць Ґульєльмо Марконі запатентував радіо
  • 1918 — Німецька імперія та Австро-Угорська імперія юридично визнали владу гетьмана в Україні
  • 1924 — американський Конгрес дав громадянство усім американським індіанцям
  • 1946 — проголошено створення Італійської Республіки
  • 1953 — відбулась коронація Єлизавети ІІ, королеви Великої Британії
  • 2010 — депутати Національної асамблеї Квебеку одностайно прийняли законопроєкт про визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу та проголосили День пам'яті жертв Голодомору
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ХТО НАРОДИВСЯ 2 ЧЕРВНЯ

  • 1740 — Маркіз де Сад, французький письменник, філософ, основоположник садизму
  • 1743 — Алессандро Каліостро (Джузеппе Бальзамо), авантюрист, який видавав себе за мага, гіпнотизера та масона високого ступеня серед верхівок європейського суспільства
  • 1835 — Пій X, Папа Римський
  • 1840 — Томас Гарді, англійський романіст, новеліст та поет
  • 1863 — Фелікс Вейнгартнер, австрійський диригент, композитор і піаніст
  • 1868 — Андерс Федір Фердинандович, інженер-конструктор, який розробив перший в Україні дирижабль
  • 1904 — Джонні Вайссмюллер, американський спортсмен-плавець, п'ятиразовий олімпійський чемпіон, а також актор (Тарзан)
  • 1929 — Галина Хоткевич, українська писанкарка у Франції, популяризаторка життя та творчості Гната Хоткевича
  • 1936 — Володимир Голубничий, український легкоатлет, олімпійський чемпіон, рекордсмен світу зі спортивної ходьби
  • 1941 — Чарлі Воттс, барабанщик британського рок-гурту "The Rolling Stones"
  • 1942 — Едуард Кірич, український художник-аніматор, художник та сценарист
  • 1945 — Річард Лонг, британський художник, авангардист, представник концептуального мистецтва, ленд-арту
  • 1946 — Ярослав Лупій, український кінорежисер (Данило — князь Галицький, Хліб дитинства мого)
  • 1961 — Ліам Каннінгем, ірландський актор (Гра престолів)
  • 1973 — Кевін Файгі, американський продюсер і глава Marvel Studios
  • 1977 — Закарі Квінто, американський режисер та актор (Герої, Зоряний шлях)
  • 1978 — Домінік Купер, американський актор (Проповідник, Мамма Міа!)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо птахи літають низько над землею, то дощі затримаються;
  • Якщо вранці туманно, то день буде сонячним;
  • Якщо на ялинках вже багато шишок, то буде гарний врожай;
  • Якщо дуже чутно жаб, то рік буде вдалим;
  • Якщо качки занурюють голову під воду, то до негоди.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритись, лаятись та бажати комусь зла;
  • Не можна дивитись у люстерко до світанку;
  • Не можна ходити босоніж по росі;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна відмовляти у допомозі;
  • Не можна їсти жирну їжу.

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