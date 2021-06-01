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2 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 2 червня, у світі відзначають День здорового харчування, а віряни вшановують пам'ять святителя Олексія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 1 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 2 червня, віряни вшановують пам'ять святителя Олексія.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 2 червня, іменини відзначають власники таких імен: Євген, Олексій, Іван, Євгеній, Микита, Олександр, Тимофій та Володимир. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі
- Національне свято Італійської Республіки
- Національний день пожежників-добровольців в Аргентині
- Національний день собаки в Аргентині
- Національний день курки гриль у США
- 1537 — Папа Римський Павло III визнав індіанців людьми з душами та заборонив брати їх у рабство
- 1652 — козацько-татарські війська під керівництвом Богдана Хмельницького розгромили армію Речі Посполитої під Батогом
- 1842 — друком вийшов перший том роману Миколи Гоголя "Мертві душі"
- 1851 — Штат Мен у США першим офіційно ввів на своїй території "сухий закон"
- 1857 — Джеймс Гіббс з Вірджинії (США) запатентував однониткову стіжкову швейну машинку
- 1859 — на острові Хонсю в Японії заснували місто Йокогама
- 1896 — італієць Ґульєльмо Марконі запатентував радіо
- 1918 — Німецька імперія та Австро-Угорська імперія юридично визнали владу гетьмана в Україні
- 1924 — американський Конгрес дав громадянство усім американським індіанцям
- 1946 — проголошено створення Італійської Республіки
- 1953 — відбулась коронація Єлизавети ІІ, королеви Великої Британії
- 2010 — депутати Національної асамблеї Квебеку одностайно прийняли законопроєкт про визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу та проголосили День пам'яті жертв Голодомору
ХТО НАРОДИВСЯ 2 ЧЕРВНЯ
- 1740 — Маркіз де Сад, французький письменник, філософ, основоположник садизму
- 1743 — Алессандро Каліостро (Джузеппе Бальзамо), авантюрист, який видавав себе за мага, гіпнотизера та масона високого ступеня серед верхівок європейського суспільства
- 1835 — Пій X, Папа Римський
- 1840 — Томас Гарді, англійський романіст, новеліст та поет
- 1863 — Фелікс Вейнгартнер, австрійський диригент, композитор і піаніст
- 1868 — Андерс Федір Фердинандович, інженер-конструктор, який розробив перший в Україні дирижабль
- 1904 — Джонні Вайссмюллер, американський спортсмен-плавець, п'ятиразовий олімпійський чемпіон, а також актор (Тарзан)
- 1929 — Галина Хоткевич, українська писанкарка у Франції, популяризаторка життя та творчості Гната Хоткевича
- 1936 — Володимир Голубничий, український легкоатлет, олімпійський чемпіон, рекордсмен світу зі спортивної ходьби
- 1941 — Чарлі Воттс, барабанщик британського рок-гурту "The Rolling Stones"
- 1942 — Едуард Кірич, український художник-аніматор, художник та сценарист
- 1945 — Річард Лонг, британський художник, авангардист, представник концептуального мистецтва, ленд-арту
- 1946 — Ярослав Лупій, український кінорежисер (Данило — князь Галицький, Хліб дитинства мого)
- 1961 — Ліам Каннінгем, ірландський актор (Гра престолів)
- 1973 — Кевін Файгі, американський продюсер і глава Marvel Studios
- 1977 — Закарі Квінто, американський режисер та актор (Герої, Зоряний шлях)
- 1978 — Домінік Купер, американський актор (Проповідник, Мамма Міа!)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо птахи літають низько над землею, то дощі затримаються;
- Якщо вранці туманно, то день буде сонячним;
- Якщо на ялинках вже багато шишок, то буде гарний врожай;
- Якщо дуже чутно жаб, то рік буде вдалим;
- Якщо качки занурюють голову під воду, то до негоди.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись, лаятись та бажати комусь зла;
- Не можна дивитись у люстерко до світанку;
- Не можна ходити босоніж по росі;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна відмовляти у допомозі;
- Не можна їсти жирну їжу.
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