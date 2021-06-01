2 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 2 червня, у світі відзначають День здорового харчування, а віряни вшановують пам'ять святителя Олексія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 2 червня, віряни вшановують пам'ять святителя Олексія.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 2 червня, іменини відзначають власники таких імен: Євген, Олексій, Іван, Євгеній, Микита, Олександр, Тимофій та Володимир. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі

Національне свято Італійської Республіки

Національний день пожежників-добровольців в Аргентині

Національний день собаки в Аргентині

Національний день курки гриль у США

1537 — Папа Римський Павло III визнав індіанців людьми з душами та заборонив брати їх у рабство

1652 — козацько-татарські війська під керівництвом Богдана Хмельницького розгромили армію Речі Посполитої під Батогом

1842 — друком вийшов перший том роману Миколи Гоголя "Мертві душі"

1851 — Штат Мен у США першим офіційно ввів на своїй території "сухий закон"

1857 — Джеймс Гіббс з Вірджинії (США) запатентував однониткову стіжкову швейну машинку

1859 — на острові Хонсю в Японії заснували місто Йокогама

1896 — італієць Ґульєльмо Марконі запатентував радіо

1918 — Німецька імперія та Австро-Угорська імперія юридично визнали владу гетьмана в Україні

1924 — американський Конгрес дав громадянство усім американським індіанцям

1946 — проголошено створення Італійської Республіки

1953 — відбулась коронація Єлизавети ІІ, королеви Великої Британії

2010 — депутати Національної асамблеї Квебеку одностайно прийняли законопроєкт про визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу та проголосили День пам'яті жертв Голодомору

ХТО НАРОДИВСЯ 2 ЧЕРВНЯ

1740 — Маркіз де Сад, французький письменник, філософ, основоположник садизму

1743 — Алессандро Каліостро (Джузеппе Бальзамо), авантюрист, який видавав себе за мага, гіпнотизера та масона високого ступеня серед верхівок європейського суспільства

1835 — Пій X, Папа Римський

1840 — Томас Гарді, англійський романіст, новеліст та поет

1863 — Фелікс Вейнгартнер, австрійський диригент, композитор і піаніст

1868 — Андерс Федір Фердинандович, інженер-конструктор, який розробив перший в Україні дирижабль

1904 — Джонні Вайссмюллер, американський спортсмен-плавець, п'ятиразовий олімпійський чемпіон, а також актор (Тарзан)

1929 — Галина Хоткевич, українська писанкарка у Франції, популяризаторка життя та творчості Гната Хоткевича

1936 — Володимир Голубничий, український легкоатлет, олімпійський чемпіон, рекордсмен світу зі спортивної ходьби

1941 — Чарлі Воттс, барабанщик британського рок-гурту "The Rolling Stones"

1942 — Едуард Кірич, український художник-аніматор, художник та сценарист

1945 — Річард Лонг, британський художник, авангардист, представник концептуального мистецтва, ленд-арту

1946 — Ярослав Лупій, український кінорежисер (Данило — князь Галицький, Хліб дитинства мого)

1961 — Ліам Каннінгем, ірландський актор (Гра престолів)

1973 — Кевін Файгі, американський продюсер і глава Marvel Studios

1977 — Закарі Квінто, американський режисер та актор (Герої, Зоряний шлях)

1978 — Домінік Купер, американський актор (Проповідник, Мамма Міа!)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо птахи літають низько над землею, то дощі затримаються;

Якщо вранці туманно, то день буде сонячним;

Якщо на ялинках вже багато шишок, то буде гарний врожай;

Якщо дуже чутно жаб, то рік буде вдалим;

Якщо качки занурюють голову під воду, то до негоди.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись, лаятись та бажати комусь зла;

Не можна дивитись у люстерко до світанку;

Не можна ходити босоніж по росі;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна відмовляти у допомозі;

Не можна їсти жирну їжу.

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