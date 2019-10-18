19 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 19 жовтня, вшановують пам'ять Апостола Фоми (I). До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять апостола Фоми (I). Святий апостол Фома був родом з галілейського міста Панеади і займався рибальством.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 19 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Петро та Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1918 — створена у Львові Українська Національна Рада проголосила утворення Української держави на українських етнічних землях у складі Австро-Угорської імперії.

1941 — почалася Кримська оборонна операція.

1943 — Альберт Шварц відкрив антибіотик стрептоміцин.

1944 — в зайнятому червоноармійськими військами Дебрецені утворено маріонетковий комуністичний уряд Угорщини.

1956 — СРСР і Японія підписали в Москві декларацію про припинення стану війни і відновлення дипломатичних відносин.

1964 — авіакатастрофа Іл-62 в Белграді, загинула радянська військова делегація — від 23 до 33 людей, серед інших начальник Генерального штабу СРСР маршал Бірюзов Сергій Семенович.

ХТО НАРОДИВСЯ 19 ЖОВТНЯ

1915 — Ігор Свєшніков, український археолог.

1916 — Еміль Гілельс, український радянський піаніст.

1918 — Галич Олександр Аркадійович, радянський поет, сценарист, драматург, автор і виконавець власних пісень; політичний емігрант.

1926 — Гаврилишин Богдан Дмитрович, український економіст та громадський діяч.

1937 — Безніско Євген Іванович, заслужений художник України, лауреат Шевченківської премії.

1952 — Вероніка Кастро, мексиканська акторка.

1962 — Евандер Холіфілд, американський боксер-професіонал, багаторазовий чемпіон світу в важкій і першій важкій категоріях (організацій WBA, WBC, IBF).

1981 — Хейкі Ковалайнен, фінський автогонщик, пілот Формули-1.

1988 — Маркіян Камиш, український письменник, чорнобильський нелегал, дослідник Чорнобильської зони.

1992 — Ігор Радівілов, український гімнаст, багаторазовий призер чемпіонатів та Універсіад, Бронзовий призер Олімпійських ігор 2012.

Ігор Радівілов

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ Помітили, що на заході сонячний диск блідіше ніж зазвичай – скоро повіє сильний західний вітер.

Якщо вечірня зоря яскраво-червоного кольору і тримається дуже довго – очікуйте негоду.

Побачили ворон, які збираються в зграї – гряде негода.

Ясна безвітряна погода – незабаром похолодає.

Якщо людина народилася 19 жовтня, то як оберіг їй слід носити рубін.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У ліс сьогодні ходити не можна, нечисть спить ще неміцно, можна потривожити її і постраждати від цього;

Не варто готувати сьогодні вечерю з власного врожаю;

Забороняється косити або палити траву.

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