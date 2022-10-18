19 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 19 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день балету. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 19 жовтня, вшановують пам'ять апостола Фоми. Його ще називали близнюк. Святий був родом з Галілейського міста Панеаде. Одного разу він почув проповідь Ісуса і пішов услід за Ним, надалі ставши Його учнем, а також одним з дванадцяти апостолів.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 19 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Фома, Лаура, Макар.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

202 до н. е. – армія Ганнібала зазнає поразки в битві при Замі, а Карфаген програє Другу Пунічну війну

1097 – Володимир Мономах на раді князів в Любечі приймає рішення розділити Русь на удільні князівства

1453 – англійці здають Бордо, закінчується Столітня війна

1466 – поляки і тевтонці укладають Торунський мир

1860 – в Італії (Флоренція) починається виробництво двигунів внутрішнього згоряння

1917 – генерал Павло Скоропадський проголошений гетьманом на з'їзді українського Вільного козацтва в Чигирині

1944 – Марлон Брандо дебютує на сцені Бродвею

1960 – США починає пасивну війну проти Куби

1987 – біржовий крах 1987 року ("чорний понеділок")

Володимир Мономах

ХТО НАРОДИВСЯ 19 ЖОВТНЯ

1854 – український живописець і пейзажист Васильківський Сергій Іванович

1926 – український економіст та громадський діяч Гаврилишин Богдан Дмитрович

1939 – відомий скульптор, прославився зведенням пам'ятників славним історичним особистостям, В'ячеслав Михайлович Кликов

1944 – Президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста Якоб Келленбергер

1944 – ямайський музикант, один з ведучих виконавців в стилі регі, грав разом з Бобом Марлі, Пітер Тош

1962 – американський боксер-професіонал, відомий тим що в бою з Майком Тайсоном втратив частину вуха, Евандер Холіфілд

1969 – співавтор культового скандального мультсеріалу "South Park", Трей Паркер

1978 – колишній чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBA Руслан Чагаєв

1992 – український гімнаст, володар "бронзи" на Олімпіаді 2012 року Ігор Радивілов

Автор Сергій Васильківський

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо погода безвітряна, то скоро похолодає.

В цей день на небі можна побачити останні купчасті хмари.

Ворони в зграї збираються – до негоди.

Сухий сніг, що випав в цей день, обіцяє врожайне літо.

Дим стоїть стовпом – до теплої сонячної погоди. Якщо стелиться по землі, то буде дощ.

Бліде сонце на заході – до похолодання.

Вечірня зоря яскраво-червоного кольору – до негоди.

Якщо ранок туманний і похмурий, то день буде погожим.

Ранкове небо жовтого кольору – до опадів.

Якщо земля снігом вкрилася, то в другій половині листопада зима на ноги стане.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна відмовляти в хлібі, якщо вас просить хтось про допомогу.

Не заохочуються у цей день неробство, пусті балачки та посиденьки.

Також не варто обманювати рідних.

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