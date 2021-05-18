19 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 19 травня, у світі відзначають День боротьби з гепатитом та Всесвітній день сімейного лікаря, а віряни вшановують пам'ять Праведного Іова Багатостраждального. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 19 травня, віряни вшановують пам'ять Праведного Іова Багатостраждального та Іова Почаївського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 19 травня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Іван, Іов, Денис, Михай, Дим, Донат, Варвар та Касьян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День боротьби з гепатитом

Всесвітній день сімейного лікаря

День пам'яті жертв геноциду в Греції

День пам'яті жертв політичних репресій в Україні

День травневого сонця

Святкування Дня Ататюрка, молоді та спорту в Туреччині

День блокнота або День записної книжки

1051 — у французькому Реймсі короновано дочку Ярослава Мудрого Анну Ярославну

1536 — дружину англійського короля Генріха VIII Анну Болейн страчено

1568 — англійська королева Єлизавета I наказала кинути за ґрати колишню шотландську королеву Марію Стюарт, яка пред'явила свої права на престол

1649 — Англія стала республікою

1861 — у Сумах відкрилась перша в Україні недільна школа

1997 — компанія "Hewlett-Packard" презентувала свій перший портативний комп'ютер, що працював під операційною системою Windows CE

1998 — з національної галереї сучасного мистецтва у Римі зникли дві картини Вінсента ван Гога та одна Поля Сезанна

2005 — на конференції міністрів освіти країн Європи у Бергені (Норвегія) ухвалили рішення приєднати Україну до Болонського процесу

ХТО НАРОДИВСЯ 19 ТРАВНЯ

1593 — Якоб Йорданс, відомий фламандський художник, один з представників фламандського бароко

1762 — Йоганн Ґотліб Фіхте, німецький філософ, представник німецької класичної філософії

1889 — Микола Євшан, український літературний критик, літературознавець і перекладач

1912 — Гаврило Глюк, український живописець

1921 — Свен Івар Сельдінгер, шведський лікар-радіолог, який розробив техніку судинного доступу

1926 — Петер Цадек, німецький театральний режисер

1941 — Олег Приходнюк, український археолог та доктор історичних наук

1941 —Нора Ефрон, американська кінорежисерка, сценаристка та письменниця (Несплячі в Сієтлі, Коли Гаррі зустрів Саллі)

1946 — Мікеле Плачідо, італійський актор

1955 — Джеймс Гослінг, канадський інформатик, засновник та провідний дизайнер мови програмування Java

1963 — Гайнц Вайксельбраун, австрійський актор та режисер

1977 — Наталія Орейро, відома уругвайська і аргентинська співачка, модель та акторка (Дикий ангел)

1989 — Позитив, український музикант (колишній учасник гурту Время и Стекло)

1992 — Marshmello (Крістофер Комсток), американський музичний продюсер EDM та ді-джей

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо 19 травня ясна та сонячна погода, то буде хороший врожай;

Якщо вранці багато роси, то день буде хорошим;

Якщо вранці не помітно роси на траві та на землі, то очікуйте дощ;

Якщо чути спів пташок, то найближчі дні будуть теплі та сонячні.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та ображатись;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна ходити босоніж по росі;

Не можна їсти жирну та шкідливу їжу;

Не можна відмовляти у допомозі.

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