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19 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 19 травня, у світі відзначають День боротьби з гепатитом та Всесвітній день сімейного лікаря, а віряни вшановують пам'ять Праведного Іова Багатостраждального. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 19 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 19 травня, віряни вшановують пам'ять Праведного Іова Багатостраждального та Іова Почаївського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 19 травня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Іван, Іов, Денис, Михай, Дим, Донат, Варвар та Касьян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День боротьби з гепатитом
- Всесвітній день сімейного лікаря
- День пам'яті жертв геноциду в Греції
- День пам'яті жертв політичних репресій в Україні
- День травневого сонця
- Святкування Дня Ататюрка, молоді та спорту в Туреччині
- День блокнота або День записної книжки
- 1051 — у французькому Реймсі короновано дочку Ярослава Мудрого Анну Ярославну
- 1536 — дружину англійського короля Генріха VIII Анну Болейн страчено
- 1568 — англійська королева Єлизавета I наказала кинути за ґрати колишню шотландську королеву Марію Стюарт, яка пред'явила свої права на престол
- 1649 — Англія стала республікою
- 1861 — у Сумах відкрилась перша в Україні недільна школа
- 1997 — компанія "Hewlett-Packard" презентувала свій перший портативний комп'ютер, що працював під операційною системою Windows CE
- 1998 — з національної галереї сучасного мистецтва у Римі зникли дві картини Вінсента ван Гога та одна Поля Сезанна
- 2005 — на конференції міністрів освіти країн Європи у Бергені (Норвегія) ухвалили рішення приєднати Україну до Болонського процесу
ХТО НАРОДИВСЯ 19 ТРАВНЯ
- 1593 — Якоб Йорданс, відомий фламандський художник, один з представників фламандського бароко
- 1762 — Йоганн Ґотліб Фіхте, німецький філософ, представник німецької класичної філософії
- 1889 — Микола Євшан, український літературний критик, літературознавець і перекладач
- 1912 — Гаврило Глюк, український живописець
- 1921 — Свен Івар Сельдінгер, шведський лікар-радіолог, який розробив техніку судинного доступу
- 1926 — Петер Цадек, німецький театральний режисер
- 1941 — Олег Приходнюк, український археолог та доктор історичних наук
- 1941 —Нора Ефрон, американська кінорежисерка, сценаристка та письменниця (Несплячі в Сієтлі, Коли Гаррі зустрів Саллі)
- 1946 — Мікеле Плачідо, італійський актор
- 1955 — Джеймс Гослінг, канадський інформатик, засновник та провідний дизайнер мови програмування Java
- 1963 — Гайнц Вайксельбраун, австрійський актор та режисер
- 1977 — Наталія Орейро, відома уругвайська і аргентинська співачка, модель та акторка (Дикий ангел)
- 1989 — Позитив, український музикант (колишній учасник гурту Время и Стекло)
- 1992 — Marshmello (Крістофер Комсток), американський музичний продюсер EDM та ді-джей
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо 19 травня ясна та сонячна погода, то буде хороший врожай;
- Якщо вранці багато роси, то день буде хорошим;
- Якщо вранці не помітно роси на траві та на землі, то очікуйте дощ;
- Якщо чути спів пташок, то найближчі дні будуть теплі та сонячні.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись та ображатись;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна ходити босоніж по росі;
- Не можна їсти жирну та шкідливу їжу;
- Не можна відмовляти у допомозі.
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