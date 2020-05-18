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19 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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19 травня – вівторок

Сьогодні, 19 травня, віряни вшановують пам'ять праведника Іова Багатостраждального, а у світі відзначають День боротьби з гепатитом. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять праведника Іова Багатостраждального. Він жив в Північній Аравії за 2000-1500 років до Різдва Христового. Життя і страждання святого описані в Біблії ("Книга Іова").

У народному календарі ця дата отримала такі назви: Іов-огуречник, Іов-горошник, россеник, білі горохи.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 19 травня, іменини відзначають власники таких імен: Микола, Денис та Іов. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1536 – Страта Анни Болейн, дружини англійського короля Генріха VIII.
  • 1568 – Англійська королева Єлизавета I наказала заточити в тюрму колишню шотландську королеву Марію Стюарт, яка пред'явила свої права на англійський престол.
  • 1649 – Англія проголошена республікою.
  • 1861 – У Сумах відкрито першу в Україні недільну школу.
  • 1712 – Петро I переніс столицю Російського царства з Москви до Санкт-Петербурга.
  • 1997 – Компанія "Hewlett-Packard" випустила свій перший портативний комп'ютер, що працював під операційною системою Windows CE.
  • 1998 – З національної галереї сучасного мистецтва у Римі невідомими викрадено дві картини Вінсента ван Гога та одну Поля Сезанна.
  • 2005 – На конференції міністрів освіти країн Європи у Бергені (Норвегія) ухвалили рішення про приєднання України до Болонського процесу.
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ХТО НАРОДИВСЯ 19 ТРАВНЯ

  • 1593 – Якоб Йорданс, фламандський художник, один з видатних представників фламандського бароко.
  • 1762 – Йоганн Ґотліб Фіхте, німецький філософ, представник німецької класичної філософії.
  • 1889 – Микола Євшан, український літературний критик, літературознавець і перекладач.
  • 1912 – Гаврило Глюк, український живописець.
  • 1921 – Свен Івар Сельдінгер, шведський лікар-радіолог, розробник техніки судинного доступу.
  • 1926 – Петер Цадек, німецький театральний режисер.
  • 1941 – Олег Приходнюк, український археолог, доктор історичних наук, Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки.
  • 1946 – Мікеле Плачідо, італійський актор.
  • 1952 – Валерій Рибалкін, український вчений-сходознавець.
  • 1963 – Гайнц Вайксельбраун, австрійський актор та режисер.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо в цей день погода ясна, то врожай огірків буде відмінний.
  • Велика роса – до врожаю огірків.
  • Багато роси вранці – на гарну погоду, нема роси – буде дощ.
  • Якщо після світанку піднявся туман, то погода буде малохмарна і без опадів.
  • Під час тихого дощу бульбашки на воді з'явилися – значить, дощ затягнеться.
  • Птахи весело співають – найближчими днями буде хороша погода.
19 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 404663

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сни з 18 на 19 травня пророкують події, які відбудуться через вісім днів. А ось сновидіння, побачене вдень 19 травня, може здійснитися через шість років. Розповідати про це не варто.
  • У цей день здавна дуже шанували росу, яка могла дати здоров'я, тому не можна її спеціально збивати.
  • Якщо ви хочете отримати врожай огірків, то не можна в цей день лінуватися. Витратьте певний час на роботу з землею.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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