19 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 19 січня, у світі відзначають День консервної банки, а віряни відзначають Хрещення Господнє. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 19 січня віряни відзначають Хрещення Господнє або ж Йордан, Водохреща, Богоявлення. Це третє та завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу у православних та греко-католицьких християн.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 19 січня, іменини відзначають власники таких імен: Роман, Андрій, Лідія, Домініка, Марта, Іван, Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1655 – в Охматівській битві українські козаки розбили військо Речі Посполитої.

1825– Езра Деггетт і його племінник Томас Кенсетт із Нью-Йорка запатентували спосіб консервування в бляшаних банках лосося, устриць і омарів.

1903– оголошено проведення першої велогонки "Тур де Франс" – найпрестижнішого і найпопулярнішого спортивного велозмагання наших днів.

1906 – побачив світ перший номер першого українського сатиричного журналу "Шершень".

1907 – в журналі "Вар'єте" з'явилися перші рецензії на кінофільми.

1915– француз Георг Клод отримав патент на неонову трубку, яку використовували для зовнішньої реклами.

1925– спільне засідання ВУАН постановило організувати Медичний відділ ВУАН.

1938– американська фірма "General Motors" перша у світі почала серійне виробництво дизельних двигунів.

1946 – створено Союз українців у Великій Британії.

1955 – Президент США Дуайт Ейзенхауер дозволив уперше показати по телебаченню зняту пресконференцію.

1963 – відбувся перший виступ групи The Beatles на телебаченні.

1966 – Індіра Ґанді стала третім прем'єр-міністром Індії.

1978 – у Німеччині випущений останній автомобіль "Volkswagen Käfer".

2014 – у Києві на вулиці Грушевського розпочалось збройне повстання проти диктаторського режиму Януковича (Вогнехреща).

2017 – в Україні офіційно з'явилося Суспільне мовлення: зареєстрована Національна суспільна телерадіокомпанія України.

ХТО НАРОДИВСЯ 19 СІЧНЯ

570 – Магомет, ісламський пророк, засновник ісламу.

1200 – Доґен, японський буддистський монах і філософ, послідовник вчення дзен, засновник секти Сото-сю.

1670 – Бернард де Мандевіль англійський філософ, економіст, сатирик.

1723 – Дай Чжень, китайський філософ-неоконфуціанець, вчений.

1736 – Джеймс Ватт, шотландський винахідник, який створив паровий двигун.

1747 – Йоганн Елерт Боде, німецький астроном.

1756 – Гійом Антуан Олів'є, французький натураліст, ботанік та ентомолог.

1809 – Едгар Аллан По, американський поет, прозаїк, критик, творець жанру новели жаху.

1839 – Поль Сезанн, французький художник-імпресіоніст.

1889 – Софі Тойбер-Арп, швейцарська художниця, дизайнер, скульптор та танцівниця. Працювала у таких напрямках як дадаїзм та абстракціонізм. Дружина художника і скульптора Ганса Арпа.

1891 – Омелян Сеник, український державник, військовий та політичний діяч, 9-й крайовий Командант УВО.

1898 – Густав Майрінк, австрійський письменник-експресіоніст, драматург, перекладач, банкір. Найбільш відомий за романом "Ґолем".

1909 – Іван Клим, повітовий провідник ОУН Долинщини, член Крайового Проводу ОУН Осередніх і Східних Земель.

1912 – Ярослав Стецько, український політичний та військовий діяч, активний діяч ОУН. в'язень німецьких концтаборів. Керівник Антибільшовицького блоку народів, голова Проводу ОУН-Б.

1927 – Кардаш Петро, кінопостановник, видавець і громадський діяч української еміграції в Австралії; активіст ОУН-з.

1932 – Річард Лестер, американо-англійський кінорежисер.

1943 – Дженіс Джоплін, визнана королева блюзу й рок-н-ролу.

1945 – Род Еванс, англійський рок-співак, співзасновник гурту "Deep Purple".

1946 – Джуліан Барнс, англійський письменник.

1966 – Стефан Едберг, шведський тенісист, шестиразовий переможець турнірів Великого шолома.

1969 – Предраг Міятович, югославський футболіст чорногорського походження, зараз – спортивний директор мадридського "Реала".

1972 – Сергій Міхалок, лідер білоруської групи "Ляпіс Трубецькой".

1980 – Дженсон Баттон, англійський автогонщик, пілот Формули-1.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на Хрещення заметіль, то і в кінці квітня чекай хуртовини.

Холодна і ясна погода – до посушливого літа; сніжна і похмура – до хорошого урожаю.

Похмуре небо, великий іній і йде сніг віщують родючий рік.

Ясний день – до неврожаю.

Опівдні сині хмари – до урожаю.

Сильні вихори на Хрещення підіймаються – до хорошого роїння бджіл.

Якщо день теплий, то хліб буде густий.

Зоряна ніч – до урожаю гороху і ягід. Ще це знак, що вівці в цьому році будуть добре ягнитися.

Повний місяць – до повноводдя навесні.

Якщо день сонячний і теплий, то хороша погода триватиме ще кілька тижнів.

Якщо йде дощ, то дощитиме до кінця місяця.

Якщо сніг до паркану привалив, літо погане буде. Якщо ж є проміжок, то врожайне.

Собаки багато гавкають – буде вдосталь дичини.

День вдалий для ворожіння.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

З 19 січня і протягом усього тижня заборонялося полоскати на річці білизну.

За народними уявленнями, нечиста сила, котра йде після Святок у воду, може схопитися за білизну і вибратися назовні.

На Водохреща потрібно вдягнути все нове, не можна бути в старому та брудному одязі. Прикличете хвороби таким чином.

Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку