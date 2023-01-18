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19 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 19 січня, у світі відзначають День консервної банки, а віряни відзначають Хрещення Господнє. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 19 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 19 січня, віряни відзначають Хрещення Господнє. Це третє велике свято різдвяно-новорічного циклу. У народі його називають так: Водохреща, Йордана та Богоявлення.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 19 січня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Роман, Марія, Марта, Лідія, Іван, Домінікія та Михей. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Національний день попкорну в США
- 1655 — в Охматівській битві українські козаки розбили військо Речі Посполитої
- 1795 — Батавська революція в Голландській республіці закінчилась проголошенням Батавської республіки
- 1825 — Езра Деггетт і його племінник Томас Кенсетт із Нью-Йорка запатентували спосіб консервування в бляшаних банках лосося, устриць та омарів
- 1903 — оголошено проведення першої велогонки "Тур де Франс" — це найпрестижніше і найпопулярніше спортивне велозмагання наших днів
- 1906 — у світ вийшов перший номер першого українського сатиричного журналу "Шершень"
- 1907 — в журналі "Вар'єте" з'явилися перші рецензії на фільми
- 1915 — француз Георг Клод отримав патент на неонову трубку, яку використовували для зовнішньої реклами
- 1938 — американська фірма "General Motors" першою у світі розпочала серійне виробництво дизельних двигунів
- 1946 — засновано Союз українців у Великій Британії
- 1946 — створено Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу
- 1955 — Президент США Дуайт Ейзенхауер дозволив вперше показати по телебаченню зняту пресконференцію
- 1963 — пройшов перший виступ групи The Beatles на телебаченні
- 1966 — Індіра Ганді стала третім прем'єр-міністром Індії
- 1978 — у Німеччині випущено останній автомобіль "Фольксваген Жук"
- 1981 — Алжирські угоди вирішили кризу з американськими заручниками, захопленими 1979 року при штурмі посольства США в Тегерані
- 2012 — ФБР закрило сайт Megaupload
- 2014 — у Києві на вулиці Грушевського розпочалось збройне повстання проти диктаторського режиму Януковича (Вогнехреща)
- 2017 — в Україні офіційно з'явилося Суспільне мовлення: зареєстрована Національна суспільна телерадіокомпанія України
ХТО НАРОДИВСЯ 19 СІЧНЯ
- 1200 — Доген, японський буддистський монах і філософ, послідовник вчення дзен, засновник секти Сото-сю
- 1670 — Бернард де Мандевіль англійський філософ, економіст та сатирик
- 1723 — Дай Чжень, китайський філософ-неоконфуціанець
- 1736 — Джеймс Ватт, шотландський винахідник, який створив паровий двигун
- 1747 — Йоганн Елерт Боде, німецький астроном
- 1756 — Гійом Антуан Олів'є, французький натураліст, ботанік та ентомолог
- 1809 — Едгар Аллан По, американський поет, прозаїк, творець жанру "новели жаху" (Золотий жук, Маска червоної смерті, Чорний кіт)
- 1839 — Поль Сезанн, французький художник-імпресіоніст (Сучасна Олімпія, Долина)
- 1889 — Софі Тойбер-Арп, швейцарська художниця, дизайнер, скульптор та танцівниця
- 1898 — Густав Майрінк, австрійський письменник-експресіоніст, драматург, перекладач, банкір (роман Голем)
- 1909 — Іван Клим, повітовий провідник ОУН Долинщини, член Крайового Проводу ОУН Осередніх і Східних Земель
- 1912 — Ярослав Стецько, український політичний та військовий діяч, активний діяч ОУН, в'язень німецьких концтаборів
- 1921 — Патриція Гайсміт, американська письменниця (пенталогія про Тома Ріплі, "Незнайомці в потягу")
- 1927 — Кардаш Петро, кінопостановник, видавець і громадський діяч української еміграції в Австралії; активіст ОУН-з
- 1932 — Річард Лестер, американо-англійський кінорежисер (Три мушкетери, Супермен)
- 1943 — Дженіс Джоплін, визнана королева блюзу й рок-н-ролу
- 1945 — Род Еванс, англійський рок-співак, співзасновник гурту Deep Purple
- 1946 — Джуліан Барнс, англійський письменник (Метроленд, Як усе було)
- 1947 — Лєшек Бальцерович, польський економіст і політик, організатор та натхненник польських економічних реформ
- 1966 — Стефан Едберг, шведський тенісист
- 1972 — Сергій Міхалок, лідер білоруської групи Ляпіс Трубецькой
- 1980 — Дженсон Баттон, англійський автогонщик, пілот Формули-1
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо у цей день ясна та морозна погода, то літо буде сухим та спекотним;
- Якщо снігопад, то буде гарний врожай;
- Якщо дуже багато птахів літає, то до негоди;
- Якщо сьогодні падає дощ, то весна буде холодною;
- Якщо у цей день з кимось домовлятись, то ці домовленості будуть успішними;
- Якщо вранці вмитись холодною водою, то рік буде вдалим.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись та лаятись
- Не можна займатись важкою фізичною працею
- Не можна вживати спиртне
- Не можна вишивати та в'язати
- Не можна тримати вдома старі та поламані речі
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