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19 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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19 лютого – п'ятниця

Сьогодні, 19 лютого, християни відзначають день пам'яті преподобного Вуколи. А ще сьогодні день китів 2021. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

19 лютого 2021 року вшановується пам'ять преподобного Вуколи – першого єпископа, який служив в Малій Азії. Вукол хрестив язичників, звертав їх до християнської віри. У цей день господині варили особливу кашу на молоці, яку заговорювали на здоров'я і щастя.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 19 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Марія, Марфа і Христина. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День китів
  • 1793 – у зв'язку з революцією у Франції імператриця Катерина II видала указ, яким переривалися всі відносини з Францією, заборонялося ввезення в Росію журналів і інших творів з Франції.
  • 1800 – консулом Франції став генерал Наполеон I Бонапарт.
  • 1855 – французький математик Левер'є склав першу карту погоди.
  • 1878 – американський винахідник Томас Едісон отримав патент на фонограф (перший прилад для запису і відтворення звуку).
  • 1915 – в ході Першої світової війни війська Антанти почали Дарданелльську операцію.
  • 1921 – надрукований перший номер газети "Труд" (основна аудиторія люди у віці від 20 до 45 років).
  • 1954 – Крим вийшов зі складу РРФСР і приєднався до України (це рішення прийняв генсек Микита Хрущов).
  • 1992 – тризуб затверджений як малий герб України, це рішення прийняла Верховна Рада України.
  • 1999 – прем'єр-міністр України Павло Лазаренко затриманий співробітниками ФБР в США.
  • 2008 – беззмінний Лідер Куби Фідель Кастро оголосив про свій відхід з великої політики (це сталося через тяжкий стан здоров'я диктатора).
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Едісон

ХТО НАРОДИВСЯ 19 ЛЮТОГО

  • 1473 – польський астроном Микола Коперник.
  • 1859 – видатний шведський фізик і хімік Сванте Август Арреніус.
  • 1903 – радянський історик і письменник Владислав Глінка.
  • 1940 – керівник Туркменії з 1985 по 2006, диктатор Сапармурат Атаєвич Ніязов.
  • 1948 – голландський політичний діяч Пім Фортайн.
  • 1952 – сучасний японський письменник і кінорежисер Рю Муракамі.
  • 1963 – британський соул-виконавець Сіл.
  • 1967 – знаменитий голлівудський актор Бенісіо дель Торо.
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Муракамі

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Морози посилилися – до бурхливої весни.
  • Якщо птиці на верхівки дерев сідають – буде тепло.
  • Якщо корова 19 лютого спить головою на схід, вона отелиться днем, на захід – вночі або ввечері.
  • Відлига в цей день – до поганого удою у корів.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Заборонено з'ясовувати у вагітної жінки стать майбутньої дитини.
  • Не слід 19 лютого брати в руки осколки від дзеркал.
  • Не варто кричати і навіть просто голосно розмовляти.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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