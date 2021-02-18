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19 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 19 лютого, християни відзначають день пам'яті преподобного Вуколи. А ще сьогодні день китів 2021. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 19 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
19 лютого 2021 року вшановується пам'ять преподобного Вуколи – першого єпископа, який служив в Малій Азії. Вукол хрестив язичників, звертав їх до християнської віри. У цей день господині варили особливу кашу на молоці, яку заговорювали на здоров'я і щастя.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 19 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Марія, Марфа і Христина. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День китів
- 1793 – у зв'язку з революцією у Франції імператриця Катерина II видала указ, яким переривалися всі відносини з Францією, заборонялося ввезення в Росію журналів і інших творів з Франції.
- 1800 – консулом Франції став генерал Наполеон I Бонапарт.
- 1855 – французький математик Левер'є склав першу карту погоди.
- 1878 – американський винахідник Томас Едісон отримав патент на фонограф (перший прилад для запису і відтворення звуку).
- 1915 – в ході Першої світової війни війська Антанти почали Дарданелльську операцію.
- 1921 – надрукований перший номер газети "Труд" (основна аудиторія люди у віці від 20 до 45 років).
- 1954 – Крим вийшов зі складу РРФСР і приєднався до України (це рішення прийняв генсек Микита Хрущов).
- 1992 – тризуб затверджений як малий герб України, це рішення прийняла Верховна Рада України.
- 1999 – прем'єр-міністр України Павло Лазаренко затриманий співробітниками ФБР в США.
- 2008 – беззмінний Лідер Куби Фідель Кастро оголосив про свій відхід з великої політики (це сталося через тяжкий стан здоров'я диктатора).
ХТО НАРОДИВСЯ 19 ЛЮТОГО
- 1473 – польський астроном Микола Коперник.
- 1859 – видатний шведський фізик і хімік Сванте Август Арреніус.
- 1903 – радянський історик і письменник Владислав Глінка.
- 1940 – керівник Туркменії з 1985 по 2006, диктатор Сапармурат Атаєвич Ніязов.
- 1948 – голландський політичний діяч Пім Фортайн.
- 1952 – сучасний японський письменник і кінорежисер Рю Муракамі.
- 1963 – британський соул-виконавець Сіл.
- 1967 – знаменитий голлівудський актор Бенісіо дель Торо.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Морози посилилися – до бурхливої весни.
- Якщо птиці на верхівки дерев сідають – буде тепло.
- Якщо корова 19 лютого спить головою на схід, вона отелиться днем, на захід – вночі або ввечері.
- Відлига в цей день – до поганого удою у корів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Заборонено з'ясовувати у вагітної жінки стать майбутньої дитини.
- Не слід 19 лютого брати в руки осколки від дзеркал.
- Не варто кричати і навіть просто голосно розмовляти.
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