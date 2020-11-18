19 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 19 листопада, у світі відзначають Міжнародний день чоловіків, а віряни вшановують пам'ять святителя Павла Першого. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять святителя Павла Першого.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 19 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Герман, Павло, Олександра, Клавдія, а також Северин.. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день чоловіків

Міжнародний день філософії

Міжнародний день відмови від куріння

День працівників гідрометеорологічної служби в Україні

День скловиробника в Україні

1190 – заснований Тевтонський орден

1626 – У Немирові засновано церковне братство і школу при ньому.

1891 – У Німецькій імперії продали першу іграшкову залізницю.

1916 – імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф I надав автономію Східній Галичині.

1917 – втеча генералів Корнілова, Денікіна і Лукомського на Дон з Биховської в'язниці

1919 – Сенат США проголосував проти ратифікації Версальського мирного договору, внаслідок чого США вимушені були вийти з Ліги Націй

1921 – створено Укрмет – центральну метеорологічну службу України. День працівників гідрометеорологічної служби України.

1942 – почався контрнаступ радянських військ під Сталінградом.

1969 – бразильський футболіст Пеле забив свій 1000-й гол на своєму 909-му матчі.

1978 – внаслідок масового самогубства членів секти «Народний Храм», керованою Джимом Джонсом, в Гаяні загинули 911 людей.

1986 – В СРСР приймається Закон про індивідуальну трудову діяльність.

1989 – З цвинтаря концтабору біля с. Кучине Пермської області Російської РФСР, на Байковому кладовищі Києва перепоховано тлінні рештки членів Української Гельсінкської групи: Василя Стуса, Юрія Литвина, Олекси Тихого.

1997 – почалася експедиція міжнародного екіпажу на борту американського космічного човна багаторазового використання «Колумбія», у якій разом із космонавтами з США та Японії брав участь перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк.

2003 – парламентські фракції "опозиційної четвірки" – Компартії, Соцпартії, блоку Юлії Тимошенко і блоку "Наша Україна" підписали Декларацію про спільні дії. У документі наголошується на необхідності проведення наступних парламентських виборів винятково на пропорційній основі, а також на необхідності здійснення політичної реформи.

2004 – у "Будинку із химерами" архітектора Владислава Городецького, що на вулиці Банковій у Києві, урочисто відкрили музейно-культурний центр "Шедеври мистецтва України".

2005 – Сенат США підтримав законопроект про скасування торговельних обмежень щодо України, відомих як поправка Джексона — Вейніка.

2012 – в Україні набув чинності новий Кримінально-процесуальний кодекс.

ХТО НАРОДИВСЯ 19 ЛИСТОПАДА

1607 – Еразм Квеллін Молодший, фламандський художник і графік, учень Рубенса.

1770 – Бертель Торвальдсен, данський художник, скульптор, яскравий представник класицизму.

1789 – Михайло Лучкай, український мовознавець, фольклорист та історик, апологет русинства.

1805 – Фердинанд де Лессепс, французький дипломат і підприємець, віконт, автор проекту і керівник будівництва Суецького каналу

1831 – Джеймс Гарфілд, 20-й президент Сполучених Штатів Америки.

1833 – Вільгельм Дільтей, німецький історик культури та філософ-ідеаліст, літературознавець.

1839 – Еміль Шкода, чеський технолог і підприємець. Засновник машинобудівного заводу "Шкода" у Пльзені (Škoda Holding).

1840 – Олександр Ковалевський, український та російський біолог і ембріолог.

1843 – Ріхард Авенаріус, німецько-швейцарський філософ, професор Цюрихського університету, засновник емпіріокритицизму.

1859 – Микола Трінклер, український хірург, вчений та педагог, професор Харківського медичного інституту.

1878 – Григорій Левитський, український цитолог, генетик, відкривач мітохондрій у рослин, автор термінів каріотип і філогенетика.

1888 – Хосе Рауль Капабланка, кубинський шахіст, чемпіон світу у 1921—1927 роках.

1907 – Василь Комісаренко, український ендокринолог та патофізіолог, академік.

1915 – Степан Малюца-Пальчинський, священик, музикант, художник, кобзар УПА.

1917 – Індіра Ганді, прем'єр-міністр Індії у 1966–77, 1980–84 рр.

1918 – Гендрік ван де Гулст, голландський астроном

1922 – Юрій Кнорозов, український радянський історик та етнограф, мовознавець і епіграфіст. Відомий дешифруванням писемності майя, впровадженням математичних методів дослідження недешифрованих писемностей.

1962 – Джоді Фостер, американська акторка.

1983 – Дарія Вербова, канадсько-українська модель.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Лід промерзає купою на річці – наступного року хліба багато буде.

У коней хороший апетит – взимку вони не будуть страждати від хвороб.

Гладкий лід 19 листопада – буде багатий урожай.

Снігопад 19 листопада – зима теж буде сніжною.

Якщо зірки здаються маленькими — буде сніг.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто цього дня лихословити та погано думати про інших;

Не можна нині виносити сміття з дому;

Не варто сьогодні брати гроші у борг, а також позичати іншим;

Не слід цього дня лінуватися та бездіяти.

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