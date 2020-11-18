Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

19 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 27
19 листопада – четвер - фото 1
19 листопада – четвер

Сьогодні, 19 листопада, у світі відзначають Міжнародний день чоловіків, а віряни вшановують пам'ять святителя Павла Першого. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять святителя Павла Першого.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 19 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Герман, Павло, Олександра, Клавдія, а також Северин.. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

19 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 432904

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день чоловіків
  • Міжнародний день філософії
  • Міжнародний день відмови від куріння
  • День працівників гідрометеорологічної служби в Україні
  • День скловиробника в Україні
  • 1190 – заснований Тевтонський орден
  • 1626 – У Немирові засновано церковне братство і школу при ньому.
  • 1891 – У Німецькій імперії продали першу іграшкову залізницю.
  • 1916 – імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф I надав автономію Східній Галичині.
  • 1917 – втеча генералів Корнілова, Денікіна і Лукомського на Дон з Биховської в'язниці
  • 1919 – Сенат США проголосував проти ратифікації Версальського мирного договору, внаслідок чого США вимушені були вийти з Ліги Націй
  • 1921 – створено Укрмет – центральну метеорологічну службу України. День працівників гідрометеорологічної служби України.
  • 1942 – почався контрнаступ радянських військ під Сталінградом.
  • 1969 – бразильський футболіст Пеле забив свій 1000-й гол на своєму 909-му матчі.
  • 1978 – внаслідок масового самогубства членів секти «Народний Храм», керованою Джимом Джонсом, в Гаяні загинули 911 людей.
  • 1986 – В СРСР приймається Закон про індивідуальну трудову діяльність.
  • 1989 – З цвинтаря концтабору біля с. Кучине Пермської області Російської РФСР, на Байковому кладовищі Києва перепоховано тлінні рештки членів Української Гельсінкської групи: Василя Стуса, Юрія Литвина, Олекси Тихого.
  • 1997 – почалася експедиція міжнародного екіпажу на борту американського космічного човна багаторазового використання «Колумбія», у якій разом із космонавтами з США та Японії брав участь перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк.
  • 2003 – парламентські фракції "опозиційної четвірки" – Компартії, Соцпартії, блоку Юлії Тимошенко і блоку "Наша Україна" підписали Декларацію про спільні дії. У документі наголошується на необхідності проведення наступних парламентських виборів винятково на пропорційній основі, а також на необхідності здійснення політичної реформи.
  • 2004 – у "Будинку із химерами" архітектора Владислава Городецького, що на вулиці Банковій у Києві, урочисто відкрили музейно-культурний центр "Шедеври мистецтва України".
  • 2005 – Сенат США підтримав законопроект про скасування торговельних обмежень щодо України, відомих як поправка Джексона — Вейніка.
  • 2012 – в Україні набув чинності новий Кримінально-процесуальний кодекс.
19 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 435620

ХТО НАРОДИВСЯ 19 ЛИСТОПАДА

  • 1607 – Еразм Квеллін Молодший, фламандський художник і графік, учень Рубенса.
  • 1770 – Бертель Торвальдсен, данський художник, скульптор, яскравий представник класицизму.
  • 1789 – Михайло Лучкай, український мовознавець, фольклорист та історик, апологет русинства.
  • 1805 – Фердинанд де Лессепс, французький дипломат і підприємець, віконт, автор проекту і керівник будівництва Суецького каналу
  • 1831 – Джеймс Гарфілд, 20-й президент Сполучених Штатів Америки.
  • 1833 – Вільгельм Дільтей, німецький історик культури та філософ-ідеаліст, літературознавець.
  • 1839 – Еміль Шкода, чеський технолог і підприємець. Засновник машинобудівного заводу "Шкода" у Пльзені (Škoda Holding).
  • 1840 – Олександр Ковалевський, український та російський біолог і ембріолог.
  • 1843 – Ріхард Авенаріус, німецько-швейцарський філософ, професор Цюрихського університету, засновник емпіріокритицизму.
  • 1859 – Микола Трінклер, український хірург, вчений та педагог, професор Харківського медичного інституту.
  • 1878 – Григорій Левитський, український цитолог, генетик, відкривач мітохондрій у рослин, автор термінів каріотип і філогенетика.
  • 1888 – Хосе Рауль Капабланка, кубинський шахіст, чемпіон світу у 1921—1927 роках.
  • 1907 – Василь Комісаренко, український ендокринолог та патофізіолог, академік.
  • 1915 – Степан Малюца-Пальчинський, священик, музикант, художник, кобзар УПА.
  • 1917 – Індіра Ганді, прем'єр-міністр Індії у 1966–77, 1980–84 рр.
  • 1918 – Гендрік ван де Гулст, голландський астроном
  • 1922 – Юрій Кнорозов, український радянський історик та етнограф, мовознавець і епіграфіст. Відомий дешифруванням писемності майя, впровадженням математичних методів дослідження недешифрованих писемностей.
  • 1962 – Джоді Фостер, американська акторка.
  • 1983 – Дарія Вербова, канадсько-українська модель.
19 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 435622

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Лід промерзає купою на річці – наступного року хліба багато буде.
  • У коней хороший апетит – взимку вони не будуть страждати від хвороб.
  • Гладкий лід 19 листопада – буде багатий урожай.
  • Снігопад 19 листопада – зима теж буде сніжною.
  • Якщо зірки здаються маленькими — буде сніг.
19 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 435623

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто цього дня лихословити та погано думати про інших;
  • Не можна нині виносити сміття з дому;
  • Не варто сьогодні брати гроші у борг, а також позичати іншим;
  • Не слід цього дня лінуватися та бездіяти.

Читайте також: Вихідні у листопаді 2020: коли й скільки буде вихідних цього місяця в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+)
  • 15 листопада, 21:53
  • 1072
ТОП 5 порад, як не розбити свій смартфон
  • 12 листопада, 18:00
  • 180
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2658017
Загрузка...
Новини