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19 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 19 листопада, у світі відзначають Міжнародний день чоловіків, а віряни вшановують пам'ять святителя Павла Першого. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 19 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять святителя Павла Першого.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 19 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Герман, Павло, Олександра, Клавдія, а також Северин.. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день чоловіків
- Міжнародний день філософії
- Міжнародний день відмови від куріння
- День працівників гідрометеорологічної служби в Україні
- День скловиробника в Україні
- 1190 – заснований Тевтонський орден
- 1626 – У Немирові засновано церковне братство і школу при ньому.
- 1891 – У Німецькій імперії продали першу іграшкову залізницю.
- 1916 – імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф I надав автономію Східній Галичині.
- 1917 – втеча генералів Корнілова, Денікіна і Лукомського на Дон з Биховської в'язниці
- 1919 – Сенат США проголосував проти ратифікації Версальського мирного договору, внаслідок чого США вимушені були вийти з Ліги Націй
- 1921 – створено Укрмет – центральну метеорологічну службу України. День працівників гідрометеорологічної служби України.
- 1942 – почався контрнаступ радянських військ під Сталінградом.
- 1969 – бразильський футболіст Пеле забив свій 1000-й гол на своєму 909-му матчі.
- 1978 – внаслідок масового самогубства членів секти «Народний Храм», керованою Джимом Джонсом, в Гаяні загинули 911 людей.
- 1986 – В СРСР приймається Закон про індивідуальну трудову діяльність.
- 1989 – З цвинтаря концтабору біля с. Кучине Пермської області Російської РФСР, на Байковому кладовищі Києва перепоховано тлінні рештки членів Української Гельсінкської групи: Василя Стуса, Юрія Литвина, Олекси Тихого.
- 1997 – почалася експедиція міжнародного екіпажу на борту американського космічного човна багаторазового використання «Колумбія», у якій разом із космонавтами з США та Японії брав участь перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк.
- 2003 – парламентські фракції "опозиційної четвірки" – Компартії, Соцпартії, блоку Юлії Тимошенко і блоку "Наша Україна" підписали Декларацію про спільні дії. У документі наголошується на необхідності проведення наступних парламентських виборів винятково на пропорційній основі, а також на необхідності здійснення політичної реформи.
- 2004 – у "Будинку із химерами" архітектора Владислава Городецького, що на вулиці Банковій у Києві, урочисто відкрили музейно-культурний центр "Шедеври мистецтва України".
- 2005 – Сенат США підтримав законопроект про скасування торговельних обмежень щодо України, відомих як поправка Джексона — Вейніка.
- 2012 – в Україні набув чинності новий Кримінально-процесуальний кодекс.
ХТО НАРОДИВСЯ 19 ЛИСТОПАДА
- 1607 – Еразм Квеллін Молодший, фламандський художник і графік, учень Рубенса.
- 1770 – Бертель Торвальдсен, данський художник, скульптор, яскравий представник класицизму.
- 1789 – Михайло Лучкай, український мовознавець, фольклорист та історик, апологет русинства.
- 1805 – Фердинанд де Лессепс, французький дипломат і підприємець, віконт, автор проекту і керівник будівництва Суецького каналу
- 1831 – Джеймс Гарфілд, 20-й президент Сполучених Штатів Америки.
- 1833 – Вільгельм Дільтей, німецький історик культури та філософ-ідеаліст, літературознавець.
- 1839 – Еміль Шкода, чеський технолог і підприємець. Засновник машинобудівного заводу "Шкода" у Пльзені (Škoda Holding).
- 1840 – Олександр Ковалевський, український та російський біолог і ембріолог.
- 1843 – Ріхард Авенаріус, німецько-швейцарський філософ, професор Цюрихського університету, засновник емпіріокритицизму.
- 1859 – Микола Трінклер, український хірург, вчений та педагог, професор Харківського медичного інституту.
- 1878 – Григорій Левитський, український цитолог, генетик, відкривач мітохондрій у рослин, автор термінів каріотип і філогенетика.
- 1888 – Хосе Рауль Капабланка, кубинський шахіст, чемпіон світу у 1921—1927 роках.
- 1907 – Василь Комісаренко, український ендокринолог та патофізіолог, академік.
- 1915 – Степан Малюца-Пальчинський, священик, музикант, художник, кобзар УПА.
- 1917 – Індіра Ганді, прем'єр-міністр Індії у 1966–77, 1980–84 рр.
- 1918 – Гендрік ван де Гулст, голландський астроном
- 1922 – Юрій Кнорозов, український радянський історик та етнограф, мовознавець і епіграфіст. Відомий дешифруванням писемності майя, впровадженням математичних методів дослідження недешифрованих писемностей.
- 1962 – Джоді Фостер, американська акторка.
- 1983 – Дарія Вербова, канадсько-українська модель.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Лід промерзає купою на річці – наступного року хліба багато буде.
- У коней хороший апетит – взимку вони не будуть страждати від хвороб.
- Гладкий лід 19 листопада – буде багатий урожай.
- Снігопад 19 листопада – зима теж буде сніжною.
- Якщо зірки здаються маленькими — буде сніг.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто цього дня лихословити та погано думати про інших;
- Не можна нині виносити сміття з дому;
- Не варто сьогодні брати гроші у борг, а також позичати іншим;
- Не слід цього дня лінуватися та бездіяти.
Читайте також: Вихідні у листопаді 2020: коли й скільки буде вихідних цього місяця в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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