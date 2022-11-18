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19 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 19 листопада, у світі відзначають Міжнародний день чоловіків, а також День працівників гідрометеорологічної служби в Україні та День скловиробника в Україні. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 19 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 19 листопада, віряни відзначають Михайлівську поминальну суботу. Щороку саме суботу перед Днем пам'яті архистратига Михаїла (21 листопада) присвячують відвідуванню церкви та молитвам за упокій тих, хто покинув цей світ. Також у цей день ходять на кладовища, прибирають могили та залишають на них солодощі.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 19 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Серафима, Михайло, Микита, Арсеній, Василь, Павло, Ніна, Анатолій, Віктор, Олександра, Данило, Микола, Костянтин, Гаврило та Ілля. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день туалету
- Міжнародний день чоловіків
- День працівників гідрометеорологічної служби в Україні
- День скловиробника в Україні
- День князя Князівства Монако
- День прапора в Бразилії
- Національний день трауру або Volkstrauertag в Німеччині
- Національний день кемпінгу в США
- Національний день супу в Німеччині
- 1190 — засновано Тевтонський орден
- 1626 — У Немирові створено церковне братство та школу при ньому
- 1891 — У Німецькій імперії було продано першу іграшкову залізницю
- 1916 — імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф I надав автономію Східній Галичині
- 1919 — Сенат США проголосував проти ратифікації Версальського мирного договору, через що США вимушені були покинути Лігу Націй
- 1921 — створено Укрмет, центральну метеорологічну службу України, тому в цю дату відзначають День працівників гідрометеорологічної служби України
- 1942 — почався контрнаступ радянських військ під Сталінградом
- 1969 — бразильський футболіст Пеле забив свій 1000-й гол на своєму 909-му матчі
- 1978 — через масове самогубство членів секти "Народний Храм", яку очолював Джим Джонс, у Гаяні загинули 911 людей
- 1986 — В СРСР прийнято Закон про індивідуальну трудову діяльність
- 1997 — почалася експедиція міжнародного екіпажу на борту американського космічного човна багаторазового використання "Колумбія", у якій разом із космонавтами з США та Японії брав участь і перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк
- 2004 — у "Будинку із химерами" архітектора Владислава Городецького, що на вулиці Банковій у Києві, урочисто відчинився музейно-культурний центр "Шедеври мистецтва України"
- 2005 — Сенат США підтримав законопроєкт про скасування торговельних обмежень щодо України, відомих як поправка Джексона — Вейніка
- 2012 — в Україні набув чинності новий Кримінально-процесуальний кодекс
ХТО НАРОДИВСЯ 19 ЛИСТОПАДА
- 1607 — Еразм Квеллін Молодший, фламандський художник та графік, учень Рубенса
1770 — Бертель Торвальдсен, данський художник, скульптор та яскравий представник класицизму.
1789 — Михайло Лучкай, український мовознавець, фольклорист та історик
1805 — Фердинанд де Лессепс, французький дипломат, підприємець, віконт, а також автор проєкту і керівник будівництва Суецького каналу
1831 — Джеймс Гарфілд, 20-й президент Сполучених Штатів Америки
1833 — Вільгельм Дільтей, німецький історик культури та філософ-ідеаліст, літературознавець
1839 — Еміль Шкода, чеський технолог і підприємець, який створив машинобудівний завод Škoda в Пльзені
1843 — Ріхард Авенаріус, німецько-швейцарський філософ, професор Цюрихського університету, засновник емпіріокритицизму
1859 — Микола Трінклер, український хірург, вчений та педагог
1878 — Григорій Левитський, український цитолог, генетик, відкривач мітохондрій у рослин, автор термінів каріотип і філогенетика
1888 — Хосе Рауль Капабланка, кубинський шахіст, один з чемпіонів світу
1907 — Василь Комісаренко, український ендокринолог та патофізіолог
1915 — Степан Малюца-Пальчинський, священник, музикант, художник, кобзар УПА
1917 — Індіра Ґанді, прем'єр-міністр Індії
1918 — Гендрік ван де Гулст, голландський астроном
1922 — Юрій Кнорозов, український радянський історик та етнограф, мовознавець і епіграфіст. Відомий дешифруванням писемності мая, а також впровадженням математичних методів дослідження недешифрованих писемностей
1962 — Джоді Фостер, американська оскароносна акторка (Мовчання ягнят, Меверик)
1983 — Дарія Вербова, канадсько-українська модель
2005 — Гітанджалі Рао, американська винахідниця, яка зробила внесок у розв'язання проблеми з нестачею чистої води у світі
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Заведено у батьківську суботу вранці відвідати храм, щоб поставити свічку за померлих;
- Після церковної служби ходять на кладовище, щоб навести лад на могилах, а також залишають цукерки та солодощі;
- Якщо дуже ясна ніч, але зірки непомітні, то незабаром прийдуть снігопади;
- Якщо вже сніжить, то за 40 днів прийде морозна та холодна зима;
- Якщо увесь день падає сніг, то й зима буде сніжною;
- Якщо на водоймах вже з'явилась крига рівномірна, то у новому році буде хороший врожай;
- Якщо захід сонця дуже багряний, то варто готуватись до опадів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна вживати алкоголь та жирну їжу;
- Не можна пліткувати та сваритись;
- Не можна погано говорити про померлих;
- Не можна влаштовувати вінчання та весілля;
- Не можна надто гучно демонструвати емоції.
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