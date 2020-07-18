19 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 19 липня, віряни вшановують пам'ять священномученика Єрмія, а у світі відзначають День металурга. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять монаха-відлюдника Сисоя Великого. Він був послідовником Антонія Великого. Також у цей день віряни згадують священномученика Єрмія. У народі ця дата отримала такі назви: Сисоєв день, Сисой і Єремій.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 19 липня, іменини відзначають власники таких імен: Анатолій, Антон, Архип, Василь, Віктор, Гліб, Уляна, Юлія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1870 – почалася франко-прусська війна.

1928 – Китай провів ревізію всіх договорів з європейськими державами та розірвав ті з них, які здалися йому "несправедливими".

1941 – народним комісаром оборони СРСР призначений І. В. Сталін.

1946 – пройшла перша кінопроба Мерилін Монро.

1949 – азійська держава Лаос домагається отримання незалежності від Франції.

1980 – XXII Олімпійські ігри відкрилися в Москві.

2003 – була проведена перша у світі операція з пересадки язика.

ХТО НАРОДИВСЯ 19 ЛИПНЯ

1814 – американський конструктор і промисловець Семюел Кольт.

1846 – американський астроном, винахідник Едуард Чарлз Пікерінг.

1893 – російський поет Володимир Маяковський.

1939 – генерал армії, колишній глава Служби Безпеки України, депутат Леонід Деркач.

1946 – румунський тенісист, перший тенісист мільйонер Іліє Настасе.

1971 – український боксер-важкоатлет, чемпіон світу з боксу серед професіоналів Віталій Кличко.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Наші пращури по місяцю визначали погоду на найближчі дні:

якщо він зеленуватий, то скоро почнуться дощі;

якщо великий і в тумані, то іде похолодання;

білий і блискучий місяць – до холодної погоди без опадів.

Листя пожовкло – до ранньої осені та зими.

Жовті хмари – до дощу.

Щоб весь рік бути здоровим, потрібно вранці пройтися босоніж по росі.

Проблема, що виникла 19 липня, скоро вирішиться сама собою.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У Сисоєв день не можна поспішати, інакше розпочата справа завершиться провалом.

В цей день не можна прибирати жінкам чи дівчатам вдома, цим повинен зайнятися чоловік.

Вважається, що у цей день природа особлива чутлива, тому не варто себе поводити з тваринами та рослинами без поваги.

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