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19 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 19 липня, віряни вшановують пам'ять священномученика Єрмія, а у світі відзначають День металурга. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 19 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять монаха-відлюдника Сисоя Великого. Він був послідовником Антонія Великого. Також у цей день віряни згадують священномученика Єрмія. У народі ця дата отримала такі назви: Сисоєв день, Сисой і Єремій.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 19 липня, іменини відзначають власники таких імен: Анатолій, Антон, Архип, Василь, Віктор, Гліб, Уляна, Юлія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1870 – почалася франко-прусська війна.
- 1928 – Китай провів ревізію всіх договорів з європейськими державами та розірвав ті з них, які здалися йому "несправедливими".
- 1941 – народним комісаром оборони СРСР призначений І. В. Сталін.
- 1946 – пройшла перша кінопроба Мерилін Монро.
- 1949 – азійська держава Лаос домагається отримання незалежності від Франції.
- 1980 – XXII Олімпійські ігри відкрилися в Москві.
- 2003 – була проведена перша у світі операція з пересадки язика.
ХТО НАРОДИВСЯ 19 ЛИПНЯ
- 1814 – американський конструктор і промисловець Семюел Кольт.
- 1846 – американський астроном, винахідник Едуард Чарлз Пікерінг.
- 1893 – російський поет Володимир Маяковський.
- 1939 – генерал армії, колишній глава Служби Безпеки України, депутат Леонід Деркач.
- 1946 – румунський тенісист, перший тенісист мільйонер Іліє Настасе.
- 1971 – український боксер-важкоатлет, чемпіон світу з боксу серед професіоналів Віталій Кличко.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Наші пращури по місяцю визначали погоду на найближчі дні:
- якщо він зеленуватий, то скоро почнуться дощі;
- якщо великий і в тумані, то іде похолодання;
- білий і блискучий місяць – до холодної погоди без опадів.
- Листя пожовкло – до ранньої осені та зими.
- Жовті хмари – до дощу.
- Щоб весь рік бути здоровим, потрібно вранці пройтися босоніж по росі.
- Проблема, що виникла 19 липня, скоро вирішиться сама собою.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У Сисоєв день не можна поспішати, інакше розпочата справа завершиться провалом.
- В цей день не можна прибирати жінкам чи дівчатам вдома, цим повинен зайнятися чоловік.
- Вважається, що у цей день природа особлива чутлива, тому не варто себе поводити з тваринами та рослинами без поваги.
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