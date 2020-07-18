Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

19 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 97
19 липня – неділя - фото 1
19 липня – неділя

Сьогодні, 19 липня, віряни вшановують пам'ять священномученика Єрмія, а у світі відзначають День металурга. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять монаха-відлюдника Сисоя Великого. Він був послідовником Антонія Великого. Також у цей день віряни згадують священномученика Єрмія. У народі ця дата отримала такі назви: Сисоєв день, Сисой і Єремій.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 19 липня, іменини відзначають власники таких імен: Анатолій, Антон, Архип, Василь, Віктор, Гліб, Уляна, Юлія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

19 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1870 – почалася франко-прусська війна.
  • 1928 – Китай провів ревізію всіх договорів з європейськими державами та розірвав ті з них, які здалися йому "несправедливими".
  • 1941 – народним комісаром оборони СРСР призначений І. В. Сталін.
  • 1946 – пройшла перша кінопроба Мерилін Монро.
  • 1949 – азійська держава Лаос домагається отримання незалежності від Франції.
  • 1980 – XXII Олімпійські ігри відкрилися в Москві.
  • 2003 – була проведена перша у світі операція з пересадки язика.
19 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 415826

ХТО НАРОДИВСЯ 19 ЛИПНЯ

  • 1814 – американський конструктор і промисловець Семюел Кольт.
  • 1846 – американський астроном, винахідник Едуард Чарлз Пікерінг.
  • 1893 – російський поет Володимир Маяковський.
  • 1939 – генерал армії, колишній глава Служби Безпеки України, депутат Леонід Деркач.
  • 1946 – румунський тенісист, перший тенісист мільйонер Іліє Настасе.
  • 1971 – український боксер-важкоатлет, чемпіон світу з боксу серед професіоналів Віталій Кличко.
19 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 415825

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Наші пращури по місяцю визначали погоду на найближчі дні:
  • якщо він зеленуватий, то скоро почнуться дощі;
  • якщо великий і в тумані, то іде похолодання;
  • білий і блискучий місяць – до холодної погоди без опадів.
  • Листя пожовкло – до ранньої осені та зими.
  • Жовті хмари – до дощу.
  • Щоб весь рік бути здоровим, потрібно вранці пройтися босоніж по росі.
  • Проблема, що виникла 19 липня, скоро вирішиться сама собою.
19 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 415824

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У Сисоєв день не можна поспішати, інакше розпочата справа завершиться провалом.
  • В цей день не можна прибирати жінкам чи дівчатам вдома, цим повинен зайнятися чоловік.
  • Вважається, що у цей день природа особлива чутлива, тому не варто себе поводити з тваринами та рослинами без поваги.

Читайте також: Місячний календар стрижок на липень 2020: дні, коли стригти волосся

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула рекомендує: добірка україномовних каналів на YouTube, на які варто підписатись
  • 13 липня, 16:02
  • 273
Від Гри престолів до Офісу: 7 найкращих серіальних сцен, від яких мурахи по тілу
  • 14 липня, 15:06
  • 343
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2436585
Загрузка...
Новини