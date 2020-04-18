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19 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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19 квітня – неділя - фото 1
19 квітня – неділя

Сьогодні, 19 квітня, віряни відзначають Великдень, а у світі відзначають Міжнародний день проліска. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святителя Євтихія, архієпископа Константинопольського, та мучеників Єремія та Архілія ієрея, які прийняли мученицьку смерть в III столітті. У народному календарі цей день називають так: Євтихій Тихий та Єрема Пролітний.

Цьогоріч 19 квітня віряни відзначають Великдень!

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 19 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Іван, Павло, Яків, Ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День велосипеда
  • День проліска
  • День зубної феї
  • День любителів екстремального сексу
  • 1783 – Крим був приєднаний до Росії наказом Катерини II.
  • 1850 – Англійці та американці підписали договір про будівництво Панамського каналу.
  • 1945 – Американці звільнили Лейпциг від нацистів.
  • 1967 – The Beatles підписали контракт, в якому зобов'язувалися не залишати групу протягом 10 років.
  • 1971 – У СРСР запустили першу у світі космічну станцію Салют-1.
19 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 398259

ХТО НАРОДИВСЯ 19 КВІТНЯ

  • 1834 – Оле Евінруде, винайшов перший у світі морський двигун внутрішнього згоряння.
  • 1902 – Каверін Веніамін, письменник, автор роману "Два капітани".
  • 1903 – Несс Еліот, американський юрист, який посадив у в'язницю Аль Капоне.
  • 1922 – Еріх Альфред Хартманн, німецький військовий льотчик, найкращий винищувач Люфтваффе.
  • 1972 – Рівалдо, бразильський футболіст, півзахисник Барселони, власник Золотого м'яча 1999 року.
19 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 398261

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Тихий, безвітряний день – до врожаю ярих.
  • На Евстіхія яблуні цвітуть.
  • Багато соку тече з берези – літо буде дощовим.
  • Павук в кутку сидить, загорнувшись у свою павутину – вночі чекай заморозків.
  • Багато павутини в повітрі літає – до спекотного літа.
  • Якщо ластівки до сих пір не прилетіли з теплих країв, то весна буде холодна.
  • Почався сокорух у дерев – настали теплі деньки.
  • Хмари темні до сходу сонця – до дощу, червоні хмари – до вітру.
19 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 398262

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто у цей день розв'язувати фінансові проблеми, а тим більше брати участь у сумнівних авантюрах, які загрожують втратою майна або грошей.
  • Сьогодні не бажано давати волю негативним емоціям.
  • Не перенапружуйтеся. Це стосується і фізичного, і психологічного перенапруження, яке може надовго загнати вас у стрес.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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