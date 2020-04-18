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19 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 19 квітня, віряни відзначають Великдень, а у світі відзначають Міжнародний день проліска. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 19 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святителя Євтихія, архієпископа Константинопольського, та мучеників Єремія та Архілія ієрея, які прийняли мученицьку смерть в III столітті. У народному календарі цей день називають так: Євтихій Тихий та Єрема Пролітний.
Цьогоріч 19 квітня віряни відзначають Великдень!
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 19 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Іван, Павло, Яків, Ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День велосипеда
- День проліска
- День зубної феї
- День любителів екстремального сексу
- 1783 – Крим був приєднаний до Росії наказом Катерини II.
- 1850 – Англійці та американці підписали договір про будівництво Панамського каналу.
- 1945 – Американці звільнили Лейпциг від нацистів.
- 1967 – The Beatles підписали контракт, в якому зобов'язувалися не залишати групу протягом 10 років.
- 1971 – У СРСР запустили першу у світі космічну станцію Салют-1.
ХТО НАРОДИВСЯ 19 КВІТНЯ
- 1834 – Оле Евінруде, винайшов перший у світі морський двигун внутрішнього згоряння.
- 1902 – Каверін Веніамін, письменник, автор роману "Два капітани".
- 1903 – Несс Еліот, американський юрист, який посадив у в'язницю Аль Капоне.
- 1922 – Еріх Альфред Хартманн, німецький військовий льотчик, найкращий винищувач Люфтваффе.
- 1972 – Рівалдо, бразильський футболіст, півзахисник Барселони, власник Золотого м'яча 1999 року.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Тихий, безвітряний день – до врожаю ярих.
- На Евстіхія яблуні цвітуть.
- Багато соку тече з берези – літо буде дощовим.
- Павук в кутку сидить, загорнувшись у свою павутину – вночі чекай заморозків.
- Багато павутини в повітрі літає – до спекотного літа.
- Якщо ластівки до сих пір не прилетіли з теплих країв, то весна буде холодна.
- Почався сокорух у дерев – настали теплі деньки.
- Хмари темні до сходу сонця – до дощу, червоні хмари – до вітру.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто у цей день розв'язувати фінансові проблеми, а тим більше брати участь у сумнівних авантюрах, які загрожують втратою майна або грошей.
- Сьогодні не бажано давати волю негативним емоціям.
- Не перенапружуйтеся. Це стосується і фізичного, і психологічного перенапруження, яке може надовго загнати вас у стрес.
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